Weiss odkryl chaos v Slovane a naznačil čistky. Ako sa rozhodne najväčší šéf?

Tréner Vladimír Weiss po prehre s poslednými Košicami postavil veci na hranu. Buď v klube nastanú radikálne kroky, alebo ponúka rezignáciu. Už dnes má rokovať s majiteľom Ivanom Kmotríkom starším o svojej budúcnosti.
„Niektoré vzťahy nie sú také, aké by mali byť. Dobiehajú nás niektoré veci, ktoré som avizoval pred dvoma rokmi,“ tvrdil Weiss. Už na jeseň opakovane naznačil, že nie je spokojný s letnými nákupmi.
Weiss naznačil aj vnútorné problémy, ktoré si už ďalej nedokáže nechať iba pre seba.
Ak to rozmeníme na drobné: Weiss nepriamo priznáva, že kabína sa rozpadá, že tím nemá hierarchiu ani disciplínu. A že on sám s tým už nevie pohnúť.
Kto teda robí tím? Kto robí kabínu? Kto podpisuje hráčov?
Ako bratia
Weiss akoby po prvýkrát pripustil, že jeho postavenie v klube možno nie je také silné, ako sme si všetci mysleli. Hoci predtým tvrdil, že o prestupoch rozhoduje spolu s Kmotríkovcami.
Trénera Weissa a majiteľa Ivana Kmotríka staršieho spája dlhoročné priateľstvo. Tréner často hovorí, že sú „ako bratia´. Žiadny kouč v ére samostatnosti nemal v Slovane silnejšie postavenie. No práve tento vzťah ukazuje aj limity.
Viaceré výroky trénera dnes naznačujú, akoby mu generálny riaditeľ Kmotrík ml. kupoval hráčov, ktorých nechce, alebo sa s ním nekonzultuje v takej miere, ako si predstavuje.
A nie je to prvýkrát, čo medzi nimi badať napätie. Už v minulosti si Weiss a Kmotrík junior posielali nepriame odkazy cez médiá.
V roku 2022 Kmotrík ml. pre denník Šport kritizoval spôsob, akým tréner verejne pranieruje svojich hráčov:
Posily, či nie?
„Toto sú veci, ktoré by nemali vychádzať z našej kuchyne. Môžeme mať rôzne pohľady, môžeme sa o nich navzájom baviť, ale mali by zostať vnútri klubu,“ vyhlásil.
Dodával, že takéto tlačovky sú neobvyklé a neprofesionálne.
Slovan v lete priviedol šesť hráčov: ľavého obrancu Sandra Cruza, defenzívneho záložníka Petra Pokorného, krídelníkov Kelvina Oforiho a Alasanau Yirajanga, útočníka Mykolu Kucharevyča a stopéra Sidoina Fogninga. Ani jeden z nich sa nestal oporou. Ani jeden z nich nemá isté miesto v základnej zostave, väčšina naskakuje do hry v pozícii náhradníka.
Weiss už počas tlačovej konferencie v Košiciach priznal, že výmena hráčov „nie je adekvátna na to, čo chcú hrať“. Ľudia majú po Lige majstrov veľké očakávania, ale tím na to podľa neho nemá kvalitu. „Ligové zápasy sú také, že mužstvo je prestarnuté a chýba mu kvalita, ktorá bude suverénne vyhrávať nad Dunajskou Stredou či Žilinou – na to momentálne nemáme," tvrdil.
Zastavil ich šestnásťročný
Tréner sa sťažuje, že sa „nedá hrať bez útočníka“ a že mu klub nekúpil hráčov, ktorých potreboval.
Kmotrík junior tvrdí, že v lete investoval rekordné tri milióny eur. No Slovan napriek tomu nestačí ani na posledné Košice. Tie pritom vyrukovali so šestnásťročným stopérom Tomášom Ďurkom takmer bez ligových skúseností.
Róbert Vittek (športový riaditeľ Slovana) v podcaste Na Tehelnom poli.
