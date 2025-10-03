V aréne sa zjavil kultový spevák. Weiss hovoril o chorobe Slovana a čo zistil

BRATISLAVA. Pred zápasom si fanúšikovia Slovana zaspomínali na kultového speváka, ktorý bol veľkým fanúšikom bratislavského klubu.
Formou pompézneho chorea zobrazili tvár Karola Duchoňa a vedľa bol úryvok textu: „Slovan je lepší, znie už tribúnami.“
Aj z reproduktorov v aréne Tehelného poľa znela prvá klubová hymna Slovana, ktorá vznikla v roku 1974. Text napísal známy zabávač Ivan Krajíček. Hudbu zložil skladateľ Peter Hanzely.
Slovenský majster vstúpil vo štvrtok večer do súboja dobre naladený a herne bol lepší ako momentálne piaty tím francúzskej ligy.
„Boli sme lepší,“ opisoval tréner Vladimír Weiss. Vzápätí však dodal: "Vedel som, že prídu prvýkrát k našej bránke a dajú nám gól. To už je naša choroba, že si dáme vlastný gól,“ opisoval tréner Slovana.
Slovan Bratislava - Štrasburg 1:2 (0:2)
Góly: 64. Ibrahim - 26. Yirajang (vl.), 42. Ouattara
Rozhodovali: Colombo - Baccini, Ceccon (všetci Tal.)
ŽK: Tolič - Amo-Ameyaw, Doue, Paez
Diváci: 15.204
ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Bajrič, Kašia (83. Mak), Cruz (90.+3 Fogning) - Ibrahim, Savvidis (64. Ignatenko) - Barseghjan, Tolič, Yirajang (64. Kucharevyč) - Marcelli
Racing Štrasburg: Penders - Amougou (46. Lemarechal), Hogsberg, Omobamidele, Doukoure - El Mourabet, Luis (46. Barco) - Paez (87. Coulibaly), Ouattara, Amo-Ameyaw (68. Moreira) - Godo (68. Doue)
Futbalisti Slovana v prvom zápase hlavnej fázy Konferenčnej ligy prehrali doma s Racingom Štrasburg 1:2.
Slovan dominoval 22:5
Káder Slovana má hodnotu takmer 32 miliónov eur, Štrasburgu zhruba 266 miliónov. Je to klub, ktorý v lete investoval do nových hráčov asi 127 miliónov, čo je najviac z francúzskej ligy.
„Zistili sme, že môžeme hrať veľký futbal. Ak sme koncentrovaní, tak máme na to,“ pokračoval Weiss. Pripomenul, že mu veľa hráčov chýbalo.
Na ihrisku však Racing nepôsobil ako jasný favorit. Skôr naopak. Slovan dominoval v držaní lopty 57:43, v počte streleckých pokusov v pomere 22:5, v počte striel na bránu 5:4.
„Myslím, že sme dominovali celý zápas. Škoda nepremenených šancí, preto nemáme tri body,“ opisoval Nino Marcelli, ktorý nastúpil na hrote útoku. Sám mal šesť streleckých pokusov, čo je na jedného hráča Slovana skôr nevídané číslo. Hlavne proti tak kvalitnému súperovi. Mohol dať aj tri góly.
Netuší, ako inkasovali
„Mrzí ma, že som nepremenil ani jednu šancu. Atmosféra bola výborná,“ opisoval Marcelli.
Slovan mohol už po štvrť hodine hry vyhrávať rozdielom dvoch gólov, ale nebol efektívny. Štrasburg otvoril skóre bez toho, aby mal šancu. Nemusel ani vystreliť na bránu.
„Bol to jeden z našich najlepších výkonov, ale vôbec netuším, ako sme inkasovali tie góly,“ povzdychol si po zápase Guram Kašia, ktorý mal na sebe kapitánsku pásku.
„Niekedy, keď sedím v šatni, tak sa čudujem, po akých situáciách inkasujeme. Je to až neuveriteľné. Je to nešťastie? Neviem,“ mykal plecami stopér Slovana.
„Racing mal jeden strelecký pokus na bránu, my sme dostali dva góly. Netuším, ako si to mám vysvetliť,“ pokračoval 38 – ročný Gruzínec.
Slovan si dal vlastný gól v 26. minúte, keď si centrovanú loptu vrazil do siete Alasana Yirajang. Gambijčan bol veľmi aktívny, ale skončil opäť ako smoliar.
Je sebavedomý a veľmi chce
Mladík, ktorého Slovan vykúpil z Podbrezovej v lete za takmer milión eur, stále márne čaká na prvý gól v drese Slovana.
„Mal však dobré momenty, bol v rýchlosti nebezpečný. Je sebavedomý a veľmi chce,“ chválil ho Weiss. Poukázal, že dal šancu mladým hráčov.
V základnej zostave nastúpili Yirajang a Marcelli, obaja majú dvadsať. Obranca Sandro Cruz a stredopoliar Rahim Ibrahim majú zhodne 24 rokov. Druhý menový dal jediný gól Slovana.
VIDEO: Vladimír Weiss hodnotí zápas
„Aj Marcelli mal dve gólové strely a veľa odrobil,“ tvrdil Weiss.
Na hrote útoku hral Marcelli skôr z núdze, lebo Andraž Šporar je zranený a Mykola Kucharevič nebol celkom fit.
„Viac ho vidím na krídle. To je jeho miesto. Na túto pozíciu sme ho pripravovali, ako nástupcu Vlada (Weissa juniora, pozn. red.)," prezradil tréner Weiss.
Otázka kvality
Slovanu vychádzal plán. Vedel, že súper bude hrať riskantne, pre Racing je to typické.
„Počkali sme si na ich chybu. Získali sme veľa lôpt, ale nedokázali sme to dotiahnuť do konca,“ priznal Kašia.
Racing tvoril hru s pomocou brankára, ktorý pôsobil ako stredný obranca. „To nie je vec, ktorú vidíte až tak často,“ poukázal Kašia.
Weiss pôsobil pomerne spokojne.
„Žiadny tréner nie je spokojný s prehrou. Som však spokojný s prístupom a taktickou disciplínou. Možno by sme si bod zaslúžili, ale futbal sa hrá na góly. Dali sme do toho všetko," verí tréner.
VIDEO: Vladimír Weiss: Môžme hrať veľký futbal
"Druhý polčas sme sa im vyrovnali v kombinácii, boli sme nebezpeční. Odchádzame smutní, ale nie nešťastní z výkonu. Bol to náš najlepší výkon v tomto ročníku," myslí si Weiss.
Veľa však naznačujú strely mimo brány 12:1 v prospech Slovana. „ V určitých momentoch je to otázka kvality, keď treba rozhodnúť. Niekedy prehrávame veľké zápasy o gól. Musíme ukázať viacej efektivity a neurobiť jednu zbytočnú chybu navyše,“ uzavrel Weiss.