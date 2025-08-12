Naposledy rozhodol jediný gól. Slovan vyzve v play-off náročného súpera

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava sa stretnú v play-off o postup do hlavnej fázy Európskej ligy 2025/2026 so švajčiarskym tímom Young Boys Bern.
Termíny úvodných zápasov sú 21. augusta, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr.
Futbalisti Slovana bojovali aj o účasť v Lige majstrov, no vypadli v 3. predkole. Rozhodla o tom ich prehra v odvete na Tehelnom poli s Kajratom Almaty 3:4 po rozstrele z 11 m, v riadnom hracom čase sa zápas skončil 1:0. V prvom zápase prehrali „belasí“ 0:1.
Tento tím bol priamo nasadený do play-off Európskej ligy a predstavoval papierovo najväčšiu hrozbu, podobne ako v prípade Ligy majstrov Celtic Glasgow.
Oba tímy si naposledy zmerali sily aj v 2. predkole LM v ročníku 2021/2022, pričom z postupu sa tešili po výsledkoch 0:0 a 3:2 futbalisti zo Švajčiarska.
Úradujúci slovenský šampión odohrá prvý duel na Tehelnom poli a v odvete nastúpi na pôde súpera.
Slovanu mohol pripadnúť víťaz súboja medzi maltským Hamrun Spartans FC a Maccabi Tel-Aviv či zdolané mužstvo z dvojíc Ludogorec Razgrad - Ferencváros Budapešť alebo Malmö FF verzus FC Kodaň.