Weiss pôsobil inak ako zvyčajne: Všetko bolo zlé, zlyhali sme všetci, tvrdil

„Všetko bolo zlé, zlyhali sme všetci. Od trénera, cez realizačný tím až po hráčov. Aj mne chýbala emócia,“ priznal tréner Vladimír Weiss st.. Na tlačovej konferencii po zápase pôsobil na svoje pomery až nezvyčajne pokojne.
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali v sobotňajšom zápase 20. kola Niké liga s AS Trenčín 0:2. Na Tehelnom poli sledovalo stretnutie takmer päťtisíc divákov.
„Nepristúpili sme k zápasu tak, ako by sme chceli. Od prvej minúty sme boli nervózni. Trenčania boli na nás pripravení, napádali nás. Ich víťazstvo je zaslúžené,“ dodal Weiss.
Slovan síce dominoval v držaní lopty aj v počte streleckých pokusov (22:11), no viac striel na bránu mali hostia – 4:3. Efektivita rozhodla.
Straty so slabšími
Slovan v tejto sezóne prehral štyri ligové zápasy – všetky s tímami z dolnej polovice tabuľky. Až tri z nich doma (Ružomberok, Prešov, Trenčín). Prehral aj v Košiciach, ktoré boli v tom čase ešte posledné.
Výsledok je o to prekvapujúcejší, že v prvom jarnom kole pôsobil Slovan na pôde Dunajskej Stredy veľmi dobre a bol jasne lepším mužstvom.
Paradox je zrejmý: s papierovo silnejšími súpermi si dokázal poradiť. S Dunajskou Stredou vyhral oba zápasy, uspel aj na pôde Trnavy. So Žilinou si pripísal výhru a remízu. Body však stráca so slabšími.
Trenčín pritom pred zápasom ťahal zlú sériu. Z trinástich ligových duelov vyhral iba jeden a v prvom jarnom kole doma podľahol Podbrezovej vysoko 0:4.
Hrdina Soares
Proti Slovanu sa dvoma gólmi zaskvel Eynel Soares. Zaujal aj stopér Richard Križan, ktorý vytiahol výborný obranný zákrok a zabránil gólu. Práve Križan v minulosti pôsobil v Slovane, kde sa však nepresadil a musel odísť.
„Je to fantastický pocit. Mal som špeciálnu motiváciu,“ priznal Križan.
Trenčín vyhral na novom Tehelnom poli vôbec prvýkrát. Naposledy uspel proti Slovanu ešte na starých Pasienkoch v roku 2018.
Krok vzad
„Za dnešný výkon sme si nezaslúžili prakticky nič. Veril som víťaznej zostave z Dunajskej Stredy, až na jednu vynútenú zmenu – Ignatenko začal namiesto Ibrahima.
Kým v Dunajskej Strede sme urobili krok vpred, dnes dva vzad. Inkasovali sme dva prakticky identické góly po prepadnutí v defenzíve," priznal tréner Weiss.
"Upozorňoval som hráčov na rýchle krídla súpera, no ako tím sme prepadli pri napádaní, neprerušili sme akciu a po pozičných chybách sme inkasovali. Nemali sme hráča, ktorý by zmenil nepriaznivý vývoj. Nemôžem povedať, že mužstvo nechcelo, ale sú aj takéto zápasy. Nie je to výhovorka, to je realita,“ priznal Weiss.
Slovan síce vedie súťaž o štyri body, ale Dunajská Streda má ešte k dobru zápas s Komárnom.
Dar pre Trenčín
„Sklamanie je veľké. Body, ktoré sme si ťažko vydobyli v Dunajskej Strede, sme dnes darovali Trenčínu, ktorý bol dobre pripravený. Zostávame prví, no je to zlá strata. Z takýchto prehier sa ťažko dostáva.
Ako nám málokto veril v prvom jarnom kole, dnes nám verili všetci, no realita bola iná. Ďakujem ľuďom, že prišli a podporovali nás do poslednej minúty. Som nešťastný, že sme ich sklamali,“ pokračoval Weiss.
Už v stredu čaká Slovan osemfinále Slovenského pohára v Trnave.
"Musíme ísť ďalej – v stredu hráme pohár v Trnave, potom ideme do Ružomberka a znovu nás čaká doma Trnava. Liga bude až do konca ťažká. Jednoducho, dnes bolo všetko zle,“ uzavrel tréner Slovana.