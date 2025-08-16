ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (4. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a MFK Skalica dnes hrajú zápas 4. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - MFK Skalica dnes (Niké Liga LIVE, 4. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
16.08.2025 o 18:00
4. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prehľad
Rozhodca: Dzivjak – Bobko, Halíček.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 4. kola Niké ligy, v ktorom ŠK Slovan Bratislava hostí mužstvo MFK Skalica. Úvodný výkop je naplánovaný na 18:00.
Slovan zatiaľ odohral iba dva zápasy, po ktorých figuruje v tabuľke na 5. mieste so ziskom 4 bodov. Belasí najprv remizovali v Prešove 2:2, následne zdolali Podbrezovú 4:1.
Skalica vstúpila do novej sezóny veľmi dobre. Aktuálne je po troch odohraných dueloch na 4. mieste, doposiaľ získala 5 bodov. V prvom kole remizovala so Žilinou 0:0, potom s Podbrezovou 2:2 a v uplynulom dueli vyhrala na ihrisku Ružomberka 3:1.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
3
2
1
0
5:2
7
V
V
R
3
AS TrenčínAS Trenčín
3
2
0
1
3:2
6
V
P
V
4
MFK SkalicaMFK Skalica
3
1
2
0
5:3
5
V
R
R
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
2
1
1
0
6:3
4
V
R
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
2
1
1
0
3:1
4
V
R
7
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
3
1
1
1
6:6
4
P
V
R
8
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
3
1
1
1
6:7
4
R
P
V
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
3
0
1
2
2:4
1
P
P
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
2
0
0
2
2:5
0
P
P
11
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
3
0
0
3
1:8
0
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body