Slovan nevyužil veľké šance. Púť v Konferenčnej lige začal vlastným gólom

Futbalisti Štrasburgu sa tešia z gólu v zápase Konferenčnej ligy proti Slovanu Bratislava.
Futbalisti Štrasburgu sa tešia z gólu v zápase Konferenčnej ligy proti Slovanu Bratislava. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|2. okt 2025 o 22:53
ŠK Slovan Bratislava prehral s Racingom Štrasburg v Konferenčnej lige. Pozrite si priebeh, výsledok a góly zápasu.

Konferenčná liga - 1. kolo

Slovan Bratislava - Štrasburg 1:2 (0:2)

Góly: 64. Ibrahim - 26. Yirajang (vl.), 42. Ouattara

Rozhodovali: Colombo - Baccini, Ceccon (všetci Tal.)

ŽK: Tolič - Amo-Ameyaw, Doue, Paez

Diváci: 15.204

ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Bajrič, Kašia (83. Mak), Cruz (90.+3 Fogning) - Ibrahim, Savvidis (64. Ignatenko) - Barseghjan, Tolič, Yirajang (64. Kucharevyč) - Marcelli

Racing Štrasburg: Penders - Amougou (46. Lemarechal), Hogsberg, Omobamidele, Doukoure - El Mourabet, Luis (46. Barco) - Paez (87. Coulibaly), Ouattara, Amo-Ameyaw (68. Moreira) - Godo (68. Doue)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali v úvodnom zápase ligovej fázy Konferenčnej ligy na domácom trávniku s Racing Štrasburg 1:2.

Hostia z Francúzska išli na Tehelnom poli do vedenia po vlastnom góle Yirajanga a v 41. minúte prekonal Takáča Ouattara, po zmene strán znížil po rohovom kope Ibrahim.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa st. odohrajú ďalší zápas v KL 23. októbra na pôde holandského tímu AZ Alkmaar.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - RC Štrasburg (Konferenčná liga 2025/26)
Choreo fanúšikov Slovana Bratislava pred zápasom proti Štrasburgu v Konferenčnej lige.
Choreo fanúšikov Slovana Bratislava pred zápasom proti Štrasburgu v Konferenčnej lige.
Nino Marcelli (vľavo) a Tigran Barseghjan v zápase Slovan Bratislava - RC Štrasburg.
Futbalista Slovana Alasana Yirajang (vpravo) si strieľa vlastný gól v zápase proti Štrasburgu.
Futbalista Slovana Alasana Yirajang (druhý sprava) si strieľa vlastný gól v zápase proti Štrasburgu.Futbalisti Štrasburgu sa tešia z gólu v zápase Konferenčnej ligy proti Slovanu Bratislava. Futbalisti Štrasburgu sa tešia z gólu v zápase Konferenčnej ligy proti Slovanu Bratislava. Nino Marcelli hlavičkuje v zápase Konferenčnej ligy medzi Slovanom Bratislava a Racingom Štrasburg.Tigran Barseghjan (vľavo) a Rafael Luis v súboji počas zápasu Slovan Bratislava - Racing Štrasburg.Brankár Dominik Takáč inkasuje druhý gól v zápase Slovan Bratislava - Racing Štrasburg. Futbalisti Štrasburgu sa tešia z gólu v zápase Konferenčnej ligy proti Slovanu Bratislava.Sklamaní hráči Slovana Bratislava Marko Tolič (vpravo) a Tigran Barseghjan v zápase proti Štrasburgu. Nino Marcelli a Ismaël Doukouré (vľavo) počas zápasu Slovan Bratislava – Racing Štrasburg.Guram Kašia (vľavo) a Kendry Páez v hlavičkovom súboji v zápase Slovan Bratislava - Štrasburg. Abdoul Ouattara a Rahim Ibrahim (vpravo) v zápase medzi Slovanom Bratislava a Štrasburgom. Tréner Štrasburgu Liam Rosenior počas zápasu Konferenčnej ligy proti Slovanu Bratislava. Tréner Slovana Bratislava Vladimír Weiss st. počas zápasu proti Racingu Štrasburg. Alasana Yirajang a Lucas Hogsberg v zápase ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg. Brankár Štrasburgu Jean-Baptiste Bosey dostáva gól v zápase proti Slovanu Bratislava.Emócie futbalistu Slovana Bratislava Nina Marcelliho v zápase proti Racingu Štrasburg.Útočníka Slovana Bratislava Mykola Kucharevič zakončuje v zápase proti Štrasburgu. Nino Marcelli v súboji s Andrewom Omobamidelem v zápase Slovan Bratislava - Racing Štrasburg.Rahim Ibrahim hlavičkuje v zápase Konferenčnej ligy Slovan Bratislava - Racing Štrasburg. Brankár Dominik Takáč zasahuje v zápase Slovan Bratislava - Racing Štrasburg. Futbalista Slovana Bratislava Nino Marcelli v zápase proti Štrasburgu v Konferenčnej lige.Útočník Štrasburgu Martial Godo v súboji so Cesarom Blackmanom (vpravo) a Sandrom Cruzom.Útočník Slovana Bratislava Mykola Kucharevič v zápase proti Štrasburgu. Emócie hráča Slovana Bratislava Nina Marcelliho v zápase proti Racingu Štrasburg.

