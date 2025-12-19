Eso Slovana a geniálny gól: To sa vidí málokedy, budú ho ukazovať tisíckrát, vravel šéf

Bol to gól, pri ktorom sa na okamih zabudlo na chlad, dážď aj na to, že Slovan už nemal o čo hrať.
César Blackman vzal loptu na pravej strane a rozhodol sa ísť až na doraz. Nezastavil ho prvý, druhý ani tretí protihráč. Ustál tvrdé súboje, udržal loptu v hre aj v momente, keď sa zdalo, že skončí za postrannou čiarou. Jeho strelu potom márne blokoval štvrtý aj piaty hráč Häckenu.
„Takýto gól sa vidí málokedy. To, čo urobil, je majstrovstvo. Ten gól budú ukazovať tisíckrát,“ chválil Blackmana tréner Vladimír Weiss.
VIDEO: Weiss a Kašia o víťaznom góle
Obranca z Panamy predviedol akciu, akú si fanúšikovia zvyknú spájať skôr s kultovým driblérom Lionelom Messim či Lamineom Yamalom. Aj preto sa hovorilo, že to bol zrejme najkrajší gól jeho kariéry.
Gól za 400-tisíc
„Odohral veľký zápas. Mal výborné čísla,“ dodal Weiss.
VIDEO: Gól Blackmana
Blackman si gól vychutnal aj pri oslave. Vyzliekol si dres a hodil ho preč, vyskočil na reklamný banner, roztiahol ruky. Búchal do hrude. Rozhodol. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v šiestom kole ligovej fázy Konferenčnej ligy nad Häckenom 1:0. Víťazný gól priniesol nielen tri body, ale aj prémiu od UEFA vo výške 400-tisíc eur.
Bol to Blackmanov ôsmy gól v drese slovenského majstra a tretí v aktuálnej sezóne.
„To zas budeme počúvať v kabíne, že to bolo vďaka nemu,“ usmieval sa brankár Martin Trnovský, ktorý v bráne nahradil jednotku Dominika Takáča. „Ale nie, super. Veľmi sa z neho teším. Bolo to krásne zakončenie tohto kalendárneho roku.“
Ako 19-ročný
Dnes dvadsaťsedemročný César Blackman prišiel na Slovensko ešte ako 19-ročný. Šesť rokov pôsobil v Dunajskej Strede, kde si vybudoval meno v slovenskej lige.
V roku 2023 ho po vypršaní zmluvy získal Slovan Bratislava. Pre obe strany to bol výhodný obchod – klub získal univerzálneho hráča a Blackman sa posunul k pravidelnej účasti v európskych súťažiach.
V Slovane pôsobí už tretiu sezónu. Tréner Vladimír Weiss starší z neho spravil predovšetkým pravého obrancu, no podľa potreby ho využíva aj na krídle.
VIDEO: Kašia a Trnovský po zápase Slovan - Häcken
„Viac mu sedí, keď hráme na piatich obrancov. Má fantastické veci, ešte by mohol zlepšiť defenzívu,“ hodnotil Weiss.
Blackman je stabilným členom reprezentácie Panamy a v roku 2024 s ňou vybojoval postup na majstrovstvá sveta. Aj to sa podpísalo pod jeho sebavedomie.
„Cítim sa znovu nabitý energiou,“ dodal po zápase.