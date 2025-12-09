Skvelý moment Hancka. Liverpool sa dočkal v závere a Slavia nepotrápila favorita

Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko prispel gólom k víťazstvu Atletica Madrid na pôde PSV Eindhoven 3:2 v 6. kole hlavnej fázy Ligy majstrov.
V 52. minúte po dorážke svojím prvým presným zásahom v drese španielskeho tímu poslal Atletico do vedenia 2:1.
Slavia Praha prehrala na štadióne Tottenhamu Hotspur 0:3, slovenský útočník Erik Prekop nastúpil za hostí v 60. minúte.
Hancko z dorážky dopravil loptu do siete
Eindhovenu vyšiel úvod zápasu s Atleticom. Po kolmici za obranu prenikol v 10. minúte po krídle Couhaib Driouech a po jeho prihrávke skóroval Guus Til do odkrytej brány.
O vyrovnanie sa postaral v 37. minúte argentínsky kanonier Julian Alvarez, ktorý využil zaváhanie holandskej defenzívy.
V 52. minúte ďalekonosnú strelu Nahuela Molinu vyrazil Matej Kovář iba pred seba a Hancko z dorážky dopravil loptu do siete.
VIDEO: Gól Hancka
V 56. minúte pridal poistku Alexander Sörloth, domácim sa už v závere podarilo iba znížiť zásluhou Ricarda Pepiho.
Veľkú šancu vyrovnať nevyužil Armando Obispo. Atletico sa posunulo v neúplnej tabuľke na siedme miesto.
Tottenham mohol proti Slavii otvoriť skóre už v prvej minúte, no strelu Richarlisona vyrazil Jindřich Staněk na roh.
VIDEO: Vlastný gól Slavie
V 26. minúte po rohovom kope Tottenhamu Dávid Zima v snahe o obranný zákrok loptu nešťastne tečoval do vlastnej siete - 1:0.
V 48. minúte Youssoupha Sanyang fauloval v šestnástke a nariadenú penaltu premenil Mohammed Kudus.
Po hodine hry poslal tréner Slavie Jinďrich Trpišovský na ihrisko Prekopa, no Tottenham v 79. minúte ešte zvýšil náskok, keď sa presadil Xavi Simons.
Triumf Liverpoolu zariadil Szoboszlai
Finalista z minulej sezóny Inter Miláno prehral v utorkovom šlágri s FC Liverpool 0:1. Už v prvej polhodine prišiel o zranených Hakana Calhanoglua i Francesca Acerbiho.
V 32. minúte mohli ísť hostia do vedenia vďaka Ibrahimovi Konatemu, no jeho gól neplatil pre predchádzajúcu ruku Huga Ekitikeho.
V 86. minúte však rozhodol o zisku troch bodov pre Liverpool Dominik Szoboszlai z pokutového kopu.
Anglickému majstrovi chýbal egyptský útočník Mohamed Salah, ktorého klub nezaradil na súpisku po jeho medializovaných vyjadreniach na adresu trénera Arneho Slota.
Kounde zariadil otočku Barcelony
Barcelona zvíťazila nad Eintrachtom Frankfurt 2:1. Bundesligista prežil bez ujmy úvodný nápor domácich a v 21. minúte udrel z rýchlej kontry, na konci ktorej bol Ansgar Knauff.
Barcelona však v úvode druhého polčasu otočila nepriaznivý stav po dvoch góloch francúzskeho zadáka Julesa Koundeho.
Atalanta Bergamo otočila duel s Chelsea a triumfovala 2:1, víťazný gól strelil v 83. minúte Charles De Ketelaere.
6. kolo Ligy majstrov - utorok, 9. december
Tottenham Hotspur - Slavia Praha 3:0 (1:0)
Góly: 26. Zima (vlastný), 50. Kudus (z 11 m), 79. Simons
/E. Prekop nastúpil v 60. minúte, I. Schranz (obaja Slavia) sedel na lavičke/
Royal Union Saint-Gilloise - Olympique Marseille 2:3 (1:2)
Góly: 5. a 71. Khalaili - 41. a 58. Greenwood, 15. Paixao
PSV Eindhoven - Atlético Madrid 2:3 (1:1)
Góly: 10. Til, 85. Pepi - 37. Alvarez, 52. Hancko, 56. Sörloth
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas, v 52. min dal gól/
AS Monaco - Galatasaray Istanbul 1:0 (0:0)
Gól: 68. Balogun
Inter Miláno - FC Liverpool 0:1 (0:0)
Gól: 86. Szoboszlai (z 11 m)
FC Barcelona - Eintracht Frankfurt 2:1 (0:1)
Góly: 50. a 53. Kounde - 21. Knauff
Atalanta Bergamo - FC Chelsea 2:1 (0:1)
Góly: 55. Scamacca, 83. De Ketelaere - 25. Pedro
Kajrat Almaty - Olympiakos Pireus 0:1 (0:0)
Gól: 73. Martins
Bayern Mníchov - Sporting Lisabon 3:1 (0:0)
Góly: 65. Gnabry, 69. Karl, 77. Tah – 54. Kimmich (vlastný)