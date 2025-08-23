Skalica opäť doma nezvládla dobre rozohraný zápas, zarmútili ju dve gólové hlavičky

Futbalisti MFK Skalica, v popredí sa drží za hlavu Mário Šuver. (Autor: TASR)
TASR|23. aug 2025 o 20:35
Skalica na domácej pôde iba remizovala s Prešovom.

Niké liga - 5. kolo

Skalica - Tatran Prešov 2:2 (1:0)

Góly: 22. Simon (vl.), 65. Fábry - 72. a 77. Sagna

Rozhodovali: Valent - Jekkel, Hrmo

ŽK: Černek, L. Šimko - Míka, Sipľak, P. Šimko, 737 divákov.

MFK Skalica: Junas - L. Šimko, Šuver, Podhorin, Gaži - Bariš (82. Ravas), Mášik - Smejkal (82. M. Nagy), Pudhorocký (25. Hollý), Černek (61. Suľa) - Švec (61. Fábry)

FC Tatran Prešov: Bajza - P. Šimko, Míka, Balodis - Römling (64. Revenco), Simon (64. Sagna), Begala, Souček (82. Morim), Sipľak - Masaryk (46. Olejník), Regáli (86. Gáll)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

SKALICA. Futbalisti MFK Skalica remizovali v sobotnom stretnutí 5. kola Niké ligy s nováčikom FC Tatran Prešov 2:2.

Pripísali si tretí nerozhodný výsledok v sezóne a v tabuľke im so ziskom 6 bodov patrí priebežné siedme miesto. Prešovčania sú s tromi bodmi na 10. priečke.

Domáci sa ujali vedenia v 22. minúte, keď Dominique Simon v premiére v drese Tatrana poslal centrovanú loptu z rohového kopu do vlastnej brány.

Druhý gól Záhorákov pridal v 65. minúte hlavičkou striedajúci Marek Fábry, ktorý bol v tom čase na ihrisku len štyri minúty.

Hostia však nezložili zbrane a v závere odkliali strelecké trápenie, keď sa Landing Sagna dvoma gólovými hlavičkami postaral o deľbu bodov. Prešov po návrate do najvyššej súťaže však stále čaká na prvé víťazstvo.

Skalica pokazila už druhý domáci zápas, ktorý mala dobre rozohraný. V druhom kole remizovala s Podbrezovou 2:2, pričom hostia vyrovnali v nadstavenom čase napriek početnému oslabeniu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
4
3
0
1
5:3
9
V
V
P
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
7
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
5
1
3
1
7:6
6
R
P
V
R
R
8
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
2
0
3:1
5
R
V
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
3
1
0
2
4:5
3
V
P
P
10
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
5
0
3
2
4:6
3
R
R
P
P
R
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
5
0
0
5
2:12
0
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

