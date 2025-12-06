VIDEO: Nevinný center spôsobil chaos. Arsenal padol na kolená v nadstavenom čase

Futbalisti Arsenalu prehrali v šlágri 15. kola Premier League na pôde Aston Villy 1:2. Priebežný líder tabuľky inkasoval v zápase ako prvý po góle Mattyho Casha z 36. minúty.
Sedem minút po zmene strán vyrovnal Leandro Trossard, no o druhej ligovej prehre Arsenalu rozhodol po poslednej akcii stretnutia Emiliano Buendia. „Kanonieri“ tak ukončili 18-zápasovú sériu bez prehry vo všetkých súťažiach.
Zverenci Unaia Emeryho poskočili v tabuľke na priebežné druhé miesto, tri body za vedúci Arsenal. Tretí Manchester City, ktorý stráca na lídra 5 bodov, mal k dobru sobotný zápas proti Sunderlandu.
„The Villans“ ťažili v prvom polčase najmä zo svojho už tradičného stredného bloku. K organizovanej a agresívnej hre bez lopty pridali aj rýchle protiútoky, ktoré vytvárali problémy pre otvorenú obranu Arsenalu.
VIDEO: Víťazný gól Aston Villy
Domáci sa presadili po tom, čo sa prvýkrát v zápase usadili pri pokutovom území hostí. Center Paua Torresa nadvihol obranca Jurrien Timber len na nohu Casha, ktorého si v šestnástke nepostrážil krídelník Eberechi Eze.
Tréner Arsenalu Mikel Arteta reagoval po prestávke dvomi striedaniami. Na 1:1 vyrovnal práve striedajúci Trossard a hráči londýnskeho klubu prebrali iniciatívu.
Oba tímy si vytvorili sľubné šance na víťazný gól, no rozhodol až Buendia v úplnom závere. Argentínčan sa najlepšie zorientoval v pokutovom území Arsenalu a rozhodol o piatom ligovom víťazstve Aston Villy za sebou.
Premier League - 15. kolo
Aston Villa - FC Arsenal 2:1 (1:0)
Góly: 36. Cash, 90+5. Buendia - 52. Trossard