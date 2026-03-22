V klube sú ľudia, ktorí idú proti mne. Malé deti niekto vedome vedie, tvrdí Weiss

Futbalisti Slovana Bratislava zvládli nedeľňajší duel 3. kola nadstavbovej časti Niké ligy bez zaváhania.
Podbrezovú zdolali 2:0, pričom oba góly strelil Andraž Šporar – a opäť raz ukázal, prečo je pre tím Vladimíra Weissa taký dôležitý.
„Je to nenahraditeľný hráč, najväčšia posila. Elitný hráč. Prvý prichádza na tréning, posledný odchádza,“ chválil svojho kanoniera tréner Weiss.
Šporar dal v jedenástich zápasoch už jedenásť gólov. V tabuľke strelcov stúpa a už je tretí.
"Verím, že bude najlepší strelec. Dáva futbalu všetko. Do čoho kopne, to je gól. Má neskutočný cit na loptu v šestnástke, dnes dal z dvoch šancí dva góly," dodal Weiss.
Navonok pokojný večer však mal aj inú, oveľa chladnejšiu rovinu. Weiss síce priznal spokojnosť s výkonom aj výsledkom, no otvorene prehovoril o niečom, čo ho zjavne trápi viac než samotný futbal – reakcie fanúšikov, ktorí čoraz hlasnejšie volajú po jeho odchode a nie sú spokojní s herným prejavom mužstva.
A neostalo len pri náznakoch. Počas prvého polčasu sa z tribún ozývalo aj tvrdé jadro: „Na toto sa nedá pozerať. Starý Vlado, dovidenia.“
Počas tlačovej konferencie z neho zrazu vyšlo.
Sú to malé deti
„Ja znesiem dosť, ale uvidíme, dokedy, čo a ako. Keď ste v pozícii Slovana, tak musíte počítať aj s takýmito vecami. Keď sa pozriem na niektoré fotografie z Instagramu, tak vidím, že sú to malé deti, ktoré niekto vedie. Ten impulz je tam očividný od niekoho,“ vravel tréner Vladimír Weiss.
ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová 2:0 (1:0)
Góly: 29. a 64. Šporar. Rozhodovali: Kišš - Vorel, Jánošík, ŽK: Weiss ml., Bajrič - Chyla, Luka, Šiler
Diváci: 6039
Slovan: Takáč - Blackman, Markovič, Bajrič, Cruz - Ibrahim (90. Gajdoš), Pokorný, Weiss ml. (79. Kašia) - Barseghjan (90. Jankovič), Šporar (90. Mak), Marcelli (86. Matsuoka)
Podbrezová: Jurička - Lampreht, Luka, Paraj - Kováčik, Štefánik (79. Hakobjan), Chyla (72. Mrvaljevič), Sanusi (72. Silagadze) - Galčík (79. Havrylenko), Šiler, Palumets (88. Grexa)
Slovan má pritom situáciu vo vlastných rukách. Na čele skupiny o titul disponuje šesťbodovým náskokom pred Žilinou a Dunajskou Stredou, pričom DAC odohral o zápas menej. Navonok ideálny scenár. O to paradoxnejšie pôsobí napätie, ktoré okolo tímu a najmä jeho trénera narastá.
Weiss naznačil, že tlak necíti len zvonka.
Idú proti mne
„Sú v klube aj ľudia, ktorí sú od prvého dňa môjho príchodu proti mne. To nehovorím o majiteľoch či Ivanovcoch (Kmotríkovcoch, pozn. red.). Musím s tým žiť, pokiaľ chcem robiť svoju robotu. Som tu preto, aby som tím dotiahol k titulu. Čo bude ďalej, to uvidíme. Ale tieto veci sú vedomé,“ upozornil.
Na otázku redaktora, ktorí konkrétni ľudia v klube proti nemu stoja, reagoval po svojom.
„Ty napríklad,“ povedal s úsmevom smerom k jednému z prítomných – a tlačovú konferenciu tým aj uzavrel.
„Majte sa.“
Weiss sa vrátil aj k samotnému zápasu a priznal, že nebol jednoduchý.
„Pre nás to bol ťažký zápas, pretože nehráme v ideálnej forme a Podbrezová má dobré mužstvo. O titul sa niekedy nehrá pekne, ale treba bojovať. Mužstvo dnes ukázalo morálnu silu, hráči to odjazdili a 2:0 je v tomto stave výborný výsledok. Cením si tri body, sme na špici tabuľky a počas reprezentačnej pauzy si trocha oddýchneme,“ opisoval Weiss.
