Rokovania sú v plnom prúde. Chelsea chce priviesť bývalého trénera Realu

Anglický futbalový klub FC Chelsea by mohol v budúcej sezóne viesť Xabi Alonso. Španiel v januári skončil na lavičke Realu Madrid a s londýnskym klubom už údajne rokuje.
Podľa portálu The Athletic však zatiaľ neexistuje finálna dohoda.
V hre je totiž stále jeho krajan Andoni Iraola, ktorý už oznámil, že po sezóne odíde z Bournemouthu a aj portugalský tréner Fulhamu Marco Silva.
Alonso strávil na lavičke Realu sedem mesiacov a nenaplnil tak svoju trojročnú zmluvu. Tú podpísal v lete po 18 mesiacoch v Bayeri Leverkusen. „Farmaceutov“ doviedol v sezóne 2023/2024 k ligovému titulu bez jedinej prehry.
„The Blues“ sa už túto sezónu rozlúčili najprv s Enzom Marescom a v apríli po piatich ligových prehrách bez streleného gólu aj s jeho nástupcom Liamom Roseniorom. Tím vedie do konca ročníka Calum McFarlane.