Človek robí chyby, či už tréner, hráči alebo vedenie. Ja sa predtým neskrývam, neutekám a neukazujem prstom na druhých. Niektoré veci by som asi už v lete urobil inak, ale všetci sa budeme snažiť to napraviť a urobiť to najlepšie pre klub. Verím, že v zimnom prestupovom období prídu takí hráči, ktorí zvýšia konkurenciu vzadu, aby sme boli v obrane pevnejší a stabilnejší.
Ak Slovan nedokáže prejsť cez takýto tím bez medzinárodných skúseností, problém nemôže byť len v kvalite kádra. Treba sa pýtať: Ako je možné, že hráči druhého sledu Slovana nie sú schopní konkurovať tímu bojujúcemu o záchranu? Kto nesie zodpovednosť za skladbu mužstva? Kto robí kabínu?
Weiss sám naznačil, že kabína nie je v poriadku. „Je tu dosť problémov – aj v kabíne. Je tu veľa tých čiernych chlapcov a potom je to jedno s druhým. Už sa to motá krížom-krážom. Nie je to dobré, treba s tým niečo robiť,“ povedal.
Zrazu nehrajú nič
Pozrime sa na kritizovaných chlapcov z Afriky.
Trebárs Ofori a Yirajang boli vlani hviezdy ligy, ale v iných kluboch. Rahim Ibrahim tiež v úvode sezóny žiaril. Iní hráči, ktorí hrali vlani dokonca portugalskú ligu (Sandro Cruz, Sidoine Fogning), zrazu nestačia ani na tímy z podceňovanej slovenskej ligy. Ako je to možné, že zrazu nehrajú nič?
Ak sú dobrí, prečo výkonovo padli? A ak nie sú dobrí, prečo ich Slovan angažoval? A prečo klub čakal lojalitu od hráča, ktorý si už vlani vytrucoval prestup z Trenčína?
Najvýraznejší prepad formy vidno práve u Rahima Ibrahima. Weiss ho ešte v auguste velebil ako najlepšieho hráča. Dnes o ňom hovorí takto:
„Ako keby priniesli druhého Ibrahima – s čiernymi vlasmi namiesto neho. To je niečo strašné. Ja viem, kde je súvis. Jedno s druhým. Slabé výkony.“ Príčinu však neupresnil.
"To si, bohužiaľ, musím nechať pre seba,“ dodal tajomne.
Zrazili ho dvaja odchovanci
Jednou z príčin môže byť aj neuskutočnený letný prestup. Ibrahim údajne túžil po odchode do dánskeho Midtjyllandu, Slovan však vraj transfer zamietol.
Je príznačné, že klub potom čakal, že hráč ostane motivovaný – hoci už predtým mal povesť problémového futbalistu a jeho prestup z Trenčína do Slovana si doslova vytrucoval.
Sobotňajší zápas v Košiciach bol symbolický. O víťazstve domácich rozhodli práve odchovanci Slovana – hráči, ktorých klub kedysi ľahko pustil preč a za symbolické odstupné.
Dvadsaťročný krídelník Milan Šimon Rehuš vyrastal v akadémii spolu s Ninom Marcellim. Už za Hoffenheim U19 vyhral titul, prešiel treťou ligou v Nemecku, a v sobotu strelil svoj vôbec prvý ligový gól – proti Slovanu, kde prežil celé detstvo – desať rokov.
Útočník Roman Čerepkai, ďalší odchovanec Slovana, patril medzi najlepších na ihrisku a asistoval na gól. Ak by títo dvaja zostali v Slovane, tak by dnes sotva hrali za áčko.
Z béčka nikto
A hviezdy Slovana v sobou ubránil len 16-ročný Tomáš Ďurko, ktorý má takmer nulové skúsenosti s mužským futbalom. No na suverénne najbohatší slovenský klub to v sobotu bohato stačilo.
