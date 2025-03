Domáce prekliatie Slovana je zažehnané. Drámu s Podbrezovou rozhodol vlastný gól

Vladimír Weiss, tréner Slovana: „Povedal som hráčom, že nás čaká ťažký zápas. Vedel som, že budeme veľa behať, vzhľadom na zostavu, ktorú sme mali. Ale v prvom polčase sme sa hľadali. Podbrezová má dobrý tím, mňa teší, že sme s touto zostavou dokázali zvíťaziť. Tímu patrí uznanie za odolnosť. Hráči plnili čo som chcel, v druhom polčase sme boli dôrazní a to bol rozdiel. Je to pre nás cenné víťazstvo.“

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Videli sme výborný ligový duel. To, čo sme predviedli v 1. polčase, bola najlepšia hra, akú som v Podbrezovej videl pod mojím vedením. Niečo sme tam zmenili tým, že nám pribudol do zostavy Gaučík. Išli sme s ofenzívnejšími hráčmi a tým, že nám fungovala prechodová fáza, tak sme domácich zaskočili. Nešli sme do vedenia a to rozhodlo. V druhom polčase sa hra vyrovnala a Slovan bol o niečo aktívnejší. Vo finálnej fáze mal viac kvality.“