Priebeh zápasu

I. polčas:

V 5. minúte spálil prvú šancu Marcelli, keď po práci Barseghjana s Toličom sprava zvnútra šestnástky minul vzdialenejšiu tyč.

Vzápätí „belasí“ napádaním odzbrojili súpera v jeho pokutovom území, ale Barseghjanovi vyšla málo razantná koncovka na slabšiu, pravú nohu.

Krátko nato vystrelil Blackman z pravej strany šestnástky vysoko nad bránu. Štrasburg aktívny úvod Slovana prežil bez ujmy a v 26. minúte išiel do vedenia, keď po centri Goda z ľavej strany si dal vlastný gól pri vzdialenejšej žrdi Yirajang.

VIDEO: Vladimír Weiss hodnotí zápas

Slovanisti boli aj naďalej aktívnejší v ofenzíve, ale Tolič spoza šestnástky prestrelil bránu a Marcelli hlavičkoval vedľa po centri Blackmana z pravého krídla.

Lekcia z efektivity pokračovala v 41. minúte, kedy Godo vysunul na ľavej strane pokutového územia Ouattaru, ktorý skóroval z uhla od žrde.

V nadstavenom čase prvého polčasu trafil Tolič z priameho kopu zo 17 metrov múr.

VIDEO: Alasana Yirajang a jeho vlastný gól

II. polčas:

V úvode druhého dejstva podržal Slovan brankár Takáč, keď zblízka zneškodnil vyloženú šancu Goda aj následnú dorážku.

V 57. minúte ešte Marcelli po Blackmanovej prihrávke minul bránu, ale v 64. minúte už strelil kontaktný gól Ibrahim, keď sa presadil po Barseghjanovom rohu.

V 77. minúte sa dostal do nebezpečnej pozície striedajúci Kucharevyč, lenže z uhla sprava trafil len bočnú sieť.

V 83. minúte poslal Weiss do hry Maka namiesto Kašiu v snahe o záverečný nápor a Slovan zatlačil súpera.

Vyrovnať mohol Marcelli, lenže najprv brankár Penders zneškodnil jeho prudkú strelu spoza šestnástky a o chvíľu neskôr mladý útočník „belasých“ tesne minul tyč.

Penders podržal Štrasburg aj po prudkých strelách Ignatenka a Marcelliho a hostia už tesné vedenie v závere ubránili.

Hlasy po zápase

Rahim Ibrahim, stredopoliar Slovana: „Mrzia ma nepremenené šance, mali sme ich dnes dosť. Musíme pokračovať v takýchto výkonoch, súpera sme na konci zatlačili do defenzívy. Škoda, že nemáme aspoň bod.“

Vladimír Weiss, tréner Slovana: „Škoda. Podali sme dobrý taktický a disciplinovaný výkon a bod sme si s výborným súperom zaslúžili. Snaha bola obrovská, videli sme dobré individuálne výkony. Na mužstvo som hrdý, ľudí sme nesklamali, ideme ďalej. Malo to tvár, snaha bola obrovská, možno nám chýbalo trochu kvality a lepšie riešenia.“

Liam Rosenior, tréner Racingu Štrasburg: „Slovan sme mali zanalyzovaný, očakávali sme ťažký zápas. Hrali sme proti dobrému súperovi. Som spokojný s výkonom hráčov, aj keď v našej hre boli rezervy. Je to však pochopiteľné, pretože máme mladé a perspektívne mužstvo. Pre našich hráčov bol tento zápas dobrá skúsenosť.“

Nino Marcelli, útočník Slovana: „Chýbali tomu góly, mali sme veľa šancí. Od prvej minúty sme ich napádali, vychádzalo nám to, ale nepremenili sme šance a preto nemáme body.“

Guram Kašia, obranca Slovana: „Jeden z našich najlepších výkonov, hrali sme výborne. Neviem, ako sme tie góly dostali. Štrasburg mal dve strely na bránu a dostali sme dva góly. Neviem si to vysvetliť, ale výkon bol výborný, držali sme sa plánu. Dobre sme napádali, získali sme veľa lôpt v prvom polčase na súperovej polovici. Myslím si, že sme si zaslúžili oveľa viac.“

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

