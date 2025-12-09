Skvelý moment Hancka. Liverpool sa dočkal v závere a Slavia nepotrápila favorita

Dominik Szoboszlai oslavuje gól Liverpoolu proti Interu Miláno.
Fotogaléria (62)
Dominik Szoboszlai oslavuje gól Liverpoolu proti Interu Miláno. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|9. dec 2025 o 23:01
ShareTweet0

Barcelona otočila zápas s Frankfurtom.

Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko prispel gólom k víťazstvu Atletica Madrid na pôde PSV Eindhoven 3:2 v 6. kole hlavnej fázy Ligy majstrov.

V 52. minúte po dorážke svojím prvým presným zásahom v drese španielskeho tímu poslal Atletico do vedenia 2:1.

Slavia Praha prehrala na štadióne Tottenhamu Hotspur 0:3, slovenský útočník Erik Prekop nastúpil za hostí v 60. minúte.

Hancko z dorážky dopravil loptu do siete

Eindhovenu vyšiel úvod zápasu s Atleticom. Po kolmici za obranu prenikol v 10. minúte po krídle Couhaib Driouech a po jeho prihrávke skóroval Guus Til do odkrytej brány.

Fotogaléria zo zápasu PSV Eindhoven - Atlético Madrid (Liga majstrov - 6. kolo)
Dávid Hancko strieľa gól v zápase 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.
Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.
Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.
Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.
32 fotografií
Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Dávid Hancko sa teší so spoluhráčmi z gólu v 6. kole hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Dávid Hancko sa teší z gólu v zápase 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.Momenty zo 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi PSV Eindhoven a Atlético Madrid.

O vyrovnanie sa postaral v 37. minúte argentínsky kanonier Julian Alvarez, ktorý využil zaváhanie holandskej defenzívy.

V 52. minúte ďalekonosnú strelu Nahuela Molinu vyrazil Matej Kovář iba pred seba a Hancko z dorážky dopravil loptu do siete.

VIDEO: Gól Hancka

V 56. minúte pridal poistku Alexander Sörloth, domácim sa už v závere podarilo iba znížiť zásluhou Ricarda Pepiho.

Veľkú šancu vyrovnať nevyužil Armando Obispo. Atletico sa posunulo v neúplnej tabuľke na siedme miesto.

Tottenham mohol proti Slavii otvoriť skóre už v prvej minúte, no strelu Richarlisona vyrazil Jindřich Staněk na roh.

VIDEO: Vlastný gól Slavie

V 26. minúte po rohovom kope Tottenhamu Dávid Zima v snahe o obranný zákrok loptu nešťastne tečoval do vlastnej siete - 1:0.

V 48. minúte Youssoupha Sanyang fauloval v šestnástke a nariadenú penaltu premenil Mohammed Kudus.

Fotogaléria zo zápasu Tottenham Hotspur - SK Slavia Praha (Liga majstrov - 6. kolo)
Tomáš Holeš (vľavo) a Micky van de Ven z Tottenhamu počas zápasu 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov Tottenham Hotspur a Slavia Praha.
David Douděra (vľavo) a hráč Tottenhamu Wilson Odobert počas zápasu 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov Tottenham Hotspur a Slavia Praha.
Tréner Slavie Jindřich Trpišovský počas zápasu 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov Tottenham Hotspur a Slavia Praha.
Hráči Slavie Praha pred zápasom 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov Tottenham Hotspur a Slavia Praha.
13 fotografií
Útočnik Los Angeles Son Heung-Min máva fanúšikov Tottenhami pred zápasom 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi Tottenhamom a Slaviou Praha. Hráč Slavie David Douděra (vľavo) a Wilson Odobert (Tottenham) počas zápasu 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi Tottenhamom a Slaviou Praha. Tréner Tottenhamu Thomas Frank počas zápasu 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi Tottenhamom a Slaviou Praha.Tréner Slavie Jindřich Trpišovský počas zápasu 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi Tottenhamom a Slaviou Praha. Útočnik Los Angeles Son Heung-Min máva fanúšikov Tottenhami pred zápasom 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov medzi Tottenhamom a Slaviou Praha. Hráči Tottenhamu oslavujú gól v zápase 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov Tottenham Hotspur a Slavia Praha.Hráč Slavie David Douděra (vpravo) Djed Spence (Tottenham) počas zápasu 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov Tottenham Hotspur a Slavia Praha.Hráč Tottenhamu Cristian Romero hlavičkuje počas zápasu 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov Tottenham Hotspur a Slavia Praha.Hráči Tottenhamu oslavujú gól v zápase 6. kola hlavnej fázy Ligy majstrov Tottenham Hotspur a Slavia Praha.

Po hodine hry poslal tréner Slavie Jinďrich Trpišovský na ihrisko Prekopa, no Tottenham v 79. minúte ešte zvýšil náskok, keď sa presadil Xavi Simons.

