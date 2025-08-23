ONLINE: MFK Skalica - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (5. kolo)

MFK Skalica - FC Tatran Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 5. kola Niké ligy.
MFK Skalica - FC Tatran Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 5. kola Niké ligy. (Autor: Sportnet)
Sportnet|23. aug 2025 o 15:00
ShareTweet0

Sledujte s nami ONLINE prenos zo zápasu 5. kola Niké ligy: MFK Skalica - FC Tatran Prešov.

SKALICA. Futbalisti MFK Skalica a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 5. kola Niké ligy.

Kde sledovať Niké ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Futbal sledujte s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS: MFK Skalica - FC Tatran Prešov dnes (Niké Liga LIVE, 5. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)

Niké liga  2025/2026
23.08.2025 o 18:00
5. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
Prehľad
Rozhodca: Valent – Jekkel, Hrmo..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 5. kola Niké ligy medzi Skalicou a Prešovom.

MFK SKALICA

Záhoráci sa vôbec nemôžu sťažovať na štart aktuálnej sezóny. Zo štyroch stretnutí vyťažili päť bodov, no v tabuľke by radi boli vyššie, no teraz to nejde. Skalica je na ôsmej priečke. Svoje postavenie si môže vylepšiť po tomto víkende.

FC TATRAN PREŠOV

Šarišania majú jeden zásadný problém, ktorý ich sprevádza tri týždne. Vyše 300 minút neprekonali súperových gólmanov, vonku sú dokonca bez streleného gólu. Jeden síce dali v Trnave, ale Landing Sagna neoslavoval premiérový zásah v najvyššej súťaži. Prichádza čas pre Prešov a jeho prvý gól na pôde súpera?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.

Tabuľky Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
4
3
0
1
5:3
9
V
V
P
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
2
0
3:1
5
R
V
R
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
0
2
2
2:4
2
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    MFK Skalica - FC Tatran Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 5. kola Niké ligy.online
    MFK Skalica - FC Tatran Prešov: ONLINE prenos zo zápasu 5. kola Niké ligy.online
    ONLINE: MFK Skalica - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (5. kolo)
    dnes 15:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»ONLINE: MFK Skalica - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (5. kolo)