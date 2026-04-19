ONLINE: MFK Skalica - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 6. kolo)

Futbalisti MFK Skalica a AS Trenčín dnes hrajú zápas 6. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
ONLINE PRENOS: MFK Skalica - AS Trenčín dnes (Niké liga LIVE, skupina o udržanie sa, 6. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
19.04.2026 o 15:30
6. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trenčín
Rozhodca: Smolák – Pozor, Juhos.
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 6. kola Niké ligy – skupiny o udržanie medzi MFK Skalica a AS Trenčín.
Skalica poskočila po minulotýždňovej bezgólovej remíze v Ružomberku na predposledné miesto a na posledné miesto tak padol Prešov. Skaličania by tak za týchto okolností hrali baráž o udržanie v súťaži. Na desiate Komárno však strácajú len 3 body. Naposledy sa predstavili v už spomínanom Ružomberku, kde brali bod za remízu 0:0.
Trenčín je ôsmy a na siedme Košice, ktoré by momentálne išli do baráže o play-off konferenčnej ligy stráca len bod. Naposledy doma zdolal posledný Prešov 1:0 a momentálne ťahá šnúru 4 víťazstiev v rade.
Tieto tímy sa naposledy stretli pred mesiacom. Vtedy sa z víťazstva 2:1 tešili Trenčania.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
28
18
5
5
58:34
59
V
R
V
V
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
27
15
7
5
47:28
52
V
V
P
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
28
14
7
7
55:33
49
P
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
27
14
5
8
45:32
47
V
R
V
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
28
11
5
12
37:46
38
P
P
V
V
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
28
11
3
14
50:45
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK RužomberokMFK Ružomberok
28
7
10
11
28:42
31
V
R
R
P
R
4
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
28
6
8
14
30:41
26
P
P
P
P
R
5
MFK SkalicaMFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body