Slovan sa dočkal prvého víťazstva. Tehelné pole rozjasal po rýchlom obrate

Konferenčná liga - 4. kolo
Slovan Bratislava - Rayo Vallecano 2:1 (0:1)
Góly: 49. Kašia, 52. Yirajang - 24. Perez
Rozhodcovia: Visser – Wyns, Nijssen (Bel.), ŽK: Bajrič, Ignatenko, Mak, Pokorný, Tolič – Palazon, Gumbau, Ciss, Valentin, Batalla
Diváci: 16 500
Slovan Bratislava: Takáč – Blackman, Kašia, Bajrić, Wimmer – Pokorný, Ignatenko – Mak (79. Tolič), Weiss (83. Ibrahim), Marcelli (90. Savvidis) – Šporar (46. Yirajang)
Rayo Vallecano: Batalla – Balliu (32. Rațiu), Lejeune, Vertrouwd (83. Camello), Espino – Palazon (57. Alvaro Garcia), Ciss (57. Valentin), Gumbau (46. Lopez) – De Frutos, Alemao, Perez
Futbalisti Slovana Bratislava si pripísali prvé víťazstvo v Konferenčnej lige. Na domácom Tehelnom poli zdolali španielske Rayo Vallecano 2:1, keď po polčase prehrávali 0:1.
„Belasí“ po zmene strán otočili skóre po góloch Gurama Kašiu a Alasanu Yirajanga a v závere zápasu odolali tlaku hostí. Na konto si tak napokon vôbec prvé body v súťaži.
Hráči Slovana sa ešte tento rok stretnú v ligovej fáze 11. decembra so Škendijou Tetovo v Severnom Macedónsku a 18. decembra privítajú vo svojom poslednom zápase švédsky BK Häcken.
Priebeh zápasu
I. polčas:
Hostia začali veľmi dobre, keď Gumbau už po 14 sekundách vydarenou strelou zamestnal Takáča, ale ten bol pripravený a výborným zákrokom vytesnil loptu na roh.
Onedlho napriahol z pravej strany aj De Frutos, ale mieril vedľa. Po úvodnom tlaku Španielov mal Slovan dobrý úsek a tešil sa aj z gólu, ale zakončenie Šporara po akcii Weissa neplatilo pre postavenie mimo hry.
Potom sa už tešili hráči Raya, keď strelu Pereza jemne tečoval Wimmer a Takáč nemal šancu - 0:1.
Do konca polčasu ešte zohriala uzimených divákov strela Ratiua a na druhej strane hlavičkový pokus Kašiu po rohovom kope. Stopér Slovana sa potom blysol čistým zákrokom po úniku Alemaa.
II. polčas:
Po prestávke vybehol na trávnik Yirajang, ktorý nahradil zraneného Šporara a toto vynútené striedanie trénerovi Weissovi vyšlo.
Najskôr však v 49. minúte po prihrávke jeho syna na Kašiu Slovan vyrovnal, keď gruzínsky stopér poslal loptu pravačkou k vzdialenejšej žrdi.
Už o tri minúty neskôr vyrobila obrana Vallecana fatálnu chybu, keď si nerozumeli Lejeune a brankár Batalla. Ich rozohrávku vystihol Marcelli, poslal spätnú prihrávku na gambijského legionára a ten nemal problém poslať loptu do odkrytej brány - 2:1.
Hostia onedlho mohli vyrovnať, ale vo veľkej šanci zlyhal Alemao. Nepresne mieril na druhej strane aj Ignatenko. V závere mali hráči Raya tlak, Lejeune poslal loptu v nadstavenom čase hlavou do žrde, ale na Slovan si už víťazstvo nenechal vziať.
Hlasy po zápase
Guram Kašia, obranca a autor prvého gólu Slovana: „Výhra chutí dobre. Potrebovali sme toto víťazstvo, opäť začíname dýchať. Bol to úžasný zápas a skvelý deň pre našich fanúšikov. Užili sme si ho. Takéto góly sem-tam dávam, som rád, že som skóroval a pomohol k víťazstvu. Je to ten najlepší pocit, aký môže byť.“