Ukrajinec spasil Slovan a odkázal: Môžu si hovoriť, čo chcú. My sme vyhrali

BRATISLAVA. Nebyť chladnokrvného zakončovania Mykolu Kuchareviča, Slovan by stratil v lige ďalšie body.
Ukrajinský útočník sa podpísal pod triumf „belasých" v dueli 6. kola Niké ligy nad Košicami 3:2. Postaral sa o všetky presné zásahy svojho mužstva.
„Som spokojný. Za tím, za výsledok, za seba. Zaslúžili sme si vyhrať," priznal krátko po stretnutí.
Kucharevič bol v zápase mimoriadne efektívny. Mal štyri strely, pričom všetky smerovali medzi tri žrde košickej brány a len jednu z nich sa podarilo brankárovi Dávidovi Šípošovi zneškodniť.
Radoval sa tak z prvého hetriku v profesionálnej kariére: „Znamená to pre mňa veľa. Takéto výkony mi dodávajú sebavedomie."
Ukázal sa ako platná náhrada za Strelca
Na súpiske Slovana nefiguroval v dueli s Košicami útočník číslo jeden Dávid Strelec. Ten má podľa našich informácií v tejto chvíli rokovať o zmluve s druholigovým anglickým Middlesbrough.
„Tému Dávida Strelca ani transferu komentovať nebudeme. Sú to témy, ktoré sú živé, takže vás poprosíme o otázky ohľadom zápasu," vyslovil na pozápasovej tlačovej konferencii mediálny manažér Slovana Tomáš Schügerl.
Ak Strelec po druhýkrát v kariére opustí slovenského majstra, vedenie sa obzrie po náhrade. Kucharevič ale výkonom proti Košiciam ukázal, že chce o miesto jednotky v útoku zabojovať.
„Keby tu aj bol, alebo nie, stále sa musím sústrediť na svoju prácu. Dnes som ale odviedol dobrú prácu," odpovedal na otázku ohľadom odchodu Strelca.
Má potenciál hrať ešte lepšie, tvrdí Kitka
Ukrajinský útočník má 24 rokov, je rýchly a dobre sa orientuje v šestnástke. V druhom polčase si pri brejkových situáciach hľadal voľný priestor, no prihrávky od jeho spoluhráčov neboli presné.
Napriek hetriku od neho v klube očakávajú ešte viac. „Čísla sú pre útočníka dôležité, ale myslím si, že vie hrať ešte lepšie, a to napriek tomu, že dal tri góly," zhodnotil jeho výkon na pozápasovej tlačovej konferencii asistent trénera Slovana Boris Kitka, ktorý bol šéfom lavičky „belasých" po druhýkrát v tejto sezóne po ďalšom treste Vladimíra Weissa staršieho.
„To, že bol v šestnástke v priestoroch, v ktorých mal byť, bolo plus. Verím, že ho tieto tri góly budú motivovať ďalej. Bol to fajn výkon, ale má potenciál hrať ešte lepšie," zdôraznil Kitka.
VIDEO: Boris Kitka
Hrali sme lepšie ako Slovan, priznal Čerepkai
Košice mali v zápase so Slovanom viac streleckých príležitostí (16:12) a lepšie číslo v kolónke očakávaných gólov (1,36xG) než súper.
Aj preto útočník Košíc Roman Čerepkai priznal, že si zaslúžili viac. „Hrali sme lepšie ako Slovan. Vytvorili sme si viac šancí, akurát Slovan nám dával goly. Čo mal, to využil."
„Môžu si hovoriť čo chcú, my sme vyhrali," reagoval na Čerepkaia gólový hrdina Slovana Mykola Kucharevič.
„Trúfnem si povedať, že Slovan nehral dobre. Dalo sa mať v prvom polčase lepší výsledok," priznal Čerepkai.
Košice prehrávali po prvom polčase 0:2, keď Čerepkai krátko po vstupe do druhého dejstva znížil na 1:2. O jedenásť minút neskôr na neho nadviazal Matyáš Kovacs a bolo vyrovnané.
„Povedali sme si, že na nich máme. Dostali sme dva góly z troch šancí, ktoré reálne mali za prvý polčas. Výsledok 2:0 je zradný. Dáte jeden gól a ste na koni. To sa nám podarilo. Škoda, že sme po druhom góle poľavili. Slovan to využil," zhodnotil Čerepkai.
Chýbali futbalové „koule"
Košice od zápasu k zápasu herne napredujú, no základ je získavať body. „Niekedy sa vám stane, že so šťastím body získate. Pre mňa sú ale body priama úmera toho, čo sa deje na ihrisku," zhodnotil kouč hostí Roman Skuhravý.
„Na Tehelnom poli je to môj piaty či šiesty zápas, ale nikdy predtým som nemal taký pocit, ako dnes. Pri troche kľudu a hlavne sebavedomia sme dnešný zápas mali výsledkovo zvládnuť," dodal.
Viera a motivácia v samých seba je podľa trénera u hráčov ako na horskej dráhe. Na papieri ich trápi pozliepaná obrana, ktorú opustil Jakub Jakubko (prestup do Teplíc, pozn. red.) a pre zranenie chýba Dominik Kružliak.
„Najväčší problém máme aj tak v prechodovej fáze. Do útoku, ale aj do obrany. Zásadný problém u nás nie je personálny, ale systémový," ozrejmil Skuhravý a zhodnotil: „Pokiaľ nemáte futbalové „koule", tak nemôžete takýto zápas výsledkovo zvládnuť."
Slovan stratil disciplínu
Oči pri pohľade na prechodovú fázu svojho mužstva boleli aj kouča Slovana Borisa Kitku. „V predfinálnej fáze sme boli nepresní. Tým sme si nevypracovali viac možností. Druhý polčas bol z našej strany úplne zlý. Najmä z hľadiska prechodovej fázy," poznamenal.
VIDEO: Roman Skuhravý
Zatiaľ čo v minulej sezóne bol Slovan najnebezpečnejším mužstvom druhých polčasov, v tomto ročníku ide o úplny opak.
„Dnes hovoríme vo futbale veľa o disciplíne. Tá sa dnes stratila," vysvetľuje Kitka katastrofálny vstup do druhého dejstva.
„Úplne sme stratili organizáciu hry. Bolo vidieť, že mužstvo môže byť mentálne unavené, no v lige s tým máme problém. Hráči nehrajú na limit. Tie dôvody môžu byť rôzne," zakončil.