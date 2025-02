Slovák žiaril proti najlepšej svetovej značke. Kmotríka hnevá, že ho pustil pod cenu

Generálny riaditeľ Ivan Kmotrík junior viackrát vyhlásil, že jednou z priorít klubu je vychovať hráčov pre európsky trh.

„Produkt, ktorý chceme vychovať by mal byť technickejší a kvalitnejší a potom sa aj skôr predá. Hráči si zaujímaví vo veku od 19 do 23 rokov. To je okno, keď hráč musí vykazovať nejakú kvalitu. Vtedy je hlavná ponuka. Aj my chceme mať viacej mladých, pripravených TOP hráčov ,“ vysvetľoval v relácii Striedame nový šéf akadémie Slovana Samuel Slovák.