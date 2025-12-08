Salah zrejme doplatí na svoje vyjadrenia. Tréner Slot ho vyradil z nominácie na Ligu majstrov

Mohamed Salah v drese Liverpoolu.
Mohamed Salah v drese Liverpoolu. (Autor: TASR/AP)
Sportnet|8. dec 2025 o 13:12
Cíti, že ho Liverpool „hodil pod autobus“ v čase, keď sa tím trápi s výsledkami.

Egyptský futbalista Mohamed Salah má byť vyradený z nominácie Liverpoolu na utorkový zápas Ligy majstrov proti Interu Miláno.

Salahova budúcnosť v klube je neistá po jeho kontroverzných víkendových komentároch. Po tom, čo bol nevyužitým náhradníkom pri remíze s Leedsom a keďže posledné tri zápasy Premier League začal na lavičke, Salah kritizoval spôsob, akým s ním bolo zaobchádzané.

V rozhovore v mixzóne po zápase na Elland Road Salah povedal, že už nemá „žiadny vzťah“ s Arnem Slotom a cíti, že ho Liverpool „hodil pod autobus“ v čase, keď sa tím trápi s výsledkami.

Tiež uviedol, že povedal svojim rodičom, aby prišli na víkendový zápas s Brightonom, čím naznačil, že by to mohol byť jeho posledný duel na Anfielde.

Salah v lete podpísal v Liverpoole novú dvojročnú zmluvu po rekordnej sezóne 2024/25.

Egypťan vtedy vytvoril nový rekord v počte gólov a asistencii v 38-zápasovej sezóne Premier League, viedol ligu v góloch aj asistenciách a pomohol Liverpoolu získať titul. Získal všetky možné individuálne ocenenia pre hráča sezóny.

Jeho forma však v tejto sezóne klesla a Slot sa v posledných zápasoch rozhodol 33-ročného útočníka nezačať v základnej zostave.

Fabrizio Romano informuje, že v Liverpoole momentálne prebiehajú interné diskusie o tom, či Salah pocestuje s tímom na zajtrajší zápas Ligy majstrov proti Interu.

Slot má pred médiami prehovoriť na dnešnej predzápasovej tlačovej konferencii.

Egyptského futbalistu kritizovala aj legenda Manchestru United Wayne Rooney, ktorý tvrdí, že Salah ničí svoj odkaz v klube.

    dnes 13:12
