Rokovania sú v plnom prúde. Chelsea chce priviesť bývalého trénera Realu

Xabi Alonso (Autor: TASR/AP)
TASR|11. máj 2026 o 22:24
V hre sú ešte ďalšie dve mená.

Anglický futbalový klub FC Chelsea by mohol v budúcej sezóne viesť Xabi Alonso. Španiel v januári skončil na lavičke Realu Madrid a s londýnskym klubom už údajne rokuje.

Podľa portálu The Athletic však zatiaľ neexistuje finálna dohoda.

V hre je totiž stále jeho krajan Andoni Iraola, ktorý už oznámil, že po sezóne odíde z Bournemouthu a aj portugalský tréner Fulhamu Marco Silva.

Alonso strávil na lavičke Realu sedem mesiacov a nenaplnil tak svoju trojročnú zmluvu. Tú podpísal v lete po 18 mesiacoch v Bayeri Leverkusen. „Farmaceutov“ doviedol v sezóne 2023/2024 k ligovému titulu bez jedinej prehry.

„The Blues“ sa už túto sezónu rozlúčili najprv s Enzom Marescom a v apríli po piatich ligových prehrách bez streleného gólu aj s jeho nástupcom Liamom Roseniorom. Tím vedie do konca ročníka Calum McFarlane.

Premier League

