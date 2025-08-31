ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - FC Košice dnes, Niké liga LIVE (6. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a FC Košice dnes hrajú zápas 6. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - FC Košice dnes (Niké Liga LIVE, 6. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
31.08.2025 o 17:00
6. kolo
Slovan Bratislava
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Košice
Prenos
V rámci 6. kola Niké ligy je na programe aj duel Slovana s Košicami. Stretnutie sa začína o 17:00.
Slovan figuruje na 6. priečke, po štyroch odohraných dueloch má na konte 8 bodov. Dvakrát remizoval a dvakrát vyhral. Naposledy si body delil s Michalovcami po výsledku 1:1.
Košičania sa nachádzajú na 9. mieste, odohrali doposiaľ iba tri zápasy, po ktorých majú na konte 3 body. Zdolať sa im podarilo v minulom kole Ružomberok pomerom 3:1.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
6
4
0
2
9:9
12
V
P
V
V
P
3
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
6
2
3
1
10:9
9
R
R
V
P
V
5
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
6
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
6
2
2
2
10:13
8
R
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK Skalica
6
1
3
2
7:7
6
P
R
P
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
6
0
3
3
6:9
3
P
R
R
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
5
1
0
4
5:11
3
V
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body