Triumf Liverpoolu zariadil Szoboszlai

Finalista z minulej sezóny Inter Miláno prehral v utorkovom šlágri s FC Liverpool 0:1. Už v prvej polhodine prišiel o zranených Hakana Calhanoglua i Francesca Acerbiho.

V 32. minúte mohli ísť hostia do vedenia vďaka Ibrahimovi Konatemu, no jeho gól neplatil pre predchádzajúcu ruku Huga Ekitikeho.

Fotogaléria zo zápasu Inter Miláno - Liverpool FC (Liga majstrov - 6. kolo)
Manuel Akanji v zápase 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.
Tréner Liverpoolu Arne Slot v zápase 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.
Virgil van Dijk počas rozcvičky pred zápasom 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.
Ryan Gravenberch počas rozcvičky pred zápasom 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.
17 fotografií
Virgil van Dijk počas rozcvičky pred zápasom 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.Dominik Szoboszlai počas rozcvičky pred zápasom 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.Dominik Szoboszlai počas rozcvičky pred zápasom 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.Hakan Calhanoglu v zápase 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.Hakan Calhanoglu v zápase 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.Francesco Acerbi v zápase 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.Hugo Ekitike v zápase 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.Hráči Intera Miláno pred zápasom 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.Arne Slot v zápase 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.Cristian Chivu v zápase 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.Arne Slot v zápase 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.Lautaro Martinez v zápase 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.Lautaro Martinez (vpravo) v súboji s Alexisom Mac Allisterom v zápase 6. kola ligovej fázy Ligy majstrov Inter Miláno - Liverpool.

V 86. minúte však rozhodol o zisku troch bodov pre Liverpool Dominik Szoboszlai z pokutového kopu.

Anglickému majstrovi chýbal egyptský útočník Mohamed Salah, ktorého klub nezaradil na súpisku po jeho medializovaných vyjadreniach na adresu trénera Arneho Slota. 

Kounde zariadil otočku Barcelony

Barcelona zvíťazila nad Eintrachtom Frankfurt 2:1. Bundesligista prežil bez ujmy úvodný nápor domácich a v 21. minúte udrel z rýchlej kontry, na konci ktorej bol Ansgar Knauff.

Barcelona však v úvode druhého polčasu otočila nepriaznivý stav po dvoch góloch francúzskeho zadáka Julesa Koundeho.

Hráč Barcelony Jules Kounde strieľa druhý gól v zápase hlavnej fázy Ligy majstrov medzi Barcelonou a Eintrachtom Frankfurt.
Hráč Barcelony Jules Kounde strieľa druhý gól v zápase hlavnej fázy Ligy majstrov medzi Barcelonou a Eintrachtom Frankfurt. (Autor: TASR/AP)

Atalanta Bergamo otočila duel s Chelsea a triumfovala 2:1, víťazný gól strelil v 83. minúte Charles De Ketelaere. 

6. kolo Ligy majstrov - utorok, 9. december

Tottenham Hotspur - Slavia Praha 3:0 (1:0)

Góly: 26. Zima (vlastný), 50. Kudus (z 11 m), 79. Simons

/E. Prekop nastúpil v 60. minúte, I. Schranz (obaja Slavia) sedel na lavičke/

Royal Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille 2:3 (1:2)

Góly: 5. a 71. Khalaili - 41. a 58. Greenwood, 15. Paixao

PSV Eindhoven - Atlético Madrid 2:3 (1:1)

Góly: 10. Til, 85. Pepi - 37. Alvarez, 52. Hancko, 56. Sörloth

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas, v 52. min dal gól/

AS Monaco - Galatasaray Istanbul 1:0 (0:0)

Gól: 68. Balogun

Inter Miláno - FC Liverpool 0:1 (0:0)

Gól: 86. Szoboszlai (z 11 m)

FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:1)

Góly: 50. a 53. Kounde - 21. Knauff

Atalanta Bergamo - FC Chelsea 2:1 (0:1)

Góly: 55. Scamacca, 83. De Ketelaere - 25. Pedro

Kajrat Almaty - Olympiakos Pireus 0:1 (0:0)

Gól: 73. Martins

Bayern Mníchov - Sporting Lisabon 3:1 (0:0)

Góly: 65. Gnabry, 69. Karl, 77. Tah – 54. Kimmich (vlastný)

Tabuľka: Liga majstrov - ligová fáza

Liga majstrov

Liga majstrov

    Hancko dal prvý gól v drese Atlética Madrid.
    Hancko dal prvý gól v drese Atlética Madrid.
    Atlético sa rozpadalo ako kocka cukru, Hancko sa zmenil na hrdinu, velebia ho Španieli
    Pavol Spál|ut 23:57|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Liga majstrov»Skvelý moment Hancka. Liverpool sa dočkal v závere a Slavia nepotrápila favorita