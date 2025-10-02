Slovan sa snažil, no na prvé body si musí počkať. Tabuľka Konferenčnej ligy

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali úvodný zápas ligovej fázy Konferenčnej ligy.
Na domácom trávniku nestačili na francúzsky Racing Štrasburg 1:2. Slovan má tak po úvodnom zápase na konte nula bodov.
Z prvých bodov sa tešia hráči Sparty Praha, ktorí si na domácej pôde poradili so Shamrock Rovers 3:1.
Lídrom je bosniansky Zrinjski Mostar, ktorý na úvod zaznamenal výhru 5:0 s Lincolnom.
