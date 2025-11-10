Chvály na našu hru sú pekné, ale na krásu sa nehrá, hovorí Filip Kis

Ani nováčik zo Slávie TU Košice nedokázal zastaviť lídra druhej ligy z Banskej Bystrice v jeho víťaznom ťažení.
Vďaka jedinému gólu Štefana Gereca, ktorý si po dvadsiatich minútach hry dobre nabehol z druhej vlny na center do šestnástky domácich, si Bystričania pripísali piate ligové víťazstvo v rade a sériu bez prehry natiahli v lige na 16 zápasov.
Košičania na ťažkom teréne nedokázali využiť ani viac ako polčasovú početnú výhodu, keď sa po štyridsiatich minútach hry porúčal po červenej karte pod sprchy hosťujúci Nicolas Šikula, ktorý ako posledný zatiahol pred šestnástkou ručnú brzdu pri črtajúcej sa gólovej šanci domáceho útočníka Herveho Hibu.
„V prvom polčase sme mali dve tutovky, keby sme ich premenili, tak je to možno iný zápas. Boli sme v celom zápase trochu lepší, aj pred, aj po tej červenej karte.
Škoda, že sme to nevyužili. Mali sme tam ešte nejaké šance, snažili sme sa to tlačiť do brány, ale nejak nám to v poslednej dobe nepadá.
Terén nie je dobrý už celý posledný týždeň, stále prší aj tu trénujeme, takže v strede je to dosť rozbité. Snažili sme sa hrať po krajoch a dávať to dnu, nech sa to tam nejak poodráža.
Dnes nám možno chýbalo aj trošku šťastíčka, aby sme to dali na svoju stranu,“ povzdychol si pri hodnotení zápasu striedajúci Filip Kis, ktorý poslal po príchode na ihrisko niekoľko nebezpečných centrov do šestnástky, ale ani tie nedokázali zmeniť stav 0:1.
Gerec atakuje stovku
Jediným strelcom zápasu sa tak stal skúsený stredopoliar Štefan Gerec. Ten si pripísal už piaty gól v tejto sezóne a rovnaký počet gólov mu chýba k tomu, aby v jeho štatistikách svietilo 100 strelených gólov v dvoch najvyšších slovenských súťažiach.
„Budem sa snažiť dosiahnuť stovku čo najskôr. Verím, že sa to podarí,“ komentoval svoje gólové štatistiky Gerec.
Podľa neho bolo víťazstvo zaslúžené najmä pre dobrú hru defenzívy pri presilovke Košíc.
„Hneď ako sme prišli sme videli, že to ihrisko nie je vo veľmi dobrom stave. Bolo to pre obidve mužstvá rovnaké, ale terén bol veľmi ťažký.
Druhý polčas sme dobre dobránili a myslím si, že zaslúžene berieme tri body, ktoré sa z Košíc určite počítajú,“ dodal Gerec, ktorý priznal veľkú pohodu v kabíne.
„Každé mužstvo, keď vyhráva, má pohodu v tíme, takže aj u nás je to rovnaké a dúfam, že nám to vydrží čo najdlhšie. Máme dostatočný náskok, ale netreba prestať pracovať. Máme ešte jeden dôležitý zápas so Zlatými Moravcami a dúfam, že ho zvládneme,“ verí v udržanie jesennej neporaziteľnosti.
Musíme zbierať body
Košickí vysokoškoláci ako druholigový nováčik sú po polovici súťaže na predposlednom mieste v tabuľke.
V úvode sezóny hrávali kvôli rekonštrukcii trávnika zápasy na ihriskách súperov a ani po opätovnom otvorení nedokázali zo štadióna na košickej Watsonovej ulici urobiť nedobytnú pevnosť, ktorým bol predchádzajúcej treťoligovej sezóne.
„Sme sklamaní, ale máme na čom pracovať, vieme čo ďalej. V tomto zápase sme nemali čo stratiť. Chceli sme doma poraziť zatiaľ neporazenú Bystricu. Mrzí nás to, ale ideme bojovať ďalej,“ nabáda Kis.
Postavenie v tabuľke pritom v ich prípade nezodpovedá predvádzanej hre. Skúsený stredopoliar v tom má jasno.
„Chvály na našu hru sú pekné, ale na krásu sa nehrá. Musíme zbierať body, hlavne teraz v druhej polovici súťaže, keď budeme mať doma veľa zápasov.
Doma musíme jednoznačne brať všetky body a keď to doma pozbierame a vonku niečo uhráme, tak verím, že sa určite sa posunieme vyššie v tabuľke, lebo na to máme.
Každý zápas to ukazujeme, len zlyhávame v tých rozhodujúcich chvíľach, keď dostaneme vlastný gól, alebo nepremeníme tú dôležitú šancu,“ prízvukoval Kis s tým, že budovať z domáceho štadióna nedobytnú pevnosť chcú začať už v poslednom kole pred zimnou prestávkou v zápase so Šamorínom.