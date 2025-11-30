Po prehre s nováčikom prišiel o svoje miesto. Český tréner skončil na lavičke Skalice

Vedenie účastníka slovenskej futbalovej Niké ligy MFK Skalica ukončilo spoluprácu s českým hlavným trénerom Davidom Oulehlom.
Podľa informácii z klubového webu končí spolu so 42-ročným rodákom z Jihlavy aj druhý asistent trénera Kevin Absolon.
Skalický klub uskutočnil zmeny v realizačnom tíme po sobotňajšej prehre v 16. kole Niké ligy na trávniku Tatrana Prešov (2:3). Oulehla viedol tím od septembra 2024, Absolon sa pripojil k družstvu počas tohto leta.
Skalica má po 16 odohraných zápasoch na konte 12 bodov a je v tabuľke na jedenástej priečke s bilanciou dvoch výhier, šiestich remíz a ôsmich prehier.
V prípade, že by zostala na tejto pozícii, tak by ju čakala baráž o udržanie sa.
Tabuľka Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
15
10
4
1
39:18
34
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
14
10
3
1
31:18
33
V
V
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
16
9
5
2
30:12
32
V
R
V
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
15
9
2
4
28:14
29
V
V
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
15
6
4
5
25:23
22
V
P
R
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
16
4
7
5
19:24
19
V
R
V
P
V
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
14
5
3
6
21:24
18
P
V
P
V
R
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
16
5
3
8
18:26
18
P
V
P
R
P
9
AS TrenčínAS Trenčín
16
5
1
10
14:31
16
P
P
V
P
P
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
15
3
4
8
16:24
13
R
P
P
R
R
11
MFK SkalicaMFK Skalica
16
2
6
8
14:24
12
P
P
P
R
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
16
2
2
12
20:37
8
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body