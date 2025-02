Proti Slovanu žiaril najlacnejší a neznámy hráč. Za pár týždňov sa mu obrátil život

„Budem si tento zápas pamätať. Slovan má jednoznačne lepšie individuality, ale my máme lepší tím,“ vravel vtedy tréner Spartaka Michal Gašparík. Bolo to jeho prvé derby vo funkcii trénera. Odvtedy sa v Niké lige vymenili všetci tréneri, takmer všetci dostali výpovede. Na rovnakom mieste zostal iba Gašparík.

„Už vtedy sa dohrávali súboje, vybičované to bolo medzi hráčmi i rodičmi. Niekto si možno myslí, že derby automaticky znamená tvrdú hru. Avšak je to o emócii, hrá sa o veľa. Neviem sa už dočkať soboty. Nebude to jednoduché, ale chceme vyhrať,“ dodal Mak.

Bez Weissa

V Niké lige strelil sedem gólov, čo ho radí medzi slovanistami na tretie miesto.

Maka mrzí, že sa súboja nezúčastnia fanúšikovia Trnavy, ktorí majú zákaz od disciplinárnej komisie SFZ za ich prehrešky z minulosti.

"Ako dieťa som zažil veľa derby. S otcom sme chodili prakticky na každé, na staré Tehelné pole i do Trnavy. Oba fanúšikovské tábory vedeli vytvoriť výbornú atmosféru. Úprimne preto poviem, že je škoda, že priaznivci hostí nemôžu v sobotu prísť, no treba to brať, ako to je," povedal Mak.