Dostal významné ocenenie. Rozhodca Filipák prezradil, o ktorom pravidle nevedel

PREŠOV. Mužom s píšťalkami (no tiež ženám) na východe Slovenska vládne už druhý rok po sebe Prešovčan Martin Filipák .

To však nie je všetko. Štvrtoligový Medzev nedávno vyhlásil na obľúbenej sociálnej sieti súťaž o najkrajší gól z kuchyne jesenného majstra.

Vysvetlenie je jednoduché. V končiacom sa roku si trikrát „odskočil“ do okresu, teda na trávniky, na ktorých s rozhodovaním začínal.

Futbal má v hlave nonstop

V ďalšom rozprávaní sme načrtli viacero tém. Bavili sme sa nie iba o samotnom dianí na trávnikoch od prvej do poslednej minúty, no chceli sme vedieť, či sa pracovná nedeľa pre neho končí odpískaním konca zápasu, následným vypísaním zápisu, nasadnutím do auta...

Alebo, ako na potvoru, má v práci kolegu, ktorý sa ho hneď v pondelok ráno vypytuje, kde bol rozhodovať, ako sa mu pískalo a podobne. Lebo, aj to sa stáva. A keby teda definitívne hádže za hlavu nedeľňajší majstrák?