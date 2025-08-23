Skalica opäť doma nezvládla dobre rozohraný zápas, zarmútili ju dve gólové hlavičky

Niké liga - 5. kolo
Skalica - Tatran Prešov 2:2 (1:0)
Góly: 22. Simon (vl.), 65. Fábry - 72. a 77. Sagna
Rozhodovali: Valent - Jekkel, Hrmo
ŽK: Černek, L. Šimko - Míka, Sipľak, P. Šimko, 737 divákov.
MFK Skalica: Junas - L. Šimko, Šuver, Podhorin, Gaži - Bariš (82. Ravas), Mášik - Smejkal (82. M. Nagy), Pudhorocký (25. Hollý), Černek (61. Suľa) - Švec (61. Fábry)
FC Tatran Prešov: Bajza - P. Šimko, Míka, Balodis - Römling (64. Revenco), Simon (64. Sagna), Begala, Souček (82. Morim), Sipľak - Masaryk (46. Olejník), Regáli (86. Gáll)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
SKALICA. Futbalisti MFK Skalica remizovali v sobotnom stretnutí 5. kola Niké ligy s nováčikom FC Tatran Prešov 2:2.
Pripísali si tretí nerozhodný výsledok v sezóne a v tabuľke im so ziskom 6 bodov patrí priebežné siedme miesto. Prešovčania sú s tromi bodmi na 10. priečke.
Domáci sa ujali vedenia v 22. minúte, keď Dominique Simon v premiére v drese Tatrana poslal centrovanú loptu z rohového kopu do vlastnej brány.
Druhý gól Záhorákov pridal v 65. minúte hlavičkou striedajúci Marek Fábry, ktorý bol v tom čase na ihrisku len štyri minúty.
Hostia však nezložili zbrane a v závere odkliali strelecké trápenie, keď sa Landing Sagna dvoma gólovými hlavičkami postaral o deľbu bodov. Prešov po návrate do najvyššej súťaže však stále čaká na prvé víťazstvo.
Skalica pokazila už druhý domáci zápas, ktorý mala dobre rozohraný. V druhom kole remizovala s Podbrezovou 2:2, pričom hostia vyrovnali v nadstavenom čase napriek početnému oslabeniu.