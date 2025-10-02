Najväčšie mená Slovana sú mimo. Weiss vytiahne mladíka, ktorý má veľkú perspektívu

BRATISLAVA. Na novom Tehelnom poli už Slovan zdolal v porovnaní s ním oveľa bohatšie kluby ako Besiktas Istanbul či PAOK Solún (ešte pod vedením Jána Kozáka ml.), ale tím jednej z piatich najlepších líg sveta ešte nie.
Teraz má ďalšiu šancu.
Slovenský majster vo štvrtok (o 21.00 vysiela JOJ Šport) v úvodnom zápase skupinovej fázy Konferenčnej ligy privíta Racing Štrasburg.
„Je to fabrika na vývoj mladých hráčov. Racing pripravuje hráčov pre anglický futbal. Sedem až osem z nich je z Chelsea. Musíme predviesť výkon na hranici našich schopností,“ burcuje Vladimír Weiss, tréner slovenského majstra.
Káder Slovana má hodnotu takmer 32 miliónov eur, Štrasburgu zhruba 266 miliónov. Je to klub, ktorý v lete investoval do nových hráčov asi 127 miliónov a patrí medzi elitu francúzskej ligy.
Weiss ako tréner Slovana už raz dokázal doma zdolať tím, ktorý má desaťnásobne vyšší rozpočet. Bolo to v roku 2011, keď na Pasienkoch zdolali AS Rím 1:0.
Neprehral s PSG
Slovan má bohatú históriu v európskych pohároch, ale francúzsky tím privítal doteraz iba dvakrát.
Prvý súboj bol v októbri 2011. Hralo sa na depresívnych Pasienkoch, prišlo 7242 divákov. Slovan uhral v zápase skupiny Európskej ligy doma bezgólovú remízu s Parížom Saint Germain (PSG).
Aj vtedy bol trénerom Vladimír Weiss, ktorý súčasne viedol aj reprezentáciu. Slovan mal od 80. minúty výhodu presilovky až o dvoch hráčov.
"Pred zápasom som veril, že vyhráme. Veľmi sme chceli, ale záver sme nezvládli. Ak hráte proti ôsmim hráčom v poli, zápas by sme mali vyhrať aj proti takému tímu ako má PSG,“ hodnotil Weiss.
Vo vtedajšom kádri Slovana dominovali Slováci. Boli tam trebárs Filip Šebo, Marián Had, Igor Žofčák, či nebohý Juraj Halenár.
Sú pred nami o štyri schody
PSG je dnes úradujúci šampión Ligy majstrov a najlepší tím sveta, aspoň za sezónu 2024/25. V roku 2011 však začínal novú éru. Krátko predtým sa stal z Paríža jeden z najbohatších klubov planéty.
V júni 2011 ho kúpil štátny investičný fond (Qatar Sports Investments, QSI). Odvtedy investoval do nákupu posíl jeden aj pol miliardy eur.
„Jednoducho nemôžeme porovnávať neporovnateľné. Francúzska liga a slovenská sú niekde úplne inde. Oni sú pred nami o také štyri schody. Snažíme sa k ním postupne približovať, ale to bude ešte dlho trvať, kým sa na nich dotiahneme,“ opisoval vtedy Halenár.
Napriek tomu jeho tím neprehral s PSG ani v jednom zápase. Vonku tiež remizoval.
Súčasný Slovan je úplne iný ako pred štrnástimi rokmi. Je bohatší, má skúsenejších hráčov. Schátraný štadión vymenil za moderný.
Siahli na dno síl
Za posledný roky sa stalo bežné, že na Tehelné pole príde okolo 20-tisíc ľudí. Aj keď to platí iba o európskych pohároch, nie o domácej lige.
V novembri 2023 Slovan už na novom Tehelnom poli privítal ďalší elitný francúzsky tím. Šlo tiež o hlavnú fázu Konferenčnej ligy a slovenský gigant uhral s OSC Lille remízu 1:1.
Pred zápasom zaujalo choreo, do ktorého sa zapojili všetci ľudia v aréne. Hlásateľ oznámil, že prišlo 21 544 ľudí.
„Remíza je pre nás víťazstvo. Hrali sme na hranici svojich možností. V určitých fázach sa prekonávame. Všetci sme si siahli na dno síl. Ak by sme to otvorili a hrali naivne, tak dostaneme štvorku,“ tvrdil Weiss.
