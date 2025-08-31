Slovan našiel nového hrdinu. Ukrajinec vystrelil majstrovi výhru hetrikom

Niké liga - 6. kolo
Slovan Bratislava - Košice 3:2 (2:0)
Góly: 7., 20., 65. Kucharevyč - 47. Čerepkai (Perišić), 59. Mátyás Kovács
Rozhodcovia: Gemzický – Poláček, Vitko
ŽK: Jakúbek, Jonec (Košice)
Slovan: Takáč – Blackman, Bajrič, Fogning, Cruz – Ibrahim (62. Pokorný), Savvidis – Ofori (62. Barseghjan), Weiss (82. Ignatenko), Mak (82. Yirajang) – Kucharevič (87. Marcelli)
Košice: Šípoš – Kakay, Krivák, Jakúbek – Kovács (71. Madleňák), Domik (46. Perišič), Gallovič, Zsigmund (80. Sovič), Magda – Čerepkai, Miljanič (46. Jones)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
BRATISLAVA. Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava zvíťazil v 6. kole Niké ligy na domácom trávniku s Košicami 3:2.
O všetky góly domáceho tímu sa postaral ukrajinský útočník Mykola Kucharevyč.
"Belasí" sa v prvom polčase ujali dvojgólového vedenia po zakončeniach Mykolu Kuchareviča, ale po prestávke poľavili a to Košičania využili.
Najskôr znížil Roman Čerepkai a potom vyrovnal Mátyás Kovács. V 66. minúte však opäť mieril presne Kucharevič a zaznamenal svoj prvý hetrik v najvyššej slovenskej súťaži.