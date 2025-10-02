ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg dnes, Konferenčná liga LIVE (1. kolo)

Sportnet|2. okt 2025 o 18:00
Sledujte ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Konferenčnej ligy: ŠK Slovan Bratislava - Racing Štrasburg.

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a Racingu Štrasburg dnes hrajú úvodný zápas ligovej fázy Konferenčnej ligy.

Stretnutie sa odohrá na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave a začína sa o 21.00 h.

Kde sledovať Konferenčnú ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Európska konferenčná liga  2025/2026
02.10.2025 o 21:00
1. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Štrasburg
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu zo zápasu 1. kola hlavnej fázy Európskej konferenčnej ligy, v ktorom domáci ŠK Slovan Bratislava hostí na Tehelnom poli francúzsky RC Štrasburg. Úvodný výkop je na programe o 21:00.

Štrasburg sa kvalifikoval do Konferenčnej ligy vďaka 7. miestu vo francúzskej Ligue 1 a následne v play-off vyradil dánske Bröndby (0:0 a 3:2). Aktuálne mu v domácej lige patrí 5. priečka, ale na vedúce PSG stráca iba tri body. V minulom ligovom kole Štrasburg podľahol Marseille 1:2.

Slovan dnes nemôže počítať s Weissom (trest) a Šporarom, ktorý je zranený. Zdravotné problémy trápia aj Maka, no ten bude na zápas k dispozícii. Tréner Vladimír Weiss avizoval, že šancu dostanú najmä mladí hráči, ako napr. Marcelli či Yirajang. Belasí sa na tento duel naladili víťazne, v sobotu zvíťazili na ihrisku Trenčína 2:1, oba presné zásahy zaznamenal Marcelli.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 21:00.

Konferenčná liga - tabuľka ligovej fázy

Konferenčná liga

    dnes 18:00