Vtedajší ročný rozpočet Lille presahoval sto miliónov eur a jeho káder mal hodnotu cez dvesto miliónov.
Lille dominoval v držaní lopty v pomere 70:30, i v počte prihrávok: 558:206. „Ale myslím si, že viac čistých šancí sme mali my,“ tvrdil Weiss.
Musí ostať pri zemi
V základnej zostave dostal šancu vtedy iba osemnásťročný Nino Marcelli. Viac bránil ako útočil, ale nesklamal. V ťažkých situáciách nie raz dokázal podržať loptu.
A práve Marcelli má byť tromfom Slovana aj vo štvrtok proti Štrasburgu.
Weissa potešil v poslednom ligovom zápase, keď proti Trenčínu dal dva góly.
„Všetci vieme, aký veľký má potenciál a čo dokáže. Príčin, prečo nehrával, je viacej. Bol na dovolenke, boli majstrovstvá Európy do 21 rokov, nemal dobrú prípravu a podľa mojich predstáv," povedal Weiss. V tejto sezóne zväčša Marcelli naskakoval do hry iba ako náhradník.
Konferenčná liga, odmeny
Štart v hlavnej fáze 3,17 milióna eur
Výhra 400 tisíc eur
Remíza 133 tisíc eur
1. až 8. miesto 400 tisíc eur
9. až 16. miesto 200 tisíc eur
Postup do play-off 200 tisíc eur
Postup do osemfinále 800 tisíc eur
Postup do štvrťfinále 1,3 milióna eur
Postup do semifinále 2,5 milióna eur
Postup do finále 4 milióny eur
Víťaz 3 milióna eur
"V minulosti to mal ľahšie, ale teraz sú naňho väčšie nároky. Musí ostať pri zemi a dobre trénovať. A zajtra, samozrejme, bude hrať,“ tvrdil Weiss.
Kým Štrasburg má vekový priemer hráčov 22,5 roka, Slovan je v priemere o päť rokov starší.
Chýbajú opory
„Aj my budeme hrať zajtra s mladými hráčmi. Konferenčná liga je dobrou šancou pre mladších hráčov ako Marcelli, Yirajang,“ vyhlásil tréner, ktorý skôr vždy uprednostňoval starších a skúsených hráčov.
„Naši hráči majú skúsenosti na rozdávanie, ale dnes musíte hlavne behať. Musíme sa priblížiť modernému futbalu. A to typologicky s takými hráčmi, ktorí budú zvládať tempo so Štrasburgom,“ avizoval tréner.
Slovanu kvôli trestu chýba kapitán Vladimír Weiss junior. K dispozícii nie je ani zranený Andraž Šporar. Zdravotné problémy má aj Róbert Mak, ktorý však už začal trénovať.
Weiss tvrdil, že má k dispozícii len šestnásť hráčov. Na súpisku sa nezmestili Kelvin Ofori, Sharani Zuberu, Alen Mustafič, Jurij Medveděv.
Weiss je opatrný
Futbalisti Slovana Bratislava privítajú v hlavnej fáze Konferenčnej ligy ešte Rayo Vallecano a BK Häcken. Vonkajšie duely odohrajú na pôde AZ Alkmaar, KuPS Kuopio a KF Škendija.
Aké sú ciele? „Áno, zachytil som, že veľa ľudí vytiahlo moje predošlé slová, že si viem Slovan predstaviť vo finále Konferenčnej ligy. Na tom sa nič nemení. Verím, že to raz dokáže aj Slovan,“ priznal nedávno Ivan Kmotrík junior.
„V tejto sezóne treba byť pevne na zemi a nelietať v oblakoch a postupne ísť krok za krokom. Verím, že nazbierame nejaké body. Bol by som rád, ak by sme zabojovali o zlepšenie nášho najlepšieho umiestnenia v KL,“ želá si šéf Slovana.
Jeho tím dokráčal v sezóne 2022/23 do osemfinále, čo je doterajšie maximum.
„Treba si dať reálne ambície, v úvode nás čaká najťažší súper. Uvidíme, prebiehať nechcem,“ vravel opatrne tréner Weiss.
Podľa odhadov redakcie Sportnet by mohol Slovan získať sedem až osem bodov.