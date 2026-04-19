Petržalke sa vzdialila barážová pozícia. V Košiciach utrpela prvú jarnú prehru

Futbalisti Malženíc bodovali aj vo svojom ôsmom vystúpení v jarnej časti MONACObet ligy.
V nedeľnom stretnutí 25. kola na Pasienkoch remizovali 1:1 s B-tímom bratislavského Slovana, ktorý ťahá šnúru šiestich duelov bez prehry.
Hostí poslal do vedenia v 72. minúte Marek Fábry a v 81. minúte vyrovnal Alexej Maroš. Dynamo je v priebežnej tabuľke šieste a bodovo sa dotiahlo na piatu Petržalku, zatiaľ čo rezerva „belasých“ je desiata.
V záverečnom dueli kola košická Slávia na domácom ihrisku ukončila Petržalke štvorzápasovú víťaznú sériu a pripravila jej prvú jarnú prehru.
Zdolala ju 1:0 po góle Dávida Petríka zo 40. minúty. V drese hostí zahodil penaltu už v 5. minúte Samuel Šefčík.
Košičania sa vďaka tomuto víťazstvu posunuli nad pásmo zostupu. Patrí im 12. priečka a na Považskú Bystricu, ktorá je na 14. mieste, najvyššom zostupovom, majú náskok dvoch bodov.
MONACObet liga - 25. kolo
Slávia TU Košice - FC Petržalka 1:0 (1:0)
Gól: 40. Petrík. Rozhodcovia: Čiernik - Maliňák, Mihalík, ŽK: Gáll - Alabi, 303 divákov
ŠK Slovan Bratislava B - OFK Dynamo Malženice 1:1 (0:0)
Góly: 81. Maroš - 72. Fábry. Rozhodcovia: Varga - Jánošík, Haring, ŽK: Tománek, Jakolič, Maroš, Tomek - Gorosito, Alabi, Trello, Ušchenko, Horvát, 180 divákov
