Je zázrak ich zdolať? Čo sa týka financií, je Slovan úplne inde, tvrdí expert

Slovan prežíva ťažké obdobie. Tréner Vladimír Weiss priznal problémy v klube a aj v kabíne to vrie.
Slovan je napriek problémom stále prvý v domácej súťaži a stále môže mať dobrú a úspešnú sezónu. V hre je stále vo všetkých súťažiach, má to stále vo svojich rukách. Vo štvrtok (o 18.45 vysiela JOJ SPORT) ho čaká v Konferenčnej lige kľúčový zápas, slovenský majster musí vyhrať.
Slovan nastúpi na pôde FK Škendija 79, úradujúceho majstra Severného Macedónska.
„Rozpočet a platy hráčov? Tam je obrovský rozdiel medzi Slovanom a Škendijou,“ tvrdí pre Sportnet VLADIMÍR BULATOVIČ, šéfredaktor severomacedónskeh denníka Ekipa. V rozhovore opisuje súpera Slovana.
Tréner Slovana Vladimír Weiss povedal, že vyhrať na pôde Severného Macedónska by sa rovnalo zázraku. Kto je favoritom zápasu?
Je pravda, že Škendija hrá predovšetkým vynikajúco doma. V Skopje takmer nikdy neprehrá s žiadnym súperom na európskej scéne (zo šiestich zápasov tohto ročníka prehrala iba s Karabachom, pozn. red.). Ale realisticky vzaté, Slovan Bratislava je favoritom v zápase proti FK Škendija.
Má sa Slovan pripraviť na búrlivú atmosféru a plnú arénu?
Nie. Zápasy v Európe sa hrajú na štadióne Todor Proeski Arena v Skopje, ktorý nie je domovským štadiónom klubu Škendija – ten pochádza z mesta Tetovo. Kapacita štadióna je 33 - tisíc miest a na zápasy Škendije prichádza maximálne okolo 10-tisíc fanúšikov, z ktorých približne 2-tisíc tvoria najvernejší priaznivci zo skupiny Balisti.
Ako by ste opísali klub FK Škendija? Aký status má vo vašej krajine?
FK Škendija 79 je úradujúci majster Macedónska a patrí v krajine medzi elitu. Dokázala to postupom do skupinovej fázy Európskej konferenčnej ligy, čo je pre macedónske kluby veľkou raritou. Je to maximálne profesionálne organizovaný klub s mocným finančníkom. Klub, ktorý je neustále na vrchole macedónskej futbalovej scény.
Čo je pre nich typické?
Je to typická kombinácia skúseností a mladej krvi, s osvedčenými hráčmi, ktorí sú na scéne už dlho. Súčasťou tímu sú aj mladíci z macedónskej reprezentácie, ako napríklad Reshat Ramadani, ktorý je na hosťovaní z Dynama Kyjev. V tíme je aj niekoľko hráčov albánskej reprezentácie, čo zvyšuje kvalitu kádra.
FK Škendija 79 - FAKTY
- V macedónskych pomeroch patrí Škendija dlhodobo medzi absolútnu elitu. Od roku 2011 získala päť majstrovských titulov, pričom ten posledný pridala len v minulej sezóne.
- Aktuálny ročník však zatiaľ kontroluje menej presvedčivo – v tabuľke figuruje na treťom mieste a na vedúci Vardar stráca šesť bodov, čo priebežnú obhajobu titulu výrazne komplikuje.
- Jej účinkovanie v Konferenčnej lige ukazuje, že mužstvo balansuje medzi solídnymi výkonmi a bolestivými stratami.
- Škendija má za sebou štyri zápasy: najskôr prehrala na pôde Rayo Vallecano (0:2) – mimochodom, rovnaký tím, ktorý Slovan dokázal nedávno zdolať 2:1.
- V druhom kole však Macedónci zvládli kľúčový duel so Shelbourne. Zápas rozhodol nešťastný vlastný gól hostí v závere a Škendija tak získala prvé tri body (1:0).
- Následne prišla remíza s poľskou Jagielloniou (1:1), o ktorú sa postaral útočník Liridon Latifi. Ten je doteraz jediným strelcom Škendije v celej Konferenčnej lige, čo veľa vypovedá o ofenzívnych problémoch tímu.
- V poslednom vystúpení sa Balkáncom opäť nepodarilo bodovať – proti kosovskej Drite prehrali najtesnejším rozdielom 0:1.
Slovan prechádza ťažkým obdobím. Akú formu má Škendija?
Veľmi túži po úspechu v Konferenčnej lige, kde má štyri body. V prvej polovici sezóny dosahuje na domácej scéne slabšie výsledky. Vzhľadom na to, že nemá široký káder, hrá v macedónskej lige dosť nevyrovnane a v tabuľke zaostáva za Vardarom a Strugou TL.
Kto je ústrednou postavou tímu?
Kľúčovým hráčom tímu je kapitán Besart Ibraimi (38 rokov), ktorý je najlepším strelcom v histórii macedónskej prvej ligy. Je to skúsený bývalý hráč macedónskej reprezentácie, ktorý prináša do tímu stabilitu. Dal viac ako dvesto ligových gólov.
V tejto sezóne je však najlepším hráčom tímu senegalský útočník Fabrice Tamba (21 rokov). Práve on bude pre Slovan Bratislava najväčšou hrozbou. Vynikajúcim brankárom je aj hráč gambijskej reprezentácie Baboucarr Gaye.
Slovan má ročný rozpočet približne 25 miliónov eur. Ako je to v prípade FK Škendija?
Tam je veľký rozdiel medzi Škendijou a Slovanom Bratislava. Macedónsky majster má ročný rozpočet okolo 3 miliónov eur.
Niektorí hráči v Slovane majú plat okolo 50-tisíc eur mesačne, možno aj viac. Aké sú platy v Škendiji?
Platové podmienky sú oveľa nižšie ako v Európe. Pohybujú sa od dvetisíc eur do maximálne sedemtisíc eur mesačne.
Vlani Slovan vyradil Strugu TL, keď vyhral doma 4:2 a vonku 2:1. Je FK Škendija silnejší tím ako vlani Struga? Má sa Slovan teraz obávať viac?
Podľa hráčskeho kádra a aktuálnej formy sú tímy FK Škendija a Struga TL takmer rovnako kvalitné. Škendija však podáva oveľa vyrovnanejšie výkony. V kádri má hráčov ako Ibraimi alebo Tamba, ktorí môžu rozhodnúť zápas jedným pohybom, a z tohto hľadiska je nebezpečnejším tímom.
Ako ľudia spätí s klubom vnímajú slovenského majstra?
V Macedónsku sú slovenské futbalové kluby veľmi rešpektované, pretože veľký počet macedónskych futbalistov hralo alebo stále hrá na Slovensku. Niekoľko vašich reprezentantov pôsobí v elitných ligách. Aj váš národný tím má v Európe dobré meno.
V kádri FK Škendija sú takmer výlučne domáci hráči a Albánci. Prečo?
Je to klub albánskej etnickej komunity v Macedónsku a pochádza z mesta Tetovo, ktoré je väčšinovo albánske. Hlavným sponzorom je Albánec Lazim Destani. Preto je väčšina hráčov albánskej národnosti. Samozrejme, existuje a existovalo aj veľa Macedóncov, ktorí hrali za Škendiju.