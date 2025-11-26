Brankár Slavie zažiaril. Pri zákroku sa natiahol až do Bratislavy, žartoval novinár

Nočná mora na Stamford Bridge, potopenie žltej ponorky v Dortmunde či nenaplnenie očakávaní v Prahe. Takto zhodnotil športový denník Mundo Deportivo nevydarený španielsky večer vo futbalovej Lige majstrov.
V troch zápasoch nestrelili kluby z La Ligy ani jeden gól, videli dve červené karty a bodovať dokázal len Athletic Bilbao na pôde Slavie Praha.
Remíza 0:0 v Edene sa obom tímom málila a tri kolá pred koncom ligovej fázy znížila ich šance na účasť vo vyraďovacej časti milionárskej súťaže.
"Postupový sen sa vzdialil o poriadny kus. Rovná sa utópii," zhodnotil novinár Michal Nussbauer šance Slavie, ktorá naďalej čaká na prvé víťazstvo.
Už skoro 400 minút bez gólu
"Sešívaní" mali do Ligy majstrov skvelý vstup, keď v domácom zápase viedli štvrťhodinu pred koncom nad nórskym Bodo/Glimt 2:0. Napokon im však výhra unikla pomedzi prsty a odvtedy už ďalší gól nestrelili.
Proti Bilbau natiahli strelecký pôst už na 376 minút, pričom si v chladnom počasí a na náročnom teréne nevypracovali vyloženú gólovú príležitosť.
"Slavia nemala z čoho skórovať. Hráči nechali na ihrisku veľa síl, dreli, ale futbalovo to veľmi drhlo. Na pohľad to bol to skôr súboj dvoch tímov v Európskej lige ako v Lige majstrov," píše web Idnes.cz.
Najbližšie z domácich bol ku gólu Štěpán Chaloupek. Po rohu Michala Sadílka sa lopta odrazila smerom k obrancovi Slavie, ktorý mal pred sebou odkrytú bránu. V poslednej chvíli však zasiahol Adama Boiro.
"Bol to skvelý obranný zákrok. V lige som nedávno strelil dva góly, aj keď som to kopol ako drevák. Teraz som loptu trafil čisto, ale súper to stihol vyraziť.
Musím byť dôslednejší a proste to tam dotlačiť. Chceli sme tri body a veľmi ma mrzí, že nám to nevyšlo," povedal po zápase Chaloupek.
Staněk vs. Navarro 3:0
Práve 22-ročnému stopérovi udelili portály SofaScore a Flashscore najvyššiu známku, no jednoznačným hrdinom bol brankár českého majstra.
Jindřich Staněk výborne zasiahol už pri šanci Oihana Sanceta v 6. minúte, no jeho hviezdne momenty prišli po zmene strán. V rozpätí dve a pol minúty mal tri gólové šance Robert Navarro, no ani raz neuspel.
VIDEO: Zostrih zo zápasu Slavia Praha - Athletic Bilbao
Staněk najskôr vyrazil jeho strelu z vnútra šestnástky, onedlho zasiahol ľavou rukou a skvelý úsek hry zakončil krásnym zákrokom pri hlavičke Navarra.
Českí novinári sa zhodli, že nebyť 29-ročného brankára, mohlo byť po zápase už v úvode druhého polčasu. V zostrihoch vyniká najmä jeho tretí zákrok, keď zužitkoval všetkých 192 cm, aby loptu vyškriabal na roh.
"Bol to neuveriteľný zákrok. Spektakulárny. Natiahol sa až do Bratislavy, aby na bránkovej čiare vytiahol hlavičku hráča Athletica," glosoval redaktor španielskeho denníka Marca Juanma Velasco.
Trochu prekvapujúco nedostal Staněk od UEFA cenu pre najlepšieho hráča, no podľa jeho vyjadrení je zrejmé, že si na podobné veci nepotrpí.
"Ja a hrdina? To si nemyslím. Na ihrisku som nebol sám a chalani mi veľmi pomohli. Niečo som chytil, to áno, ale preto som na ihrisku. Je to moja práca.
Najťažšia bola asi tá hlavička, bolo to veľmi rýchle. Netušil som, že tie šance mal ten istý hráč, to mi až chalani povedali v kabíne," vravel.
VIDEO: Jindřich Staněk hodnotí zápas Slavia Praha - Athletic Bilbao
Slaviu držia v hre brankári
Slavia márne čaká na víťazstvo v Lige majstrov už 18 rokov. Naposledy zdolala ešte v úvode sezóny 2007/2008 na domácej pôde Steauu Bukurešť 2:1.
Pod vedením Jindřicha Trpišovského má bilanciu päť remíz a šesť prehier, a tak namiesto radosti z víťazstiev tešia trénera aspoň výkony brankárov.
"Sme šťastní, že máme Jindra Staněka aj Jakuba Markoviča. Ak sa Slavii niečo pri účastiach v Lige majstrov darí, tak je to ukazovať brankárov.
Pred šiestimi rokmi to bol Ondřej Kolář a predtým ešte Martin Vaniak. Práve brankári nám dávajú šancu bodovať a držia nás," vraví tréner.
Remíza 0:0 neuspokojila ani domácich, ani hostí. Bilbao má po piatich zápasoch na konte štyri body a pred sebou náročné konfrontácie s PSG, Atalantou a Sportingom Lisabon. Aj preto potrebovalo v Prahe vyhrať.
"Liga majstrov sa pre Athletic stala zakázaným územím a táto remíza je fackou im postupovým ambíciám. Je to už takmer nesplniteľný sen," dodal Velasco.
"Bol to ťažký zápas, no mali sme šance na to, aby sme zvíťazili. V Lige majstrov nie je jednoduchý súper a určite si odnášame z Prahy viacero pozitív.
Počty sú už pomerne jasné, ďalší zápas musíme vyhrať. Proti PSG to bude veľmi ťažké, ale je to naša jediná možnosť," povedal tréner Ernesto Valverde.
Šance Slavie na postup sú ešte menšie, a tak reálnejším cieľom než účasť v osemfinále je zlomiť 18-ročné čakanie na výhru v Lige majstrov.
"Dúfam, že to stihneme ešte v tomto roku. Dáme do toho všetko, rovnako ako dnes. Hráči išli na krv, ale na víťazstvo to bolo málo. Uvidíme, čo sa bude diať o štrnásť dní proti Tottenhamu," dodal Trpišovský.