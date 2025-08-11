Prehra v Almaty bolieť nemusí. Slovan má pred sebou očakávanú odvetu o všetko

BRATISLAVA. Úradujúci slovenský šampión Slovan Bratislava bude v utorkovom zápase 3. predkola futbalovej Ligy majstrov doháňať jednogólové manko a počítať musí aj s absenciou trénera Vladimíra Weissa st.
Z pôdy kazašského Kajratu Almaty si odniesol najtesnejšiu prehru 0:1 a pred domácou odvetou pripomínal, že ešte nič nie je rozhodnuté.
Duel v Kazachstane smeroval napriek streleckej prevahe Kajratu a vylúčeniu Rahima Ibrahima k bezgólovej remíze. Rozhodujúci moment prišiel v 90. minúte, keď z pokutového kopu rozhodol o triumfe domácich Dastan Satpajev.
„Belasí“ mohli v odvete doháňať až dvojgólovú stratu, no zásah Ricardinha zo záveru nadstavenia napokon neplatil pre ofsajd.
„Verili sme, že to v tom nasadení nejakým spôsobom na nulu uhráme, ale treba to prijať. Vedeli sme, že je to o dvoch zápasoch. Musíme sa dobre pripraviť a zvládnuť odvetu. Myslím si, že všetko máme vo svojich rukách napriek tomu, že sme prehrali,“ uviedol po stretnutí asistent trénera Boris Kitka.
Vyhliadky Slovana trochu narúša dištanc pre Ibrahima i Weissa st., ktorý videl v prvom stretnutí dve žlté karty za nešportové správanie a protesty.
ŠK Slovan Bratislava - FC Kajrat Almaty
utorok 12. augusta o 20:15 h
odveta 3. predkola Ligy majstrov
rozhodujú: Bastien - Zakrani, Berthomieu (všetci Fr.), prvý zápas: 0:1
Slovenský majster však bude môcť ťažiť zo silnej diváckej kulisy, na odvetu bolo už cez víkend predaných viac než 15-tisíc vstupeniek. Rozdiel urobia aj podmienky, keďže v Kazachstane sa hralo vo vysokej nadmorskej výške a na mokrom trávniku.
„Doma sme silní. Ak sú oni silnejší doma, my sme ešte viac. V európskych zápasoch sme to ukázali veľakrát, a to isté ukážeme na budúci týždeň,“ prisľúbil obranca Kenan Bajrič v rozhovore pre klubový kanál na YouTube.
Oba tímy budú pred odvetou oddýchnuté. Slovanu odložili sobotný súboj Niké ligy proti Komárnu, o pauzu pre účinkovanie v Európe požiadal aj úradujúci líder najvyššej kazašskej súťaže. Tréner Kajratu Rafael Urazbachtin mal pred utorkovým duelom rešpekt.
„Nelietame hlavami v oblakoch, je za nami len jeden zápas. Vieme, že Slovan hrá doma veľmi dobre. Vonku môžu remizovať, ale doma majú šialenú podporu a pre akýkoľvek tím je ťažké tam hrať,“ povedal pre oficiálnu webstránku Kajratu.
Zápas na Tehelnom poli má úvodný výkop o 20.15 h, rozhodovať bude francúzsky arbiter Benoit Bastien. Postupujúci zabojuje o hlavnú fázu najprestížnejšej klubovej súťaže sveta proti Celticu Glasgow, zdolaného čaká play off o Európsku ligu proti švajčiarskemu tímu Young Boys Bern.