Tréner Liverpoolu sa porozpráva so Salahom. Nechcem, aby odišiel, vraví Slot

Arne Slot povedal, že nechce, aby Mohamed Salah opustil Liverpool. V piatok sa pripravuje na osobné stretnutie s útočníkom, na ktorom sa rozhodne o jeho účasti v sobotňajšom zápase Premier League proti Brightonu & Hove Albion.
Holanďan sa snažil upokojiť špekulácie o Salahovej budúcnosti po Egypťanovej ostrej kritike klubu po minulotýždňovej remíze 3:3 s Leedsom United, ktorá vyvolala otázky o jeho ďalšom pôsobení v tíme z Merseyside.
Ten sa momentálne trápi na 10. mieste s 23 bodmi z 15 zápasov, čo je výrazný kontrast k vlaňajšej sezóne, v ktorej získali titul.
Rozhovor so Salahom
Salah nebol zaradený do súpisky tímu na utorňajší zápas Ligy majstrov v Taliansku, kde Liverpool zvíťazil nad Interom Miláno 1:0.
„Dnes ráno budem mať s Mohamedom rozhovor, jeho výsledok určí, ako to bude zajtra vyzerať,“ povedal Slot v piatok novinárom.
Keď sa ho opýtali, či chce, aby Salah zostal v klube, Slot odpovedal: „Nemám žiadny dôvod nechcieť, aby zostal.“
Tlak na vysvetlenie Salahovho statusu v klube však Slot odmietol komentovať konkrétne.
„Myslím si, že najbližšíkrát by som mal o Mohamedom hovoriť s ním, a nie tu. Môžete to skúšať ďalej, ale veľa viac k tomu povedať nemôžem,“ uviedol. „Po zápase so Sunderlandom prebehlo veľa rozhovorov medzi jeho zástupcami a našimi, aj medzi ním a mnou.“
Rozhodnutie nechať Salaha doma pred cestou do Milána bolo rozhodnutím klubu, uviedol Slot.
„Som neustále v kontakte so športovým riaditeľom Richardom Hughesom a výkonným šéfom futbalovej sekcie Michaelom Edwardsom, ale pokiaľ ide o rozhodovanie o zostave alebo nominácii, nechávajú to na mne. To však neznamená, že sa s nimi nerozprávam. Najmä s Richardom, nie s Michaelom. Rozhodnutie, či hráč nastúpi alebo bude v nominácii, je úplne na mne.“
Účasť Isaka je otázna
Otáznik visí nad štartom Alexandra Isaka, keďže podľa Slota si útočník privodil zranenie v prvom polčase zápasu proti Interu Miláno. V piatok ho vyhodnotia a rozhodnú, či môže nastúpiť.
Slot je spokojný s tým, ako Isak a Hugo Ekitike spolu hrajú, a tvrdí, že ich spolupráca sa bude naďalej zlepšovať.
„Čím viac budú hrať spolu, tým lepšie sa na seba adaptujú a lepšie budú spolupracovať,“ povedal Slot. „Videli sme od oboch sľubné veci, bol to len ich druhý spoločný zápas. V budúcnosti ich spolu uvidíme ešte častejšie.“
Slot bude mať v sobotu k dispozícii Federica Chiesu po tom, čo sa zotavil z choroby, zatiaľ čo Wataru Endo a Cody Gakpo budú mimo hry „niekoľko týždňov“.
Salah, prezývaný „Egyptský kráľ“, prežíva turbulentnú sezónu po výnimočnej sezóne 2024–25. V pondelok má odcestovať na Africký pohár národov, čo znamená, že Liverpool sa bude musieť snažiť predĺžiť svoju sériu štyroch zápasov bez prehry vo všetkých súťažiach a zároveň umlčať dianie mimo ihriska.
Či sa po turnaji vráti na Anfield, zostáva nejasné. Podľa mediálnych správ o neho prejavujú záujem kluby zo Saudskej Arábie a Salah naznačil, že jeho kapitola v Liverpoole sa možno blíži ku koncu.