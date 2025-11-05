Slovan musí ukončiť ťaživú sériu, trvá takmer dva roky. Slabšieho súpera už asi mať nebude

BRATISLAVA. Slovan dlhé roky vládne na slovenskej scéne a pravidelne hráva hlavnú fázu európskych súťaží. Vlani sa dostal až do Ligy majstrov, kde čelil absolútnej elite.
Slovenský majster však ťahá v hlavnej fáze európskych súťaží jednu veľmi nepriaznivú sériu – prehral trinásť súťažných zápasov za sebou so skóre 10:37.
Naposledy triumfoval 30. novembra 2023 na Faerských ostrovoch proti KÍ Klaksvík. Potom trikrát prehral v Konferenčnej lige (KL), osemkrát v Lige majstrov a v tejto sezóne dvakrát opäť v KL.
Slovan počas tejto série prehral doma s Olympijou Ľubľana, čo bol jediný prípad, keď mal potvrdiť úlohu favorita.
Zvyšní dvanásti súperi mali vyšší rozpočet ako Slovan. Napriek svojej pozícii, zväčša outsidera, z toho mohol vyťažiť viac.
Veď aj tréneri či hráči často používajú omieľanú frázu, že s veľkým favoritom môžu vyhrať iba (aspoň) jeden z desiatich zápasov.
Potrebuje zdolať silnejšieho
Keď sú však v roli jasného favorita, neraz obrátia názor. „Dnes vie hrať futbal už každý, v Európe už nie je slabého tímu.“
Faktom však je, že Slovan už veľmi dávno nezdolal čo i len o trošku finančne silnejšieho súpera.
Slovenského majstra čaká vo štvrtok (o 18.45, vysiela JOJ ŠPORT) tretí zápas hlavnej fázy Konferenčnej ligy na pôde fínskeho KuPS Kuopio. Ak chce potvrdiť svoje ambície, musí vyhrať.
„Po dvoch tesných prehrách (so Štrasburgom 1:2 a Alkmaarom 0:1) už v Konferenčnej lige potrebujeme bodovať,“ priznal stopér Kevin Wimmer pre klubovú stránku Slovana. Za žiadneho futbalistu v kádri Slovana nedal jeden klub toľko peňazí.
V roku 2017 Stoke City vykúpil Rakúšana z Tottenhamu Hotspur za dvadsať miliónov eur. Wimmer bol veľký talent.
Čaká ich umelá tráva
Už ako 19-ročný prestúpil do nemeckého Kolína, o tri roky neskôr, v lete 2015, zamieril do slávneho Tottenhamu Hotspur za šesť miliónov eur.
Do kádra si ho vybral slávny tréner Mauricio Pochettino, klub podpísal so stopérom zmluvu na päť rokov. V anglickej lige však odohral iba pätnásť zápasov. Jeho kariéra už potom skôr stagnovala.
Zahral si však v Premier League i v Bundeslige. Pôsobil aj v Kolíne, Hannoveri či Rapide Viedeň. Má štart aj na majstrovstvách Európy 2016.
„Tímy zo severu Európy zväčša tvrdo makajú, veľa behajú, vyznačujú sa dobrou organizáciou hry. Očakávam dobrého súpera, ktorý hrá doma na umelej tráve,“ dodal Wimmer.
Slabšieho súpera už Slovan zrejme mať nebude, možno ešte KF Škendija, čo je klub zo Severného Macedónska.
Žiadne výhovorky
„Odmietam akékoľvek výhovorky na počasie či umelú trávu, to sú veci, ktorým sa musíme prispôsobiť. Som presvedčený, že pri dobrej organizácii a taktickej disciplíne prídu naše šance, a tie treba premeniť. V Európe musíte byť efektívni,“ avizoval Wimmer.
Slovan je favoritom. Fínska najvyššia liga s názvom Veikkausliiga je na 36. mieste, zatiaľ čo slovenská liga je na 27. mieste.
