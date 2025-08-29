Weissovci rozšírili zbierku trestov. Tréner nebude na lavičke viacero zápasov

BRATISLAVA. Po tom, čo dostal Vladimír Weiss mladší trest v Konferenčnej lige na tri zápasy, prišla ďalšia rana pre Slovan Bratislava.
Dištancu sa nevyhol ani jeho otec a tréner majstrovského klubu Weiss starší. Po skrate v ligovom zápase v Michalovciach dostal trojtýždňový trest na slovenských trávnikoch.
V praxi to znamená, že na lavičke Slovana nebude môcť byť v najbližšom ligovom zápase s Košicami (31. august), v pohárovom stretnutí na pôde Trstíc (10. september) a ani v dueli v Žiline (13. september).
Oficiálny zápis zo stretnutia zdôvodňuje Weissovo vylúčenie nasledovne: „Hrubé nešportové správanie – po skončení stretnutia použitý hanlivý výrok na adresu rozhodcu slovami: ty @#$#@ @#$#@, @#$#@.“
Okrem toho sa zápasovým trestom nevyhli ani hráč Spartaka Trnava Cedrica Badolo a AS Trenčín Richard Križan.
Badolo dostal trojzápasovú stopku za zákrok v stretnutí s Komárnom, od rozhodcu inkasoval červenú kartu.
Podľa DK SFZ to bolo za surovú hru - kopnutie súpera v súboji o loptu vykonané nadmernou silou.
S rovnakým trestom obišiel aj Križan, ktorý nedohral duel s Dunajskou Stredou.