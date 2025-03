Radosť Skalice zmaril ofsajdový verdikt. Futbalisti Trenčína si domov odvážajú bod

David Oulehla, tréner MFK Skalica: „Oba tímy boli na dnešný zápas dobre takticky nachystané, boli to viac-menej šachy. Hralo sa hlavne v strednej zóne, z môjho pohľadu sa nám podarilo eliminovať prednosti súpera, majú výborných hráčov na stranách, veľmi silný stred ihriska ako aj výstavbu. Toto sa nám za cenu veľkého pohybu a sebaobetovania hráčov podarilo eliminovať. Bolo jasné, že to bude o súbojoch, čo sa nám viac-menej potvrdilo. Súper tam mal v prvom polčase dobrú streleckú príležitosť, kedy mohol ísť aj do vedenia, inak si veľkú šancu nevytvoril. My sme toho tiež príliš veľa nemali a v závere bolo jasné, že keď niekto z tímov dá gól, tak vyhrá. Za mňa osobne sme dali regulárny gól a mali sme vyhrať 1:0, to je môj názor. Mužstvu musím poďakovať, pretože dnešný zápas odpracovalo, chalani šli na hranu, ale futbal taký niekedy býva.“

Ivan Galád, tréner AS Trenčín: „Náš výkon sa mi dnes veľmi nepáčil a myslím si, že by sme mohli hrať lepšie. Mali by sme viacej ohrozovať bránu súpera a byť futbalovejší, čo sa nám dnes nedarilo a budeme sa musieť zlepšiť.“