Regáli chcel hetrik, rozhodca ho poslal pod sprchy. Potom tŕpol v šatni pri mobile

Niečo vyše hodiny to na prešovskom štadióne v zápase so Skalicou vyzeralo na pohodlné domáce víťazstvo.
Potom dostal po druhej žltej karte červenú domáci hrdina Martin Regáli a desať statočných Prešovčanov napokon odolalo tlaku Skaličanov a druhýkrát v sezóne sa na novom štadióne oslavovalo víťazstvo.
Nový štadión nebol prvýkrát v lige úplne zaplnený. Na tribúny si našlo cestu „len“ 5 356 divákov, atmosféra bola opäť vynikajúca a aj tréner Vladimír Cifranič po zápase priznal, že nebyť divákov, možno by jeho hráči v polhodinovom oslabení o víťazstvo prišli.
„Hráčom patrí veľká vďaka a samozrejme chcem poďakovať aj divákom, ktorí boli dneszase neskutoční a myslím si, že bez nich by sme asi ťažko ten výsledok dotiahli do víťazného konca,“ ďakoval tribúnam po zápase prešovský tréner.
Domáci začali vynikajúco. Už po prvej ich akcii sa po strele Dominiqua Simona triaslo brvno skalickej bránky.
Francúzsky ofenzívny stredopoliar bol aj na začiatku nádhernej kombinačnej akcie v šiestej minúte, keď prihrávkami na jeden dotyk rozobrali skalickú obranu Roman Begala a Martin Regáli, ktorý otvoril skóre zápasu.
Po necelej polhodine hry mu po ďalšom rýchlom prechode do útoku nabíjal Stanislav Olejník a po necelej polhodine hry Regáli zvyšoval na dvojgólový rozdiel.
Snový úvod prerušilo vynútené striedanie
Ešte v prvom polčase Prešovčanov pribrzdilo vynútené striedanie dovtedy veľmi dobre hrajúceho Simona, ktorému sa osem minút pred polčasom nepríjemne ozvalo svalové zranenie.
Hneď po odchode Simona z ihriska sa Skaličanom azda z prvej nebezpečnejšej situácie podarilo znížiť, keď prešovská obrana nechala Tomášovi Smejkalovi príliš veľa času a priestoru pred šestnástkou, a tak mohol pohodlne namieriť do ľavého rohu bránky bezmocného domáceho gólmana Pavla Bajzu.
„Potom striedaní sme trošku vypadli z konceptu, Skalica prebrala iniciatívu, znížila, hrozila zo štandardiek, ale ten polčas sme ustáli.
Pomohol nám gól na 3:1, ale prišlo nešťastné vylúčenie a potom sme už museli ísť do hrubého bloku a ten výsledok napokon uhrali,“ priznal tréner Cifranič.
Domácim vyšiel aj úvod druhého polčasu, keď po ôsmich minútach po rýchlom brejku zvýšil opäť na rozdiel dvoch gólov Andy Masaryk, ktorého premiérový gól v drese Prešova bol napokon víťazný.
Regáli krútil hlavou
Mužom zápasu bol prešovský útočník Martin Regáli. Po dvoch góloch chcel ešte v prvom polčase dovŕšiť hetrik, ale dvakrát mu nevyšla obaľovačka zvnútra šestnástky.
Už v prvom polčase videl žltú kartu po konflikte s Petrom Pudhorockým.
Po hodine hry vo vzájomnom súboji s Martinom Černekom v strede ihriska, ostal skalický hráč na trávniku a po dlhšom váhaní a zrejme aj intervencii VAR-u napokon rozhodca Boris Marhefka poslal Regáliho po druhej žltej karte pod sprchy.
Regáli po zápase nad oboma kartami krútil hlavou.
„Prvú žltú kartu si neviem vysvetliť. Hráč do mňa sotí a aj ja dostanem žltú kartu,“ rozhovoril sa po zápase.
Keďže sa prvý incident odohral blízko lavičiek, karty pre Pudhorockého a Regáliho avizoval hlavnému štvrtý rozhodca Michal Očenáš a v zápise bola Regáliho karta odôvodnená „verbálnou provokáciou súpera so snahou vyvolať konfrontáciu”.
