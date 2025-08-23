ONLINE: MFK Skalica - FC Tatran Prešov dnes, Niké liga LIVE (5. kolo)

SKALICA. Futbalisti MFK Skalica a FC Tatran Prešov dnes hrajú zápas 5. kola Niké ligy.
ONLINE PRENOS: MFK Skalica - FC Tatran Prešov dnes (Niké Liga LIVE, 5. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga 2025/2026
23.08.2025 o 18:00
5. kolo
Skalica
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Prešov
Rozhodca: Valent – Jekkel, Hrmo..
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 5. kola Niké ligy medzi Skalicou a Prešovom.
MFK SKALICA
Záhoráci sa vôbec nemôžu sťažovať na štart aktuálnej sezóny. Zo štyroch stretnutí vyťažili päť bodov, no v tabuľke by radi boli vyššie, no teraz to nejde. Skalica je na ôsmej priečke. Svoje postavenie si môže vylepšiť po tomto víkende.
FC TATRAN PREŠOV
Šarišania majú jeden zásadný problém, ktorý ich sprevádza tri týždne. Vyše 300 minút neprekonali súperových gólmanov, vonku sú dokonca bez streleného gólu. Jeden síce dali v Trnave, ale Landing Sagna neoslavoval premiérový zásah v najvyššej súťaži. Prichádza čas pre Prešov a jeho prvý gól na pôde súpera?
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
3
3
0
0
5:0
9
V
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
4
3
0
1
5:3
9
V
V
P
V
3
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
3
2
1
0
7:3
7
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
4
2
1
1
6:4
7
P
V
V
R
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
4
2
1
1
7:6
7
V
P
V
R
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
4
2
1
1
8:8
7
V
R
P
V
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
3
1
2
0
3:1
5
R
V
R
8
MFK SkalicaMFK Skalica
4
1
2
1
5:4
5
P
V
R
R
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
4
0
2
2
2:4
2
R
P
P
R
10
FC KOŠICEFC KOŠICE
2
0
0
2
1:4
0
P
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
3
0
0
3
3:7
0
P
P
P
12
MFK RužomberokMFK Ružomberok
4
0
0
4
1:9
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body