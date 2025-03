ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - FK Železiarne Podbrezová dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 3. kolo)

Úvodné zostavy: ŠK Slovan Bratislava: Dominik Takáč – Blackman, Kašia (C), Wimmer, Zuberu – Mustafić, Szöke – Ibrahim, Ignatenko, Marcelli – Mak. Náhradníci: Trnovský – Voet, Strelec, Mateáš, Pauschek, Tolić, Maroš, Vojtko, Savvidis. Tréner: Vladimír Weiss st. FK Železiarne Podbrezová: Danko – Mielke, Markovic, Koštrna (C) – Kováčik, Š. Faško, Štefánik, Chyla – Smékal, Yirajang, Galčík. Náhradníci: Bajza – Deml, Paraj, Abate, Palumets, Gavrylenko, Luka, Juritka, Kuťka. Tréner: Štefan Markulík Rozhodca: Kráľovič – Vitko, Kmec (Dzivjak, Bednár – VAR)

Úvodné zostavy: ŠK Slovan Bratislava: Dominik Takáč – Blackman, Kašia (C), Wimmer, Zuberu – Mustafić, Szöke – Ibrahim, Ignatenko, Marcelli – Mak. Náhradníci: Trnovský – Voet, Strelec, Mateáš, Pauschek, Tolić, Maroš, Vojtko, Savvidis. Tréner: Vladimír Weiss st. FK Železiarne Podbrezová: Danko – Mielke, Markovic, Koštrna (C) – Kováčik, Š. Faško, Štefánik, Chyla – Smékal, Yirajang, Galčík. Náhradníci: Bajza – Deml, Paraj, Abate, Palumets, Gavrylenko, Luka, Juritka, Kuťka. Tréner: Štefan Markulík Rozhodca: Kráľovič – Vitko, Kmec (Dzivjak, Bednár – VAR)