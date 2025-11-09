Fanúšikovia Slovana protestujú proti aktuálnym výkonom. Zaujíma vás len výplatná hodina, kričali

BRATISLAVA. V úvodných minútach zápasu ŠK Slovan Bratislava - KFC Komárno domáci fanúšikovia na Tehelnom poli dali jasne najavo nesúhlas so súčasnými výkonmi belasých.
Fanúšikovské jadro v sektore C spustilo: "Nehráte nič, hráte ako mátohy, vaša láska jediná, je výplatná hodina."
Ďalší chorál vyzýval na zmenu trénera a odchod viacerých hráčov: "Zmeniť trénera, zmeniť vedenie, vy*e*ať pár hráčov, to si želáme."
VIDEO: Prvý chorál fanúšikov Slovana
VIDEO: Druhý chorál fanúšikov Slovana
Slovenský majster prehral vo štvrtok zápas Konferenčnej ligy. Nestačil na fínskeho súpera KuPS Kuopio 1:3.
V európskej súťaži tak ešte nezískal ani bod. Navyše, dominantným spôsobom tím trénera Vladimíra Weissa nepôsobí ani v domácej súťaži, pred začiatkom zápasu figuroval na 3. mieste.