ONLINE: ŠK Slovan Bratislava - KFC Komárno dnes, Niké liga LIVE (14. kolo)

BRATISLAVA. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava a KFC Komárno dnes hrajú zápas 14. kola Niké ligy.
Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: ŠK Slovan Bratislava - KFC Komárno dnes (Niké Liga LIVE, 14. kolo, nedeľa, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
09.11.2025 o 15:30
14. kolo
Slovan Bratislava
1:0
(1:0)
7' minúta
Prebiehajúci
KFC Komárno
Prehľad
Góly: 7. Marcelli (Šporar). Rozhodca: Dohál – Ferenc, Juhos.
Prenos
7
Slovan dal gól!
Slovan to zahral dobre na pravej strane, finálnu prihrávku vyslal Šporar, keď prihral pod seba NINOVI MARCELLIMU a ten z prvej upratal loptu k pravej žrdi.
Slovan to zahral dobre na pravej strane, finálnu prihrávku vyslal Šporar, keď prihral pod seba NINOVI MARCELLIMU a ten z prvej upratal loptu k pravej žrdi.
5
Ofori sa oprel do strely na hranici pokutového územia, no mieril vysoko nad.
4
Komárno prvýkrát na polovici súpera, Šmehyl odcentroval z pravej strany, Žák hlavičkoval na malom vápne, ale skórovať nedokázal!
3
Blackman nespracoval prudkú prihrávku od Ignatenka, lopta končí za postrannou čiarou.
2
Bajrič nakopával loptu dopredu, Marcelli ju sklepol hlavou za seba, ale Weiss sa k nej už nedostal.
1
Ofori kombinoval na pravej strane s Blackmanom, o loptu ale títo dvaja prichádzajú.
1
Stretnutie sa práve začalo.
Úvodné zostavy:
ŠK Slovan Bratislava: Macík – Blackman, Bajrić, Wimmer, Cruz – Ignatenko – Gajdoš, Weiss (C) – Ofori, Šporar, Marcelli.
Náhradníci: Trnovský – Ibrahim, Pokorny, Yirajang, Medveděv, Fogning, Mustafić, Savvidis, Mak.
Tréner: Vladimír Weiss
KFC Komárno: Száraz – Krčík, Špiriak, Pillár, Rudzan – M. Šimko (C), Gamboš – Šmehyl, Žák, Tamás – Mashike Sukisa.
Náhradníci: Dlubáč – Pastorek, Boďa, T. Németh, Csóka, Ganbold, Palán, Bayemi.
Tréner: Mikuláš Radványi
Rozhodca: Dohál – Ferenc, Juhos.
ŠK Slovan Bratislava: Macík – Blackman, Bajrić, Wimmer, Cruz – Ignatenko – Gajdoš, Weiss (C) – Ofori, Šporar, Marcelli.
Náhradníci: Trnovský – Ibrahim, Pokorny, Yirajang, Medveděv, Fogning, Mustafić, Savvidis, Mak.
Tréner: Vladimír Weiss
KFC Komárno: Száraz – Krčík, Špiriak, Pillár, Rudzan – M. Šimko (C), Gamboš – Šmehyl, Žák, Tamás – Mashike Sukisa.
Náhradníci: Dlubáč – Pastorek, Boďa, T. Németh, Csóka, Ganbold, Palán, Bayemi.
Tréner: Mikuláš Radványi
Rozhodca: Dohál – Ferenc, Juhos.
Duel 14. kola Niké ligy medzi domácim Slovanom Bratislava a hosťujúcim Komárnom sa začína o 15:30.
Slovanu patrí 3. priečka so ziskom 27 bodov. Belasí ale odohrali o dva zápasy menej ako vedúca Žilina, ktorá má 31 bodov a aj druhá Dunajskí Streda, ktorá ich má na konte 28. Slovan vyhral štyri z uplynulých piatich ligových duelov, v minulom kole zvíťazil na ihrisku Podbrezovej 3:1.
Komárno sa nachádza na 8. mieste, doposiaľ nazbieralo 15 bodov. Na siedmy Trenčín stráca jeden bod, no má zápas k dobru. Komárno v minulom kole remizovalo doma s Michalovcami 1:1, pričom bod za remízu zachraňoval až v nadstavenom čase druhého polčasu Bayemi, ktorý premenil nariadený pokutový kop.
Slovanu patrí 3. priečka so ziskom 27 bodov. Belasí ale odohrali o dva zápasy menej ako vedúca Žilina, ktorá má 31 bodov a aj druhá Dunajskí Streda, ktorá ich má na konte 28. Slovan vyhral štyri z uplynulých piatich ligových duelov, v minulom kole zvíťazil na ihrisku Podbrezovej 3:1.
Komárno sa nachádza na 8. mieste, doposiaľ nazbieralo 15 bodov. Na siedmy Trenčín stráca jeden bod, no má zápas k dobru. Komárno v minulom kole remizovalo doma s Michalovcami 1:1, pričom bod za remízu zachraňoval až v nadstavenom čase druhého polčasu Bayemi, ktorý premenil nariadený pokutový kop.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 15:30.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
14
9
4
1
35:17
31
V
V
V
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
14
8
4
2
27:12
28
V
V
V
P
R
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
12
8
3
1
27:16
27
V
V
P
V
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
12
7
2
3
23:11
23
V
V
R
P
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
14
5
4
5
21:21
19
P
R
P
P
V
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
13
5
3
5
21:23
18
V
P
V
R
P
7
AS TrenčínAS Trenčín
14
5
1
8
13:24
16
V
P
P
R
P
8
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
13
4
3
6
15:21
15
R
P
V
V
R
9
MFK SkalicaMFK Skalica
14
2
6
6
12:20
12
P
R
P
R
R
10
MFK RužomberokMFK Ružomberok
13
3
3
7
13:19
12
P
R
R
P
V
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
13
2
6
5
14:21
12
P
V
R
R
R
12
FC KOŠICEFC KOŠICE
14
2
1
11
18:34
7
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body