Podujatie má tradíciu počas zimy. Pätica slovenských tímov zabojuje o víťazstvo

Až pätica slovenských prvoligových a druholigových futbalových tímov využije zimnú prípravu aj na medzinárodnú konfrontáciu. Bojovať budú na 29. ročníku zimnej Tipsport ligy.
Tradičný turnaj sa uskutoční počas ligovej prestávky od 10. do 30. januára aj za účasti klubov z Českej republiky.
Turnaj sa odohrá v štyroch štvorčlenných skupinách – na Slovensku v Skalici a Senci. Hrať sa bude systémom každý s každým, celkovo je na programe 24 zápasov.
Dosiahnuté výsledky sa započítajú do jednej spoločnej tabuľky, z ktorej vzíde celkový víťaz.
Zo slovenských klubov sa na turnaji predstavia: MFK Skalica, FC Tatran Prešov, FC ViOn Zlaté Moravce, OFK Dynamo Malženice a FC ŠTK 1914 Šamorín. Podujatie má dlhoročnú tradíciu, koná sa od roku 2008. Zo slovenských tímov na ňom triumfovali MŠK Žilina (2010) a FC Spartak Trnava (2021).
Víťaz 29. ročníka získa putovný pohár a finančnú odmenu. Celková dotácia turnaja je jeden milión českých korún (približne 41.000 eur), pričom víťaz si odnesie 8200 eur, druhý tím 5700 a tretí 4900 eur. Novým patrónom turnaja sa stal skúsený český tréner Petr Rada.