Weiss dlhodobo hovorí o únave a o tom, že nemá dostatok hráčov, ktorým môže veriť.
Slovan však má B-tím v druhej najvyššej súťaži. Je alarmujúce, že z neho nedokáže vytiahnuť takmer nikoho. Za posledných päť rokov je jedinou výnimkou Nino Marcelli – a to je žalostne málo.
Na čo má Slovan rezervný tím v druhej lige, keď ho prakticky nevyužíva?
V čase najväčších úspechov v bývalej federálnej lige pritom Slovan dokázal pravidelne čerpať z vlastných radov – a to aj vtedy, keď béčko hrávalo iba tretiu či štvrtú ligu. Mladých hráčov vedel prilákať, vychovať a dať im šancu.
Pochybnosti Weissa
Weiss je u nás trénersky guru a najúspešnejší tréner v ére samostatnosti, ale dlhodobo stavia na skúsenosti. Sám tvrdí, že je v Slovane pod tlakom a musí pravidelne vyhrávať. S mladíkmi, ktorí majú kolísavú výkonnosť, je to riziko.
Weiss má rešpekt, kredit aj silu. A na slovenskej futbalovej scéne takmer nedotknuteľné postavenie. Jeho nástupca v Slovane by sa hľadal ťažko.
Dnes však aj on sám pripúšťa, že možno je problémom on:
„Ak mám byť problém ja, tak vo štvrtok už nepôjdem na zápas," vyhlásil.
Po jeho slovách sa možno niečo na Tehelnom poli pohne.
Či to však pomôže – to ukážu až najbližšie dni a rozhodnutie majiteľa.
Čo sa stane v kabíne?
Hráči Slovana majú na slovenské pomery kráľovské platy. Weiss ich len nedávno velebil za famózne fyzické dáta, ktoré podľa neho zodpovedajú parametrom z Premier League. Ako je potom možné, že Slovan dokáže hrať vyrovnanú partiu s tímami z francúzskej či španielskej ligy, no zlyhá proti poslednému mužstvu Niké ligy? Prečo mužstvo, ktoré dokázalo zaslúžene zdolať Rayu Vallecano, nedokáže uplatniť základné princípy hry proti Košiciam?
Ponúkajú sa aj iné otázky. Aké radikálne veci Weiss myslel? Ako budú reagovať dotknutí hráči z Afriky po jeho tvrdých slovách a čo to spraví v kabíne? Atmosféra v mužstve je už teraz napätá a podobné výroky môžu vzťahy ešte viac rozkolísať.
A môže si Slovan trebárs dovoliť vylúčiť z kádra viacerých hráčov, keď ho sužuje únava a maródka?
Slovan je napriek problémom stále prvý v domácej súťaži a stále môže mať dobrú a úspešnú sezónu.
Je v hre vo všetkých troch súťažiach.
V lige ho tento rok ešte čaká dôležitý duel so Žilinou, v Konferenčnej lige zase stretnutia so Škendijou a Häckenom. Weiss verí, že aj tím, ktorý sa momentálne trápi, vie priniesť veľký futbalový večer.
Weiss spomína zázrak
„Môže sa stať zázrak, že uhráme niečo v Severnom Macedónsku a že porazíme doma Häcken. Tak ako sme odohrali fantastický zápas s Rayom Vallecánom…,“ pripomenul Weiss.
Obaja zostávajúci súperi sú pri normálnych okolnostiach hrateľní. Z pohľadu finančných možností je Slovan jednoznačne favoritom – otázkou však je aktuálna nálada v tíme.
Slovan má objektívne problémy. Viacerí kľúčoví hráči sú zranení alebo mimo formy – Barseghyan, Šporar a ďalší.
V kombinácii s psychickou nepohodou, znižujúcou sa sebadôverou a kritickými vyjadreniami smerom k vlastnému mužstvu vzniká mix, ktorý môže tím posunúť dvoma smermi: buď ho zomkne, alebo ešte viac rozloží.