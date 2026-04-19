Petržalke sa vzdialila barážová pozícia. V Košiciach utrpela prvú jarnú prehru

FC Petržalka
TASR|19. apr 2026 o 13:46
Petržalka prišla o štvorzápasovú víťaznú sériu.

Futbalisti Malženíc bodovali aj vo svojom ôsmom vystúpení v jarnej časti MONACObet ligy.

V nedeľnom stretnutí 25. kola na Pasienkoch remizovali 1:1 s B-tímom bratislavského Slovana, ktorý ťahá šnúru šiestich duelov bez prehry.

Hostí poslal do vedenia v 72. minúte Marek Fábry a v 81. minúte vyrovnal Alexej Maroš. Dynamo je v priebežnej tabuľke šieste a bodovo sa dotiahlo na piatu Petržalku, zatiaľ čo rezerva „belasých“ je desiata.

V záverečnom dueli kola košická Slávia na domácom ihrisku ukončila Petržalke štvorzápasovú víťaznú sériu a pripravila jej prvú jarnú prehru.

Zdolala ju 1:0 po góle Dávida Petríka zo 40. minúty. V drese hostí zahodil penaltu už v 5. minúte Samuel Šefčík.

Košičania sa vďaka tomuto víťazstvu posunuli nad pásmo zostupu. Patrí im 12. priečka a na Považskú Bystricu, ktorá je na 14. mieste, najvyššom zostupovom, majú náskok dvoch bodov.

MONACObet liga - 25. kolo

Slávia TU Košice - FC Petržalka 1:0 (1:0)

Gól: 40. Petrík. Rozhodcovia: Čiernik - Maliňák, Mihalík, ŽK: Gáll - Alabi, 303 divákov

ŠK Slovan Bratislava B - OFK Dynamo Malženice 1:1 (0:0)

Góly: 81. Maroš - 72. Fábry. Rozhodcovia: Varga - Jánošík, Haring, ŽK: Tománek, Jakolič, Maroš, Tomek - Gorosito, Alabi, Trello, Ušchenko, Horvát, 180 divákov

Tabuľka II. ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
25
18
4
3
54:22
58
V
V
V
R
P
2
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
25
11
9
5
37:28
42
V
V
R
R
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
25
11
7
7
46:42
40
V
P
R
P
V
4
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
25
11
7
7
51:40
40
P
V
P
R
R
5
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
25
11
6
8
38:25
39
P
V
V
V
V
6
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
25
11
6
8
38:33
39
R
V
V
R
V
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
25
10
6
9
30:30
36
V
R
P
V
P
8
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
25
9
8
8
41:31
35
P
P
P
V
R
9
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
25
7
9
9
32:41
30
R
V
R
V
R
10
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
25
8
6
11
34:42
30
R
V
P
V
V
11
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
25
8
5
12
35:40
29
V
P
V
P
P
12
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
25
8
4
13
32:47
28
P
P
P
P
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
25
7
7
11
34:45
28
V
P
R
P
R
14
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
25
7
5
13
32:44
26
P
P
R
V
P
15
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
25
5
10
10
31:43
25
R
P
R
P
V
16
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
25
5
7
13
28:40
22
P
R
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    FC Tatran Prešov - FC Košice: ONLINE prenos zo zápasu 6. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.online
    ONLINE: FC Tatran Prešov - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 6. kolo)
