ONLINE: MFK Skalica - AS Trenčín dnes, Niké liga LIVE (22. kolo)

Žltá karta pre tím AS Trenčín (Taras Bondarenko). Hosťujúci stopér povedal pár štipľavých slov hlavnému arbitrovi a vidí za to žltú kartu.

Ján Vasko hodil dlhý aut ž do pokutového územia. K lopte sa dostal Martin Nagy! Parádnou strelou takmer otvoril skóre. Lopta tesne minula bránu AS. Domáci hráč hneď po zakončení zostal na trávniku a drží sa za zadný stehenný sval.

Domáci sú zatiaľ aktívnejší. Vlasko si preberal prihrávku od Leginusa, ale čisto ho zastavil Skovajsa. Hráči AS vyrážajú do útoku.

