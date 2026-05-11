Tottenham zostáva namočený v boji o záchranu. Na domácej pôde získal len bod

Premier League - 36. kolo
Tottenham Hotspur – Leeds United 1:1 (0:0)
Góly: 50. Tel – 74. Calvert-Lewin (z 11 m)
Futbalisti Tottenhamu Hotspur remizovali v pondelkovom dueli 36. kola anglickej Premier League doma s Leedsom 1:1.
Dve kolá pred koncom tak majú nad pásmom zostupu k dobru dva body. Na úvodný gól domáceho Mathysa Tela odpovedal v 74. minúte z penalty Dominic Calvert-Lewin.
Spurs majú na 17. mieste na konte 38 bodov, osemnásty West Ham ich má 36. Leeds natiahol ligovú šnúru bez prehry na sedem duelov a poskočil na 14. pozíciu so 44 bodmi.