Podľa Regáliho, ktorý je známy búrlivými reakciami na dianie na ihrisku, ani druhá žltá karta nebola zaslúžená.
„Mám loptu na kopačke, nechtiac ho trafím. V poriadku, je to faul, ale na druhú žltú? My celý týždeň pracujeme a potom na koniec môžeme stratiť jasný zápas, lebo niekto urobí takéto rozhodnutia. Z toho som smutný,“ dodal Regáli.
Ten tŕpol v šatni, kde na mobile sledoval tlak Skalice s množstvom rohov, centrov, v závere aj s brankárom Martinom Junasom v šestnástke domácich.
„Bolo to hrozné, ešte horšie, ako keby som bol na ihrisku. Keď dali na 3:2 a potom tie štandardky. Nebolo to nič príjemné.
Navyše keď sme tam ešte spálil dve tutovky,“ priznal Regáli narážajúc na dve gólové šance svojich spoluhráčov Begalu a Krasniqiho po rýchlych brejkoch v úplnom závere zápasu.
Prešovčania v prvej šestke
Nováčik z Prešova sa ešte pred pol druha mesiacom potácal na chvoste tabuľky, po víťazstve nad Skalicou, si minimálne jeden deň bude užívať tabuľkové šieste miesto.
„Super, nech už je koniec tej časti, môžeme to rozdeliť,“ pousmial sa Regáli, podľa ktorého výkonnostný obrat Prešova naštartovalo senzačné víťazstvo na trávniku majstrovského Slovana. Po ňom síce prišla krutá domáca prehra s lídrom so Žiliny, ale aj dve domáce víťazstvá a cenný bod z Dunajskej Stredy.
„My sme sa od toho zápasu so Slovanom zdvihli herne a benefitujeme z toho všetci, či už individuálne, alebo ako tím. Zbierame body, máme viac sebavedomia a myslím si, že aj tá hra je oveľa lepšia. Verím, že to takto bude pokračovať,“ myslí si Regáli.
Súhlasil s ním aj tréner Cifranič. „S dobrými výsledkami vám rastie sebavedomie, hráči si dovoľujú viac. Možno sme mali s tými silnými súpermi šťastie. V kabíne je dobrá atmosféra, hráči si prajú si jeden druhému a majú chuť, chcú hrať futbal.
Majú z neho radosť, pretože chodí toľko ľudí na domáce zápasy a takto by to malo v lige vyzerať, že vás ženie plný štadión,“ dodal prešovský tréner.
Skalická séria bez víťazstva sa naťahuje
Úplne v inom rozpoložení sú Skaličania. Tí čakajú na víťazstvo v lige už vyše dva mesiace respektíve osem zápasov.
„Je na nás nejaká veľká deka. Chceli sme to zlomiť už dnes v Prešove, kde sme chceli vyhrať. Ale pokazili sme si to sami dvoma zbytočnými gólmi v úvode zápasu.
Dvojgólová strata sa ťažko doháňa, nám sa podarilo znížiť, ale opäť sme dostali gól z brejku, ktorý nás asi definitívne zlomil,“ konštatoval po zápase Tomáš Smejkal.
VIDEO: Tlačová konferencia po zápase Prešov - Skalica
„Je to pre nás obrovská škoda, ale musíme sa ďalej pokúšať to zlomiť už v najbližšom zápase,“ dodal Smejkal a spokojný nebol ani tréner David Oulehla.
„Vraciame sa domov bez bodu, takže nemôžeme byť spokojní. Vstup do zápasu nebol z našej strany ideálny. Skvelí diváci hnali domácich. Podarilo sa nám po zbytočných dvoch góloch znížiť.
Upozorňovali sme hráčov pred druhým polčasom, že musia byť trpezliví. Stalo sa to, čo sme nechceli, dostali sme tretí gól. Chlapci potom išli až na krv, ale už to na body nestačilo a situácia už pre nás nie je vôbec jednoduchá,“ povedal Oulehla.