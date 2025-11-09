Fanúšikovia Slovana protestujú proti aktuálnym výkonom. Zaujíma vás len výplatná hodina, kričali

Chorál znel na Tehelnom poli v úvodných minútach zápasu.

BRATISLAVA. V úvodných minútach zápasu ŠK Slovan Bratislava - KFC Komárno domáci fanúšikovia na Tehelnom poli dali jasne najavo nesúhlas so súčasnými výkonmi belasých.

Fanúšikovské jadro v sektore C spustilo: "Nehráte nič, hráte ako mátohy, vaša láska jediná, je výplatná hodina."

Ďalší chorál vyzýval na zmenu trénera a odchod viacerých hráčov: "Zmeniť trénera, zmeniť vedenie, vy*e*ať pár hráčov, to si želáme."

Slovenský majster prehral vo štvrtok zápas Konferenčnej ligy. Nestačil na fínskeho súpera KuPS Kuopio 1:3.

V európskej súťaži tak ešte nezískal ani bod. Navyše, dominantným spôsobom tím trénera Vladimíra Weissa nepôsobí ani v domácej súťaži, pred začiatkom zápasu figuroval na 3. mieste.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
13
9
3
1
30:18
30
V
V
V
P
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
14
4
3
7
17:24
15
P
R
P
V
V
9
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

