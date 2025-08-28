Rival z Prahy či klub Premier League. Akých súperov môže dostať Slovan?

Futbalisti Slovana
Futbalisti Slovana (Autor: TASR)
Slovan bude pri žrebe Konferenčnej ligy v prvom koši.

BRATISLAVA. Futbalisti Slovana Bratislava sa po neúspechu v play-off Európskej ligy predstavia po dvoch rokoch v Konferenčnej lige.

V Konferenčnej lige hrajú tímy narozdiel od LM a EL o dva zápasy menej, a to po tri doma a po tri vonku.

Pri žrebe budú rozdelené do šiestich košov po šesť tímov. Slovan bude v prvom spoločne s Fiorentinou, Alkmaarom, Šachtarom Doneck, Rapidom Viedeň či Legiou Varšava.

Najatraktívnejším súbojom belasých môže byť derby so Spartou Praha, ktorá je nasadená v druhom koši.

Okrem nej môže Slovan naraziť na Crystal Palace, Dynamo Kyjev, Lech Poznaň, Rayo Vallecano alebo Shamrock Rovers.

Žreb sa uskutoční už dnes v piatok 29. augusta o 13:00 h.

Konferenčná liga - nasadenie košov

1. kôš:

  • Fiorentina
  • AZ Alkmaar
  • Šachtar Doneck
  • Slovan Bratislava
  • Rapid Viedeň
  • Legia Varšava

2. kôš:

  • Sparta Praha
  • Dynamo Kyjev
  • Crystal Palace
  • Lech Poznaň
  • Rayo Vallecano
  • Shamrock Rovers

3. kôš:

  • Omonia Nikózia
  • Mainz
  • Štrasburg
  • Jagiellonia Bialystok
  • Celje
  • Rijeka

4. kôš:

  • Zrinjski Mostar
  • Lincoln Red Imps
  • KuPS (Kuopio)
  • AEK Atény
  • Aberdeen
  • Drita

5. kôš:

  • Breidablik
  • Sigma Olomouc
  • Samsunspor
  • Raków Čenstochová
  • AEK Larnaka
  • Škendija

6. kôš:

  • Häcken
  • Lausanne-Sport
  • Universitatea Craiova
  • Ħamrun Spartans
  • Noah
  • Shelbourne

