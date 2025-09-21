Premiéra na vynovenom štadióne nedopadla dobre. Košičania pobavili kurióznym gólom

KOŠICE. Nováčik druhej ligy, Slávia TU Košice, sa konečne v 9. kole súťaže predstavil na domácej pôde.
Ale vynovený štadión so zväčšeným trávnikom sa mu proti rezerve Slovana nepodarilo pokrstiť víťazstvom, hoci v druhom polčase dokázal otočiť skóre, keď gól Jurija Medvedeva z 27. minúty dvakrát odpovedal domáci útočník Herve Koke Hiba.
Najprv mu v 67. minúte daroval gól hosťujúci brankár Dávid Balog, keď tak dlho váhal so zdvihnutím lopty od zeme, až mu ju konžský útočník spod rúk kopol do bránky.
Koke Hiba sa presadil aj päť minút pred koncom, keď využil dlhý pas za obranu. Keď už sa zdalo, že si Slávia pripíše druhé víťazstvo, v nadstavenom čase nezvládli domáci poslednú štandardku a kapitán hostí Dávid Murár zvnútra šestnástky vyrovnal na konečných 2:2.
VIDEO: Kuriózny gól Košíc
„Veľmi to mrzí, hlavne ten druhý gól. Veril som, že už to zvládneme. Nepamätám sa, že by sa nám niekedy stalo, že sme si pustili zápas poslednou centrovanou loptou do šestnástky.
Škoda, takéto zápasy by sme doma mali zvládať, hlavne po tom tom, ako sme to dokázali otočiť v druhom polčase.
Chlapci išli na dno síl, snahu im uprieť nemôžem a hlavne výkon v druhom polčase bol z hernej stránky veľmi slušný,“ hodnotil domáci tréner Matej Timkovič.
Nebude to ani doma jednoduché
Jeho slová potvrdil aj skúsený stredopoliar František Vancák. „Prísť takto o víťazstvo v nadstavenom čase, to zamrzí.
Prvý polčas bol vyrovnaný, v druhom sme jasne dominovali, mali sme viaceré šance a oni neviem či mali aspoň jednu,“ nadviazal Vancák na slová trénera.
Prehra môže nováčika mrzieť o to viac, že nedokázal nadviazať na prvé víťazstvo, ktoré dosiahol pred týždňom v Púchove.
„Konečne to prišlo minulý týždeň. Myslím si, že s výnimkou zápasu s Pohroním, sme ani v jednom zápase neboli horším tímom a body nám utekali medzi prsty a aj preto sme dnes chceli prvé víťazstvo potvrdiť. Chýbala minúta,“ povzdychol si Vancák.
So spoluhráčmi ho teší aspoň to, že už budú môcť pravidelne hrávať doma, kde boli v tretej lige veľmi silní a v minulej sezóne vyhrali všetkých pätnásť domácich zápasov.
„Je príjemné byť zas doma, ale hneď sme sa presvedčili, že nebude také jednoduché vyhrávať tu každý jeden zápas. Body potrebujeme a dúfam, že nám to domáce prostredie a samozrejme aj fanúšikovia pomôžu,“ verí Vancák.
Najväčším rozdielom rýchlosť
Podľa trénera Timkoviča by bolo krásne, keby hneď v prvom zápase na domácom ihrisku natiahli víťaznú šnúru z tretej ligy.
„Neprehrali sme, ale samozrejme doma je to strata mínus dva body. Bodík do tabuľky pribudol. Musíme nejako takto bod po bodiku skladať našu skladačku a pokúsime sa bodovať už v ďalšom zápase proti Petržalke,“ dodal Timkovič.
Slávisti odohrali zatiaľ osem zápasom, keďže pôvodnú domácu premiéru s Považskou Bystricou im pred dvoma týždňami zmarila viróza v tíme súpera. Zatiaľ nazbierali šesť bodov za tri remízy a jedno víťazstvo.
„Futbal je čo sa týka techniky a taktiky približne rovnaký, ale všetko je vo vyššom tempe, všetko je rýchlejšie, myslenie hráčov, reakcia po strate lopty, herné činnosti.
Jednoducho rýchlosť je na vyššom leveli a to je pre mňa a aj pre hráčov ten najväčší rozdiel,“ reagoval Timkovič na otázku, v čom po takmer tretine súťaže vidí najväčší rozdiel medzi druhou a treťou ligou.
Aj podľa Vancáka je druhá liga viac o behaní a rýchlosti. „Príležitosti, ktoré máte musíte využívať, lebo nepríde ich viac ako v tretej lige. Ale myslím si, že sme sa rýchlo prispôsobili, ale robíme lacné chyby, ktoré nás stoja, body,“ dodal.
V nadstavenom čase získaný bod sa máli
Hoci rezerva bratislavského Slovana zachraňovala bod v hodine dvanástej, trénerovi Vladimírovi Gálovi sa málil. Najmä kvôli tomu, že po polčase jeho zverenci viedli.
„Súperovi sme dnes darovali dva body, lebo vyrovnali našou ľahkovážnou chybou, hoci tam mali nejaké náznaky šancí. Tá chyba nás položila na zem, aj mentálne, súper išiel do vedenia. Ale myslím si, že ten zápas napokon dospel do spravodlivej remízy.
Musíme byť viac efektívnejší v tej šestnástke, pretože sme mali šance na víťazstvo, ale bohužiaľ sme sa oň pripravili vlastnými chybami a svojou mladíckou nerozvážnosťou,“ hodnotil zápas Gála. Aj Slávia aj Slovan „B“ sa pohybujú v spodných vodách tabuľky.
„V lete sme dosť obmenili káder, odišlo nám dosť hráčov. Skladali sme to nanovo. Sú to v podstate mladí chlapci, ktorí vyšli z dorastu alebo sú vekom dorastenci a potrebujú samozrejme svoj čas.
My sme v zápasoch vždy mali herne navrch, tie rozdiely nám urobili nejaké neskúsenosti, ale o tom je futbal a ja pevne verím, že tak, ako sme dnes tie dva body stratili, to v tých ďalších zápasoch to dobehneme,“ verí Gála.