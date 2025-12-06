Weiss poslal odkaz majiteľovi a dal si podmienku. Spomína radikálne veci

„Toto sme tu ešte nemali. Posledný zdolal prvého,“ vyhlásil komentátor TV Voyo. Futbalisti ŠK Slovan Bratislava prehrali druhý ligový zápas po sebe. V sobotňajšom stretnutí 17. kola Niké ligy podľahli na ihrisku posledného tímu tabuľky FC Košice 0:2.
Slovan zažíva zložité obdobie. Prehral dva ligové duely po prvý raz od mája 2024.
Po druhom góle Košíc sa tréner Vladimír Weiss chytil za tvár a neveriacky si pretrel oči. Po zápase otvorene priznal, že situácia v tíme je vážna.
Weiss: Ak som problém ja, odídem
„Je tu problém, ja uvidím. Pondelok pôjdem za majiteľom. Ak by som mal byť problém tohto mužstva ja, tak odídem. Ak nie, musia sa urobiť nejaké radikálne veci,“ hodnotil Weiss.
Výkon jeho mužstva bol podľa neho slabý v základných aspektoch hry.
„Slabý pohyb, sme pomalí. Košice vyhrali zaslúžene, mali väčšiu kvalitu aj emóciu,“ dodal.
Košice boli dôraznejšie, rýchlejšie a jasne vyhrali aj štatistiky: počet streleckých pokusov, strely na bránu aj získané súboje.
„Je tu dosť problémov – aj v kabíne.“
Weiss naznačil aj vnútorné napätie v mužstve.
„Je tu dosť problémov – aj v kabíne. Je tu veľa tých čiernych chlapcov a potom je to jedno s druhým. Už sa to motá krížom-krážom. Nie je to dobré, treba s tým niečo robiť,“ pokračoval.
Slovan dlhodobo pracuje s multikultúrnym kádrom, no tréner naznačil, že tímová chémia sa rozpadá a nedarí sa mu udržať rovnakú súdržnosť ako v predchádzajúcich sezónach.
A Weiss sa k téme možného odchodu ešte vrátil:
„Ak mám byť problém ja, tak vo štvrtok už nepôjdem na zápas. Ak majiteľ uzná, že problém je niekde inde, tak si môžeme na to sadnúť,“ uviedol.
Slovan bol bezzubý
Tréner pomenoval aj konkrétne slabiny.
„Máme pomalý stred zálohy, vpredu sme takmer neurobili nič. To nie je výhovorka, ale realita. S divákmi doma hráme ešte ako tak, ale vonku sme bezzubí,“ vravel Weiss.
Slovan v Košiciach nedokázal vyprodukovať vážnejšiu šancu, hoci mal optickú prevahu v držaní lopty. Bez pohybu a rýchlosti bola jeho hra ľahko čitateľná.
Košice prelomili sériu a zvíťazili tretíkrát v sezóne
Pre Košice šlo o tretie víťazstvo v sezóne a prvé po šiestich zápasoch. Zaslúžili si ho bojovnosťou, agresivitou aj lepšou organizáciou hry.
Pokoril ich odchovanec
O góly sa postarali Ján Krivák a Milan Šimon Rehuš – obaja zaznamenali prvé presné zásahy v košickom drese. Ich trhová hodnota podľa Transfermarktu je skromná: Krivák približne 150-tisíc eur a Rehuš okolo 100-tisíc eur.
A práve Rehuš má so Slovanom osobitné prepojenie – je odchovancom klubu. V bratislavskej akadémii vyrastal spolu s Ninom Marcellim. Proti Slovanu tak skóroval hráč, ktorý v belasom drese prežil celé detstvo.
Dve prehry za sebou, kritika kabíny, nefungujúca záloha a útok, nespokojnosť trénera a napätie v tíme.
Najbližšie dni môžu byť pre klub kľúčové – či už pôjde o zmeny v kádri, v organizácii hry, alebo v trénerskom štábe.
Slovan mal byť favoritom sezóny. Nateraz však jeho problémy rastú rýchlejšie ako počet bodov v tabuľke.