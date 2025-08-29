Weissovci rozšírili zbierku trestov. Tréner nebude na lavičke viacero zápasov

Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st.
Tréner ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. (Autor: TASR)
29. aug 2025
Po skrate v ligovom zápase v Michalovciach dostal trest na slovenských trávnikoch.

BRATISLAVA. Po tom, čo dostal Vladimír Weiss mladší trest v Konferenčnej lige na tri zápasy, prišla ďalšia rana pre Slovan Bratislava.

Dištancu sa nevyhol ani jeho otec a tréner majstrovského klubu Weiss starší. Po skrate v ligovom zápase v Michalovciach dostal trojtýždňový trest na slovenských trávnikoch.

V praxi to znamená, že na lavičke Slovana nebude môcť byť v najbližšom ligovom zápase s Košicami (31. august), v pohárovom stretnutí na pôde Trstíc (10. september) a ani v dueli v Žiline (13. september).

Oficiálny zápis zo stretnutia zdôvodňuje Weissovo vylúčenie nasledovne: „Hrubé nešportové správanie – po skončení stretnutia použitý hanlivý výrok na adresu rozhodcu slovami: ty @#$#@ @#$#@, @#$#@.“

Okrem toho sa zápasovým trestom nevyhli ani hráč Spartaka Trnava Cedrica Badolo a AS Trenčín Richard Križan.

Badolo dostal trojzápasovú stopku za zákrok v stretnutí s Komárnom, od rozhodcu inkasoval červenú kartu.

Podľa DK SFZ to bolo za surovú hru - kopnutie súpera v súboji o loptu vykonané nadmernou silou.

S rovnakým trestom obišiel aj Križan, ktorý nedohral duel s Dunajskou Stredou.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
4
4
0
0
9:1
12
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
5
3
1
1
9:4
10
V
P
V
V
R
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
5
3
0
2
6:7
9
P
V
V
P
V
4
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
5
2
2
1
8:7
8
R
V
P
V
R
5
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
4
2
2
0
7:2
8
V
R
V
R
6
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
4
2
2
0
8:4
8
R
V
V
R
7
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
5
2
1
2
8:11
7
P
V
R
P
V
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
4
0
0
4
4:11
0
P
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

