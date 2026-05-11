Fanúšikovia vtrhli na trávnik, Sparta odmietla dohrať derby. Hrozí Slavii odpočet bodov?

Futbalovej Slavii za nedohrané sobotňajšie pražské derby so Spartou kvôli výtržnostiam fanúšikov a napadnutiu viacerých hráčov súpera odpočet bodov nehrozí.
V paragrafoch, podľa ktorých bude disciplinárna komisia Ligovej futbalovej asociácie celý incident posudzovať, sa takýto trest nenachádza. Potvrdil to predseda komisie Jiří Matzner. Verdikt by mal padnúť na utorkovom mimoriadnom zasadnutí.
Disciplinárna komisia bude bezprecedentné udalosti v Edene posudzovať podľa paragrafu 65 o porušení povinností organizujúceho klubu a paragrafu 66 o nešportovom správaní fanúšikov a iných osôb.
V oboch prípadoch je možné zápas kontumovať, uzavrieť štadión a udeliť miliónové pokuty. Maximálna výška pokuty je desať miliónov korún. Komisia môže tresty aj kombinovať.
VIDEO: Zábery zo záveru derby Slavia Praha - Sparta Praha
Odpočet bodov za priestupky, ktorých sa dopustili slávisti, však ani v jednom z paragrafov nehrozí. „Disciplinárny poriadok dáva aj možnosť odobratia bodov.
To je však ustanovenie, ktoré sa týka disciplinárneho previnenia, napríklad úplatkárstva. V tomto prípade teda nie,“ uviedol Matzner na otázku ČTK.
V sobotňajšom šlágri druhého kola prvoligovej nadstavby v Edene v siedmej z deviatich a neskôr z desiatich avizovaných minút nadstaveného času vbehli na trávnik stovky domácich fanúšikov najmä zo severnej tribúny, kde sídli „kotol“.
Chuligáni napadli viacerých sparťanských hráčov. Mnohí z nich vtrhli na ihrisko so svetlicami a dobehli až na opačnú stranu štadióna, kde ich začali hádzať do sektora hosťujúcich fanúšikov. Niektorí výtržníci mali zahalené tváre.
Sparťania z obáv o bezpečnosť odmietli zápas dohrať, odišli do autobusu a opustili Eden. Slavia v čase predčasného ukončenia zápasu viedla 3:2 a od obhajoby titulu ju delili len minúty. Teraz jej hrozí, že zápas bude kontumovaný výsledkom 0:3.
Sparta by v takom prípade tri kolá pred koncom nadstavby znížila náskok mestského rivala na čele tabuľky z ôsmich na päť bodov a ešte by oživila nádeje na zisk titulu.
Nadstavba pokračuje už počas týždňa vloženým tretím kolom. Sparta v utorok privíta tretí tím tabuľky Plzeň, Slavia má v stredu hostiť v Edene Jablonec. Disciplinárna komisia chce preto vyniesť verdikt ešte pred nadchádzajúcimi zápasmi.