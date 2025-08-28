Rival z Prahy či klub Premier League. Akých súperov môže dostať Slovan?

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava sa po neúspechu v play-off Európskej ligy predstavia po dvoch rokoch v Konferenčnej lige.
V Konferenčnej lige hrajú tímy narozdiel od LM a EL o dva zápasy menej, a to po tri doma a po tri vonku.
Pri žrebe budú rozdelené do šiestich košov po šesť tímov. Slovan bude v prvom spoločne s Fiorentinou, Alkmaarom, Šachtarom Doneck, Rapidom Viedeň či Legiou Varšava.
Najatraktívnejším súbojom belasých môže byť derby so Spartou Praha, ktorá je nasadená v druhom koši.
Okrem nej môže Slovan naraziť na Crystal Palace, Dynamo Kyjev, Lech Poznaň, Rayo Vallecano alebo Shamrock Rovers.
Žreb sa uskutoční už dnes v piatok 29. augusta o 13:00 h.
Konferenčná liga - nasadenie košov
1. kôš:
- Fiorentina
- AZ Alkmaar
- Šachtar Doneck
- Slovan Bratislava
- Rapid Viedeň
- Legia Varšava
2. kôš:
- Sparta Praha
- Dynamo Kyjev
- Crystal Palace
- Lech Poznaň
- Rayo Vallecano
- Shamrock Rovers
3. kôš:
- Omonia Nikózia
- Mainz
- Štrasburg
- Jagiellonia Bialystok
- Celje
- Rijeka
4. kôš:
- Zrinjski Mostar
- Lincoln Red Imps
- KuPS (Kuopio)
- AEK Atény
- Aberdeen
- Drita
5. kôš:
- Breidablik
- Sigma Olomouc
- Samsunspor
- Raków Čenstochová
- AEK Larnaka
- Škendija
6. kôš:
- Häcken
- Lausanne-Sport
- Universitatea Craiova
- Ħamrun Spartans
- Noah
- Shelbourne