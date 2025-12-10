V Slovane sa dejú záhadné veci. Vyliečila sa zázračne najväčšia hviezda?

Tréner Vladimír Weiss po sobotňajšej prehre v Košiciach otvorene priznal, že problémy siahajú hlboko – nielen na ihrisko, ale aj do kabíny. A pridal ultimátum: buď v klube nastanú radikálne zmeny, alebo ponúka rezignáciu..
V pondelok sa mal stretnúť s majiteľom klubu Ivanom Kmotríkom starším, výsledok ich rozhovoru však nie je známy.
Slovan zatiaľ o nejakých zásadných zmenách v klube neinformoval.
Teraz však prichádza zápas v Konferenčnej lige, ktorý nesmie pokaziť. Vo štvrtok o 18.45 (JOJ ŠPORT) nastúpi na pôde FK Škendija 79, úradujúceho majstra Severného Macedónska, a potrebuje vyhrať.
„Môže sa stať zázrak, že uhráme niečo v Severnom Macedónsku a že porazíme doma Häcken. Tak ako sme odohrali fantastický zápas s Rayom Vallecánom…,“ pripomenul Weiss.
Obaja zostávajúci súperi sú za normálnych okolností hrateľní. Z pohľadu financií je Slovan jednoznačne favoritom – otázkou však je aktuálna nálada v tíme.
Prečo som jediný, kto za nás bojuje
Ako to v kabíne vyzerá vo vypätých situáciách, ukázal dokument Slovan Bratislava: Cesta za snom. Po vlaňajšej prehre proti Trnave šiel Marko Tolič okolo tabule, kde tréner ukazuje taktiku, a kopačkou ju z frustrácie rozkopol. Film zachytil aj hádku medzi kapitánom Vladimírom Weissom a asistentom Guramom Kašiom.
„Vlado si normálny? Ty si nás zapálil. Ty si to pokašľal,“ vyčítal Kašia kapitánovi po tom, čo sa Weiss nechal vylúčiť proti Trnave.
Weiss uznal chybu: „Ja viem. Ale prečo som tu jediný, kto za nás bojuje.“ Kašia pokračoval: „Kámo, ty to pokazíš a nikto ti nič nepovie.“ A Weiss odvetil: „Ja nehovorím, že som to nepokazil.“
Ako do toho vstupuje tréner? „Weiss starší je vnímaný ako strašne striktný a tvrdý človek. Ale tí, čo ho poznajú, vám povedia, že je človek s neskutočným srdcom,“ opisoval jeho asistent Timotej Vajdík.
„Vie, kedy pritvrdiť a kedy povoliť. Má fantastický cit pre komunikáciu s tímom. Dáta, čísla, tabuľky? Keď do toho vstúpi jeho pohľad, môžeme ich schovať do šuplíka. A jeho pohľad opäť raz vyhrá,“ dodal Vajdík.
Prirodzený vývoj
Další asistent trénera Boris Kitka deň pred duelom so Škendijou pre klubovú stránku Slovana pripomenul, že tím prechádza prirodzeným vývojom:
„Tento tím sa štyri roky niekam dostával, a ak by ste si mysleli, že budete sedem sezón ťahať s tými istými hráčmi, je to naivný pohľad na futbal.
Prežívame niečo, čo občas zažívajú aj iné kluby, ktoré majú v rámci svojich krajín najlepšie podmienky. Pozrite sa napríklad na Legiu Varšava. Momentálne nie sme v optimálnej forme, no sme v tom spolu a snažíme sa robiť naplno.“
Slovan má objektívne problémy. Viacerí kľúčoví hráči sú zranení alebo mimo formy – Barseghyan, Šporar a ďalší.
K dispozícii ešte nie je Andraž Šporar, a Danylo Ignatenko bude chýbať pre žlté karty. Opäť teda budeme alternovať vrchnú líniu,“ doplnil Kitka.
Zázračne sa uzdravil?
Informáciou o ďalšom mene prekvapil. "Tigran Barseghjan je späť v tréningovom procese, možno by na pár minút mohol naskočiť, uvidíme, ako bude vyzerať," dodal Kitka.
Ešte pred dvoma týždňami pritom Weiss tvrdil, že Barseghyan zatajoval vážny problém a je vážne zranený. Mal sa zotavovať v Španielsku.
„Zrejme bude chýbať do konca sezóny, ale bodaj by nám ešte vedel pomôcť. Ale nevidím to ružovo,“ vyhlásil koncom novembra Weiss. Armén, ktorý bol predošlé dve sezóny najlepším hráčom Slovana, sa možno zázračne uzdravil.
Futbalista jeho kvalít môže byť vo štvrtok kľúčový.
Finančný rozdiel medzi Slovanom a Škendijou je výrazný. Hodnota kádra domácich je podľa serveru Transfermarkt 7,1 milióna eur, zatiaľ čo Slovan disponuje hráčmi v hodnote 31,8 milióna eur.
Robí problémy aj lepším
Bratislavský klub má až štrnásť futbalistov s cenovkou milión eur a viac. Škendija nemá ani jedného. Najdrahším hráčom je stopér Klisman Cake, pilier defenzívy, ktorého hodnota je 700-tisíc eur. Najväčšou hviezdou je 38-ročný kapitán a kanonier Besart Ibraimi.
Na opačnej strane stojí najhodnotnejší hráč Slovana – krídelník Nino Marcelli, oceňovaný na 4,5 milióna eur.
„Čelíme veľmi zaujímavému mužstvu, ktoré narobilo problémy aj papierovo silnejším súperom. Škendija má kvalitu v ofenzívnej fáze i z pohľadu individualít, vhodne doplnila káder.
Neinkasuje veľa gólov, možno to teda nebude duel o veľkom počte gólov. Musíme sa vysporiadať so všetkými faktormi, máme informácie, že ani terén nemusí byť ideálny. Základ bude byť pozorní vzadu a využiť naše šance,“ upozornil Kitka.
Klub má pritom výrazne menší rozpočet – približne tri milióny eur, čo je osemkrát menej ako Slovan.
Doma je silná
V severomacedónskej lige patrí Škendija dlhodobo medzi špičku. Od roku 2011 získala päť titulov, naposledy v minulej sezóne. Aktuálne sa však drží až na treťom mieste a na vedúci Vardar stráca šesť bodov, čo jej situáciu v lige komplikuje.
Škendija sa môže oprieť najmä o silu na domácej pôde. V tejto sezóne prehrala v európskych súťažiach doma iba raz – s Karabachom – a zvyšných päť duelov zvládla bez prehry.
Jej účinkovanie v Konferenčnej lige je podobne kolísavé.
Tri kľúčové zápasy
Najskôr prehrala na pôde Rayo Vallecano 0:2 – s tímom, ktorý Slovan dokázal nedávno zdolať 2:1. Potom však zvíťazila nad írskym Shelbourne po vlastnom góle hostí. Nasledovala remíza 1:1 s poľskou Jagielloniou, pričom jediný gól Škendije v celej súťaži strelil Liridon Latifi.
V poslednom stretnutí už mužstvo nebodovalo – s kosovskou Dritou prehralo 0:1.
„Čakajú nás tri zostávajúce kľúčové zápasy, v ktorých máme stále postup z ligovej fázy vo vlastných rukách. Na to však musíme teraz vonku bodovať. Je to jasná a dostatočná motivácia pre nás všetkých," vyhlásil Kitka.