„KuPS má ročný rozpočet približne 3,5 milióna eur (Slovan asi 25 miliónov eur – pozn. red.). Jedným zo spôsobov, ako porovnať tieto tímy, sú hodnoty na portáli Transfermarkt. Slovan má hodnotu kádra 31,8 milióna a KuPS 6,85 milióna,“ tvrdí fínsky novinár Tommi Turunen z denníka Savon Sanomat, ktorý sa špecializuje na KuPS.
Je faktom, že Slovanu žreb prisúdil v KL oveľa silnejších súperov, ako má trebárs KuPS. Fínsky majster v prvých dvoch zápasoch remizoval – s kosovským FC Drita a na Islande s Breidablikom.
Čaká ho ešte poľská Jagiellonia Białystok, švajčiarsky FC Lausanne-Sport a Crystal Palace. V takejto konfrontácii by bol Slovan outsiderom iba proti Crystal Palace.
Boj o postup?
V KL figuruje 36 tímov, do ďalšej fázy postupuje dvadsaťštyri. Prvých osem tímov ide priamo do osemfinále.
Futbalisti Slovana Bratislava privítajú v hlavnej fáze Konferenčnej ligy ešte španielske Rayo Vallecano a švédsky BK Häcken. Vonkajšie duely odohrajú na pôde KF Škendija.
Aké sú ciele? „Áno, zachytil som, že veľa ľudí vytiahlo moje predošlé slová, že si viem Slovan predstaviť vo finále Konferenčnej ligy. Na tom sa nič nemení. Verím, že to raz dokáže aj Slovan,“ priznal nedávno Ivan Kmotrík junior.
„V tejto sezóne treba byť pevne na zemi a nelietať v oblakoch, postupne ísť krok za krokom. Verím, že nazbierame nejaké body. Bol by som rád, ak by sme zabojovali o zlepšenie nášho najlepšieho umiestnenia v KL,“ želá si šéf Slovana.
Jeho tím dokráčal v sezóne 2022/23 do osemfinále, čo je doterajšie maximum.
Wimmer: Cítim niečo dobré
„Cítim, že v šatni máme niečo dobré, verím, že to zužitkujeme aj vo Fínsku a budeme tam úspešní,“ tvrdil Wimmer. Slovan sa v poslednom období herne trápil, ale v poslednom zápase v Podbrezovej prišlo zlepšenie.
„Cítim, že ako klub rastieme a zlepšujeme sa, a veľká vďaka za to patrí ľuďom. Je obdivuhodné, že za nami cestujú aj v strede týždňa do Fínska, kam nie je také ľahké sa dostať.
Budeme hrať aj pre nich a dáme do toho maximum, aby sme zvíťazili. Niet lepšieho pocitu, ako si užiť víťazstvo spolu s našimi fanúšikmi,“ uzavrel Kevin Wimmer.
Slovan má jednu výhodu. Súper nenastúpi na vlastnom štadióne.
"Treba poznamenať, že KuPS nemôže hrať zápasy ligovej fázy KL na svojom domácom štadióne v meste Kuopio.
Aj súboj proti Slovanu sa odohrá v Tampere, 300 kilometrov juhozápadne od Kuopia, na štadióne Tammela, ktorý je domovským štadiónom klubu Ilves," dodal novinár. Slovan tak nečaká vo Fínsku žiadne peklo z hľadiska.
Bajrič je jediný pamätník
Aká návšteva sa očakáva vo štvrtok?
"Odhadoval by som 2000 – 2500 divákov. Zápas sa hrá vo štvrtok a pre mnohých fanúšikov KuPS je náročné cestovať do Tampere počas pracovných dní," tvrdil Tommi Turunen.
Slovan pred piatimi rokmi nezvládol súboj na pôde KuPS Kuopio a vypadol v 2. predkole Európskej ligy. Zápas skončil aj po predĺžení 1:1, rozhodol až penaltový rozstrel. Vzhľadom na pandémiu sa hralo na jeden zápas. „Myslím si, že teraz nás čaká úplne iný zápas.
Oba tímy sa výrazne obmenili, už to bolo dávno, teraz máme skúsenejšie mužstvo,“ tvrdil Kenan Bajrič. Je jediný zo súčasného kádra, ktorý zažil zápas v roku 2020.