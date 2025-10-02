Slovan sa snažil, no na prvé body si musí počkať. Tabuľka Konferenčnej ligy

Sklamaní hráči Slovana Bratislava Marko Tolič (vpravo) a Tigran Barseghjan v zápase proti Štrasburgu.
Sklamaní hráči Slovana Bratislava Marko Tolič (vpravo) a Tigran Barseghjan v zápase proti Štrasburgu. (Autor: TASR)
Pozrite si tabuľku po 1. kole ligovej fázy Konferenčnej ligy.

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali úvodný zápas ligovej fázy Konferenčnej ligy.

Na domácom trávniku nestačili na francúzsky Racing Štrasburg 1:2. Slovan má tak po úvodnom zápase na konte nula bodov.

Z prvých bodov sa tešia hráči Sparty Praha, ktorí si na domácej pôde poradili so Shamrock Rovers 3:1.

Lídrom je bosniansky Zrinjski Mostar, ktorý na úvod zaznamenal výhru 5:0 s Lincolnom.

Pozrite si tabuľku ligovej fázy Konferenčnej ligy po 1. kole.

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

