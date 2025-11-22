Weiss priznal, že ho niektorí hráči sklamali. O výhre Slovana rozhodla triviálna chyba

Keď sa vo futbalovej Niké lige stretnú vo vzájomnom súboji MFK Skalica s bratislavským Slovanom, zápas má zakaždým toho istého víťaza.
Mužstvo z hlavného mesta uspelo vo všetkých 11 dueloch s celkovým skóre 26:6, no nedá sa povedať, že by sa jeho posledné víťazstvá rodili ľahko.
Práve naopak. V sobotu zverenci Vladimíra Weiss st. vydreli, podobne ako pred troma mesiacmi na Tehelnom poli, najtesnejšie víťazstvo 1:0.
"Dali sme gól, preto sme vyhrali. Prišli sme si po tri body, odchádzame spokojní s výsledkom, no nie s hrou," uviedol po zápase kouč Slovana.
Môže byť kráľom strelcov
Podobne zmiešané pocity mal skúsený tréner aj v auguste. Len štyri dni po vypadnutí z 3. predkola Ligy majstrov poslal na trávnik výrazne pozmenenú zostavu a bez viacerých opôr sa Slovan ťažko dostával do šancí.
Podobný scenár sa zopakoval aj na Záhorí - šance Slovana možno zrátať na prstoch jednej ruky. O jediný gól sa v 41. minúte postaral Andraž Šporar.
VIDEO: Zostrih zápasu Skalica - Slovan Bratislava
Slovinský útočník potvrdil svoju šikovnosť. Po rohu Róberta Maka lopta preletela nebezpečným územím, Šporar sa na zadnej žrdi odpútal od Mária Šuvera a jemným dotykom hlavou poslal loptu do siete.
Pred zaplneným sektorom hostí sa potešil zo svojho piateho gólu po návrate do Slovana, pričom v šiestich ligových dueloch dosiahol aj dve asistencie.
"Rozhodujúci moment bol o genialite Andraža Šporara, ktorý vie dať gól aj z takejto situácie. Výborne trénuje, je fantastický profesionál a dáva góly.
Ak bude zdravý, má na to, aby bol kráľom strelcov. Mám k nemu len pozitívny vzťah, je to výborný hráč," uviedol Weiss na adresu rodáka z Ľubľany.
Weiss: Musíme hrať lepšie
Jedným dychom však dodal, že viacerí iní hráči musia pridať. Slovan vyhral v Niké lige ostatné štyri zápasy, no herne to naďalej nie je ideálne.
"V Skalici sa nikdy nehrá ľahko, hoci sme tu všetky doterajšie zápasy vrátane toho dnešného vyhrali. Čakal som ťažký duel na ťažkom teréne.
Musíme hrať lepšie, niektorých hráčov som za výkon nepochválil a niektorí ma sklamali aj prístupom. Musia pridať," hovoril otvorene Weiss st.
VIDEO: Andraž Šporar hodnotí zápas Skalica - Slovan Bratislava
Na výkonoch majstra sa podpisuje aj absencia lídrov z predošlej historickej sezóny. Pre zranenie chýba Marko Tolič a fit nie je ani Tigran Barseghjan.
K tomu sa zranil Mykola Kucharevič a na Záhorí chýbali pre žlté karty Vladimír Weiss ml. a po reprezentačných povinnostiach aj Cesar Blackman.
Pre belasých to bola zároveň generálka na štvrtkový zápas v Konferenčnej lige, v ktorom privítajú doma Rayo Vallecano. Zatiaľ nezískali ani bod.
Hráči išli na maximum
Skalica neskórovala už v treťom dueli po sebe, čím potvrdila, že má najslabší útok v lige. V pätnástich stretnutiach nastrieľala len tucet gólov.
"Tento zápas bol akýsi obraz celej našej jesene. Aj keď sú výkony solídne, bodov je málo. Opäť sme neskórovali a nakoniec prehrali po triviálnej chybe.
Futbal sa rozhoduje v šestnástke a my nezvládame takéto mikro-situácie. Bol to lacný gól," skonštatoval český tréner Skalice David Oulehla.
Od svojho návratu do najvyššej súťaže v sezóne 2022/2023 sa Záhorákom nepodarilo postúpiť do elitnej šestky a táto méta sa im vzďaľuje aj v tomto ročníku. O to viac ich môže mrzieť tesná prehra so Slovanom.
"Myslím si, že sa nám podarilo eliminovať prednosti súpera, ktorý nemal veľa šancí. My sme mali už v prvom polčase dve dobré situácie, najmä tú dvoch proti jednému musíme vyriešiť lepšie.
Musím však oceniť prístup a výkon tímu. Všetci hráči vrátane striedajúcich odovzdali maximum a išli na hranicu svojich možností," dodal Oulehla.