Slovan našiel nového hrdinu. Ukrajinec vystrelil majstrovi výhru hetrikom

Mykola Kucharevyč, Ibrahim Rahim, Kyriakos Savvidis a Kenan Bajrič (všetci Slovan) sa tešia z gólu počas zápasu 6. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice.
Fotogaléria (9)
Mykola Kucharevyč, Ibrahim Rahim, Kyriakos Savvidis a Kenan Bajrič (všetci Slovan) sa tešia z gólu počas zápasu 6. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|31. aug 2025 o 18:51
Slovan najskôr premárnil dvojgólový náskok.

Niké liga - 6. kolo

Slovan Bratislava - Košice 3:2 (2:0)

Góly: 7., 20., 65. Kucharevyč - 47. Čerepkai (Perišić), 59. Mátyás Kovács

Rozhodcovia: Gemzický – Poláček, Vitko

ŽK: Jakúbek, Jonec (Košice)

Slovan: Takáč – Blackman, Bajrič, Fogning, Cruz – Ibrahim (62. Pokorný), Savvidis – Ofori (62. Barseghjan), Weiss (82. Ignatenko), Mak (82. Yirajang) – Kucharevič (87. Marcelli)

Košice: Šípoš – Kakay, Krivák, Jakúbek – Kovács (71. Madleňák), Domik (46. Perišič), Gallovič, Zsigmund (80. Sovič), Magda – Čerepkai, Miljanič (46. Jones)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

BRATISLAVA. Úradujúci slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava zvíťazil v 6. kole Niké ligy na domácom trávniku s Košicami 3:2.

O všetky góly domáceho tímu sa postaral ukrajinský útočník Mykola Kucharevyč.

"Belasí" sa v prvom polčase ujali dvojgólového vedenia po zakončeniach Mykolu Kuchareviča, ale po prestávke poľavili a to Košičania využili.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - FC Košice (Niké liga, 6. kolo)
Mykola Kucharevyč, Ibrahim Rahim, Kyriakos Savvidis a Kenan Bajrič (všetci Slovan) sa tešia z gólu počas zápasu 6. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice.
Dávid Šípoš (Košice) dostáva gól a Mykola Kucharevyč (Slovan) počas zápasu 6. kola Niké ligy.
Dávid Šípoš (Košice) dostáva gól počas zápasu 6. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice.
Tréner ŠK Slovan Bratislava Boris Kitka a tréner FC Košice Roman Skuhravý počas zápasu 6. kola Niké ligy.
9 fotografií
Tréner ŠK Slovan Bratislava Boris Kitka a tréner FC Košice Roman Skuhravý počas zápasu 6. kola Niké ligy.Mykola Kucharevyč (Slovan) a Ján Krivák (Košice) počas zápasu 6. kola Niké ligy.Michal Domik (Košice) a Sandro Cruz (Slovan) počas zápasu 6. kola Niké ligy.Tím Košíc počas zápasu 6. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice.Diváci počas zápasu 6. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Košice.

Najskôr znížil Roman Čerepkai a potom vyrovnal Mátyás Kovács. V 66. minúte však opäť mieril presne Kucharevič a zaznamenal svoj prvý hetrik v najvyššej slovenskej súťaži.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
6
3
2
1
12:7
11
R
V
P
V
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
5
3
2
0
11:6
11
V
R
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
4
1
0
3
6:8
3
P
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
6
0
1
5
5:15
1
R
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

