Súper Slovana? Bohatá krajina, slabá liga. Finančné porovnanie mnohých prekvapí

KuPS Kuopio vs. bratislavský Slovan. Majster Fínska v treťom zápase hlavnej fázy Konferenčnej ligy vyzve šampióna Slovenska. Zápas sa hrá vo štvrtok (o 18.45 vysiela JOJ ŠPORT) v Tampere.
”KuPS už Slovan vyradil a teraz je ešte silnejší. Ľudia v klube však rešpektujú slovenského majstra a uznávajú, že je to väčší klub,” tvrdí fínsky novinár Tommi Turunen z denníka Savon Sanomat ktorý sa špecializuje na KuPS.
Slovan prvé dva zápasy KL prehral (Štrasburg 1:2 a Alkmaarom 0:1), teraz bude prvýkrát favoritom. KuPS prvé dva zápasy remizoval, s kosovským FC Drita a na Islande Islande s Breidablikom.
Fínsko je bohatá krajina, ale do futbalu sa neinvestuje veľa. Prečo?
Ľadový hokej je zďaleka najpopulárnejší šport vo Fínsku. V tomto ohľade je Fínsko v Európe výnimkou. Myslím si, že okrem Fínska je futbal najpopulárnejším športom vo všetkých európskych krajinách.
Ľadový hokej je u nás populárnejší, a preto sú kluby bohatšie a hráči lepšie odmeňovaní v porovnaní s futbalom. Domovské mesto KuPS, Kuopio, je tradičným futbalovým mestom. Avšak aj v Kuopiu je populárnejší ľadový hokej.
Hokejový tím KalPa je úradujúcim fínskym majstrom. Kluby z Kuopia sú majstri v mužskom futbale, ľadovom hokeji i ženskom volejbale. Na to sme v Kuopiu a v regionálnych novinách Savon Sanomat veľmi hrdí.
Fínsky reprezentant a bratislavský rodák Lukáš Hradecký tvrdil, že mnoho klubov je poloprofesionálnych. Aká je kvalita fínskej ligy?
Porovnávať rôzne ligy v rôznych krajinách je samozrejme veľmi ťažké. Najlepším dostupným objektívnym údajom je rebríček ligy UEFA, ktorý meria úspešnosť klubov z rôznych krajín v európskych ligách (Liga majstrov, Európska liga a Konferenčná liga).
Fínska najvyššia liga s názvom Veikkausliiga je na 36. mieste, zatiaľ čo slovenská liga je na 27. mieste. Vo Veikkausliige v podstate nie sú žiadni poloprofesionálni hráči, všetci sú profesionáli. Platové podmienky sú však oveľa nižšie ako v Dánsku, Nórsku a Švédsku.
Ako by ste opísali klub KuPS Kuopio? Aké je jeho postavenie v krajine?
HJK Helsinki je zďaleka najväčší a najbohatší tím vo Fínsku, ale má veľké ťažkosti v posledných dvoch sezónach. KuPS je úradujúcim majstrom a je veľmi blízko k víťazstvu v lige aj v tejto sezóne.
Úspech KuPS je založený na financiách majiteľa – milionára, investičného bankára Ariho Lahtiho, ktorý za posledných 15 rokov investoval do klubu takmer 15 miliónov eur zo svojich vlastných prostriedkov. HJK má najvyšší rozpočet na hráčov, teda 2,6 milióna eur. KuPS má 1,2 milióna eur. Zvyšok klubov má rozpočty medzi 900 000 – 500 000 eur.
Slovan v posledných zápasoch nepodával optimálne výkony. Ako sa darí KuPS?
KuPS bol v posledných desiatich zápasoch vo veľmi dobrej forme. Prekvapivo dobre hral najmä v zápasoch kvalifikácie do hlavnej fázy európskeho pohára. KuPS zdolal v predkole doma Kajrat Almaty 2:0, ale vonku prehral 0:3. Almaty je teraz v hlavnej fáze Ligy majstrov.
Treba poznamenať, že KuPS nemôže hrať zápasy ligovej fázy KL na svojom domácom štadióne v meste Kuopio. Aj súboj proti Slovanu sa odohrá v Tampere, 300 kilometrov juhozápadne od Kuopia, na štadióne Tammela, ktorý je domovským štadiónom klubu Ilves.
Kto je kľúčovým hráčom KuPS?
Myslím si, že najdôležitejším hráčom je rakúsky brankár Johannes Kreidl, ktorý by mohol hrať v prestížnejšej lige v Európe. Jeho manželka je z Kuopia a majú dvojičky. Je tu spokojný.
Je veľmi dobrý v práci s loptou a je veľkým prínosom pri budovaní hry. Mohol by som spomenúť aj obrancu z Pobrežia Slonoviny Ibrahima Cisseho a fínskeho stredopoliara Jaakko Oksanena.
Otto Ruoppi (narodený v roku 2006), ktorý vyrastal v KuPS, je obrovský talent. Vo štvrtok ho bude sledovať mnoho skautov.
Nasleduje Matias Siltanen (narodený v roku 2007), ktorý vyrastal rovnako v KuPS a v tejto sezóne mal veľký vplyv na švédsku Premier League. Mali by ste si zapamätať meno Matias Siltanen. V budúcnosti bude hrať v jednej z piatich najlepších líg Európy.
Ako vnímajú Slovan ľudia spojení s klubom KuPS?
KuPS zdolal Slovan Bratislava v roku 2020 v kvalifikácii Európskej ligy, čo bolo vtedy veľkou senzáciou. Široká verejnosť pozná veľké ligy a ich hviezdnych hráčov. Nemyslím si, že vedia veľa o slovenskom futbale. Myslím si, že ľudia v klube rešpektujú Slovan Bratislava a uznávajú, že je to väčší klub.
Kto je podľa vás favoritom?
Slovan Bratislava je miernym favoritom štvrtkového zápasu. Kurzové stávky odzrkadľujú pravdepodobnosti: KuPS – 30,6 %, remíza – 27,3 %, Slovan – 42,1 %.
Pred piatimi rokmi KuPS vyradil Slovan na domácej pôde. Ako bol tento výsledok vnímaný vo Fínsku?
KuPS zdolal Slovan Bratislava v roku 2020 v kvalifikácii Európskej ligy, čo bolo vtedy veľkou senzáciou. Odvtedy KuPS ešte vyrástol a nadobudol viac skúseností v Európe. Je teraz silnejší tím ako pred piatimi rokmi.
Porovnajme kluby z hľadiska finančnej sily. Slovan má rozpočet približne 25 miliónov eur. A čo KuPS?
Ročný rozpočet KuPS je približne 3,5 milióna eur. Rozpočet na hráčov je 1,2 milióna eur. Jedným zo spôsobov, ako porovnať tieto tímy, sú hodnoty na portáli Transfermarkt. Slovan má hodnotu kádra 31,8 milióna a KuPS 6,85 milióna. V tomto ohľade je slovenský majster silnejším tímom.
Najlepší hráči Slovana zarobia možno 70-tisíc eur mesačne. A čo KuPS?
Najlepší hráči KuPS zarobia 80 000 – 100 000 eur ročne.
Aká návšteva sa očakáva vo štvrtok?
Odhadoval by som 2000 – 2500 divákov. Zápas sa hrá vo štvrtok a pre mnohých fanúšikov KuPS je náročné cestovať do Tampere počas pracovných dní. Ak by sa zápas hral v Kuopio, bolo by tam 3000 – 4000 divákov.